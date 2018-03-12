万达确认与新西兰区块链公司达成合作 不涉任何ICO

新浪财经讯 3月12日消息，万达集团旗下的万达网络科技集团今日确认，与新西兰区块链公司Centrality NZ达成合作，第一阶段主要是双方的技术合作，本次合作不涉及投融资，不涉及任何ICO。

万达网络科技集团表示，区块链是颠覆性的“价值互联网”的核心底层技术，有很多OMO（线上线下融合）场景适合区块链技术作为数字化改造的基础架构，而Centrality NZ是业界领先的区块链合作伙伴，他们的PL^G底层区块链公链技术非常适合很多万达的场景。

据了解，在合作的第一阶段，双方将共同研发推广Centrality的开源公链技术PL^G在很多场景的应用落地。在技术集成后，期望双方会有更多的开展用户圈、商圈的合作，即生态系统的打造。

万达网络科技集团从2016年3月即开始布局区块链战略，主要包括国内国际标准化工作、社区和开源贡献、区块链行业解决方案研发，是工信部区块链技术与产业发展论坛副理事长，从2016年8月份开始是Linux基金会区块链项目超级帐本项目的董事会成员。

万达网络科技集团并强调，本次合作不涉及任何ICO，是双方在区块链技术、社区和人才的合作，以及后期的商业应用落地合作。