趣店第四季度营收2.29亿美元 同比增108.4%

新浪科技讯 北京时间3月12日下午消息，趣店今日发布2017年第四季度及全年未审计财务报告。财报显示，趣店第四季度总营收达到14.912亿元人民币（2.292亿美元），同比增长108.4%；调整后净利润增长73.7%，从去年同期的3.221亿元人民币增长到5.594亿元人民币（8600万美元）。

第四季度及全年主要财务数据如下：

总营收达到14.912亿元人民币（2.292亿美元），同比增长108.4%。

销售佣金达到2.512亿元（3860万美元），较去年同期增长212.2%。

销售式租赁收入为2610万元（400万美元），这是自大白汽车上线以来第一个营收的季度。

净利润同比增长80.1%，从去年同期的2.999亿元人民币增长到5.401亿元人民币（8300万美元）。

调整后净利润增长73.7%，从去年同期的3.221亿元人民币增长到5.594亿元人民币（8600万美元）。

每股基本和摊薄净利润分别为1.94元人民币（0.3美元）和1.67元人民币（0.26美元），去年同期分别为3.78和0.99元人民币。

调整后每股基本和摊薄净利润分别为2.01元人民币（0.31美元）和1.73元人民币（0.27美元），去年同期分别为4.06和1.06元人民币。

第四季度及全年主要运营数据如下：

数据显示，2017年第四季度趣店总交易额达到251亿美元（合39亿美元），较2016年第四季度的148亿美元增长69.7%。

第四季度活跃借款人达到690万，较上一年第四季度的450万增长52.5%。

信用提取交易达2540万笔，较去年同期的1840万笔增加38.1%。

平均每小时处理交易数为40935笔，其中信贷提取交易11515笔，还款交易29420笔。

信用贷款平均金额为960元（合148美元），经营信贷平均金额为1400元（合215美元）。

现金贷款期限平均为2.1个月，经营信贷期限平均为8.8个月。

截至2017年12月31日，注册用户达到6240万，其中2620万用户经过审核，较2016年12月31日分别增加了3390万和1120万。

截至2017年12月31日，全年延期30天以上未还款业务占比低于0.9%。

截至2017年12月31日，延期30天以上未还款业务覆盖率为1.3倍。

第四财季财务分析

2017年第四财季总营收增长108.4%，从去年同期的7.156亿元人民币增至14.912亿元人民币（约合2.292亿美元），主要是因为交易数量的大幅增长推动了融资收入增长。2017年第四财季融资收入总额为1.0609亿元人民币（约合2300万美元），较去年同期的2180万元人民币增长587.2%。2017年第四财季销售佣金达到2.512亿元人民币（约合3860万美元），较去年同期的8050万元人民币增长212.2%。

总营业成本和费用。2017年第四财季总营业成本和费用为9.43亿元人民币（约合1.449亿美元），较去年同期的3.567亿元人民币增长164.3%。

2017年第四财季营收成本达到3.054亿元人民币（约合4690万美元），较去年同期的1.117亿元人民币增长173.4%。主要由于机构基金合作伙伴的资金使用提升，而造成的借款利息提高。

2017年第四财季销售和营销费用达到9440万元人民币（约合1450万美元），较去年同期的6800万元人民币增长38.9%。

2017年第四财季管理费用为6430万元人民币（约合990万美元），较去年同期的8580万元人民币同比下降25.1%。

2017年第四财季研发费用达到3710万元人民币（约合570万美元），较去年同期的2730万元人民币上涨36%。这一上涨的主要因为为了深化数据分析与风险控制能力而导致的薪水与福利开支的增长。

2017年第四财季营业利润为5.591亿元人民币（约合8590万美元），较去年同期的3.678亿元人民币增长52%。

2017年第四财季的所得税开支达到1880万元人民币（约合290万美元），较去年同期的6430万元人民币下降70.8%，主要是因为退税增加所致。

2017年第四财季净利润总额为5.401亿元人民币（约合8300万美元），较去年同期的2.999亿元人民币增长80.1%。归属于公司股东的摊薄每股净利润为1.67元人民币（0.26美元），去年同期为0.99元人民币。

归属于公司股东的调整后净利润（不包括股权奖励支出）达到5.594亿元人民币（约合8600万美元），较去年同期的3.221亿元人民币增长73.7%。归属于公司股东的调整后每股摊薄净利润为1.73元人民币（约合0.27美元），去年同期为1.06元人民币。

截至2017年12月31日，趣店现金和现金等价物余额为68.323亿元人民币（约合1.0501亿美元），截至2016年12月31日为7.858亿元人民币。该公司还有限制用途现金余额22.525亿元人民币（约合3.462亿美元），截至2016年12月31日为零。限制用途现金主要是合并信托中的现金，只能用于资助信贷提取或结算这些信托义务。这类限制用途现金不能用于资助该公司的流动性需求。

截至2017年9月30日，来自趣店相关方的短期应收款项为5.512亿元人民币（约合8470万美元），截至2016年12月31日为5.859亿元人民币。

第四财季经营性活动产生的净现金为7.418亿元人民币（约合1.14亿美元）。

2017全年财务分析

2017年全年总营收增长231%，从去年同期的4.775亿元人民币增至14.428亿元人民币，主要是因为交易数量的大幅增长推动了融资收入增长。2017年全年融资收入总额为3.6422亿元人民币（约合5980万美元），较去年同期的1.2715亿元人民币增长186.5%。2017年全年借贷收益和其他应收达到3.02亿人民币（约合4640万美元），较去年同期的2180万美元上涨了1288.3%。

总营业成本和费用。2017年全年总营业成本和费用为24.047亿元人民币（约合3.696亿美元），较去年同期的7.444亿元人民币增长223.1%。

2017年全年营收成本达到8.808亿元人民币（约合1.354亿美元），较去年同期的2.679亿元人民币增长228.8%。主要由于机构基金合作伙伴的资金使用提升，而造成的借款利息提高。

2017年全年销售和营销费用达到4.317亿元人民币（约合1.354亿美元），较去年同期的1.825亿元人民币增长136.6%。

2017年全年管理费用为1.847亿元人民币（约合2820万美元），较去年同期的1.088亿元人民币同比增长68.8%。

2017年全年研发费用达到1.533亿元人民币（约合2360万美元），较去年同期的5230万元人民币上涨193.2%。这一上涨的主要因为为了深化数据分析与风险控制能力而导致的薪水与福利开支的增长。

2017年全年营业利润为24.212亿元人民币（约合3.721亿美元），较去年同期的7.131亿元人民币增长239.5%。

2017年全年的所得税开支达到2.555亿元人民币（约合3930万美元），较去年同期的1.268亿元人民币上涨了101.5%，主要是因为应纳税收入的提升

2017年全年净利润总额为21.645亿元人民币（约合3.327亿美元），较去年同期的5.767亿元人民币增长275.3%。归属于公司股东的摊薄每股净利润为7.09元人民币（约合1.09美元），去年同期为1.9元人民币。

归属于公司股东的调整后净利润（不包括股权奖励支出）达到22.285亿元人民币（约合3.425亿美元），较去年同期的5.988亿元人民币增长272.2%。归属于公司股东的调整后每股摊薄净利润为7.30元人民币（约合1.12美元），去年同期为1.97元人民币。(妙娴 月恒)