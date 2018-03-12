现金贷催收额猛超万亿 平均佣金率超25%

原标题：现金贷催收额猛超万亿 暴力催收江湖将有行规

作者：王宇

随着2017年底严监管的降临，现金贷行业进入整改合规阶段。但随后，竟出现了借款人组团建群想方设法恶意赖账的现象。曾经，现金贷经历了暴发的狂欢，如今，现金贷也面临着资金难收回的困局。

近日，《投资者报》记者从国家互联网金融安全技术专家委员会获得的数据显示，现金贷行业涉及催收金额1.14万亿元，催收平台380家，涉及催收人108万人，平均催收佣金率25.9%。

事实上，不仅现金贷，网贷、消费金融等新金融模式，甚至银行业金融机构都面临着贷后处置的难题。从近期赴港IPO的维信金科招股书中可以看出，这家专注于个人消费信贷领域的公司亏损近20亿元，其中坏账及催收成为最大支出。

数据显示，贷后处置市场，亦即催收市场有着高达3万亿元的规模。不过，如何进行催收，是当下市场面临的共性难题，各地相关部门也曾出台部分方案进行规范。但如何保证借款双方的利益，目前还没有全国范围内统一的规范下发。在记者的采访中，业内人士急切呼吁催收市场尽快规范起来。

催收拖了谁的后腿

近期，有媒体报道称，正在赴港上市的消费金融公司维信金科的招股书显示公司亏损近20亿元，其中坏账及催收占据了支出的大头，从而拖累整体业绩。

公开信息显示，维信金科成立于2006年，专注于个人消费信贷领域。2018年3月5日晚间，维信金科在港交所披露的招股说明书草案披露了公司的财务数据、公司业务、股东及高管情况等数据。

招股书显示，维信金科目前主营业务主要有三大类，包括信用卡代偿、消费信贷产品及线上至线下信贷产品。根据招股书，维信金科2015~2017年亏损净额逐年扩大，分别为人民币3.03亿元、5.65亿元和10亿元。

其中，2017年仅减值亏损一项就高达14.17亿元，占费用总额的60.1%，其中减值亏损中客户贷款减值损失高达13.97亿元。排在支出第二位的实现及催收费用2017年为6.08亿元，占费用总额的25%。其中贷款雇员、贷款催收及信贷政策管理人员福利费用为3.02亿元；贷款催收费用为2.17亿元。

从维信金科招股书披露的数据不难看出，催收是个难题。《投资者报》记者从业内人士处了解到，需要催收的均是不良资产，贷后处置本身需要一段时间，且有一定难度。近年来，因为“辱母案”“裸条借贷”等事件的影响，一些不合规不合法的手段也必须退出历史舞台，催收行业需要在阳光下运行。难题一直存在，现在到了亟待解决的时刻了。

高压态势下的前景

打开百度新闻，输入“催收”进行搜索，“网贷逾期才两天，却被要求缴催收费”“2018年十大网贷催收违规方式！分分钟就可以举报！”“ 网贷的暴力催收何时止休?”等新闻比比皆是。一边是借款人对催收应对有术，一边是企业急于收回贷款。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言曾撰文指出，前端的放贷赢来了普惠金融的美誉，后端的催收则主要负责收获骂名，但前端与后端又缺一不可。要是没了催收，还有人敢放贷么？

《投资者报》记者在调查中了解到，传统催收总难免与暴力催收挂钩，因而制造了诸多的负面事件，严重损害了行业的名声。随着金融消费者权益保护力度的逐渐加大，银监会等监管部门对催收也表现出了高压态势。一些致力于贷后不良资产处置的公司也开始创新地采用科学催收、绿色催收的手段开展信用，目前这片市场方兴未艾。

据券商中国不完全统计，综合国内的银行业金融机构、网贷、消费金融、小贷公司等业态，国内的不良资产规模在3万亿元左右。记者在企业征信信息查询网站启信宝输入“催收”二字进行查询，搜索到5000多条企业数据，亦即大约有5000家企业奋战在不良资产催收的前线。

数据显示，所有逾期案例中有70%~80%是因与借款人失去联系造成的，而一旦找到借款人，有50%以上可以还款。一些催收公司通过为相关金融机构提供服务来获取佣金。

行业乱象亟待规范

至今，一提起催收，大众总是将之与诸如黑社会、暴力、高利贷、泼油漆等负面词汇联系起来。作为不良资产外置的重要手段，催收行业如何继续发展成为摆在行业与监管层面前的难题。

一位互联网金融行业从业者对《投资者报》记者表示，对于借款企业来说，要根据监管的合规要求，做到借款产品最高利率不能超过36%。在坚守这个要求之外，放款企业本身要做好前端的风险控制，不要将全部希望寄托于催收。

互金协会会长李东荣也曾指出，要充分认识规范互联网金融债务催收行为的重要性和紧迫性，相关从业机构要树立正确的风控意识和理念，不能将债务催收作为主要的风控措施。

另一方面，有业内人士表示，更重要的是希望催收行业能出台统一的规范，以便从业人员合法合规地开展工作，规避相应的风险。

记者了解到，面对催收乱象，在人民银行、银监会等金融监管部门的指导下，中国互联网金融协会进行了一系列的积极探索。春节前，协会已召开两次相关研讨会及座谈会，广泛征求多方意见，形成了《互联网金融逾期债务催收自律公约》。不过，该公约目前仍在审议阶段。