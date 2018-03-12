消费链杨宁：挑战BAT一般人不敢想，我已经在干了

来源：起风财经

消费链（CDC）常务顾问杨宁

起风财经创始人罗智勇对话消费链（CDC）常务顾问杨宁

智勇相对论：起风财经社群推出的一档对话类专栏。起风财经创始人罗智勇先生，将与区块链行业大咖坐而论链，为创业者、投资人，带来搏击时代浪潮的智慧和勇气。

起风财经 罗智勇：我们知道，在“古典互联网时代”杨宁总已经是赫赫有名了，从当年叱咤风云的ChinaRen，到后来SP时代率先在纳斯达克上市的空中网，然后华丽转身知名天使投资人。在很多人看来，这样的人生已经很完美了，但没想到的是，如今杨宁总再次All in，投身到区块链的创业，我们想问一下，到底是什么样的因素，促使您做出这样的决定？

消费链 杨宁：因为我应该是做互联网最早的一批人之一。我是在1999年就开始做互联网。

在那个时候互联网还是一个全新的概念，没有几个人知道互联网是什么东西，甚至觉得都非常的神奇。你通过电脑，通过浏览器能看很多很多内容，跟世界各地的人进行交流，并且进行交易，这个事情当时觉得很神奇。当时，我觉得这是一个改变世界的一个机会，所以我就做互联网了。

但这么久之后呢，我慢慢的对互联网丧失了兴趣。我觉得，该做的都做了，甚至巨头已经都非常大、也非常难以撼动了。

我觉得，我对互联网已经感觉没有意思了。但是直到区块链出现之后，我发现这是一个重新塑造整个世界的一次机会。

我觉得区块链对于人类的变革会比大家想象的还要大，所以我当时就选择All in这个重新改变世界的、大的、新的潮流当中来。

其实在我们当时做互联网的时候，互联网是一个去中心化的平台。大家都可以做自己的网站、自己的社区、自己的内容。当时，我们都是非常非常happy的。所有的网站，大家都互相链接到一起，我们都是各自各尽所能，在发展互联网。

但是，大家看到了，由于数据集中起来，被这几个大的公司所霸占。就是现在看到的BATJ，这几座大山压在互联网人身上，他们是变得越来越重。

而互联网的创新被这几个中心化的机构所垄断，让大家没有什么机会。他们利用自己的资本和资源优势，要不然买，要不然打压，要不然就是利用渠道和数据的垄断，使得中小型公司无法在整个的互联网里有自己的立足之地。所以大家纷纷的选择去抱大腿，也就是说，必须得依附于百度、阿里、腾讯、京东周围，才能在互联网生存。

所以我对这一切，感觉到非常的无聊，也没有意义了。其实我从一三年开始，就转型去做人工智能和虚拟增强现实去了，我觉得因为这个市场、这个世界跟现在的互联网世界是无关的。

所以这几年我一直在干这个事情。但是，区块链出现之后，我从一开始其实对区块链是排斥的。但直到去年我理解了区块链的本质之后，我才真正决定All in了。

这是一次重新掀桌子的机会。就好像去一个牌局，有几个玩家已经遥遥领先，他们的筹码比你多很多，你的筹码，随时有被清光的风险。

所以，这个牌局，你再打下去，我觉得结局已经很明显了，这几个大的玩家利用他们的这个优势，肯定是你就没有什么翻身的机会了。

区块链出现的时候，其实是一个重新洗牌的过程，巨头很可能就被颠覆。这是一次，我把这个叫做掀桌子的机会。

起风财经 罗智勇：从一开始的排斥到后来的All in，转变是巨大的，促使您作出转变的契机点，或者说因为谁？哪个人？什么样的事件导致您的思维发生了彻头彻尾的变化？

消费链 杨宁：我对区块链产生兴趣是在94之后（2017年9月4号），当时国家发了一个文件，对区块链的发展进行限制。其实在9月4号之前，我是知道区块链大发展的，但当时别人给我讲区块链，我认为都是骗子、传销。

9月4号国家出手之后，我就产生了好奇。这个事情都惊动国家了，就表示这个事情到了一定的规模，有了一定的影响。所以我就认真研究了区块链，包括和行业一些人学习和交流后，才真正理解了区块链，我才发现它真正的厉害。

起风财经 罗智勇：第一个问题我们了解了。补充一个相对尖锐的问题，俗话说的好，凡事要做最好的准备，同时做最坏的打算。其实就像我们在开篇的时候说过，杨宁总在过去的两次创业都是十分成功甚至是辉煌的。杨宁总有没有考虑过，万一这次创业不成功，甚至是失败，怎么去面对这个事情呢？

消费链 杨宁：这次区块链的创业跟所有过去的创业都不一样。我觉得这个是区块链本身特别富有魅力的一点。

之前的创业都是创始人创业，其实对团队、员工来说，就是打一份工。而在区块链的世界是不分创始人和团队的，我们都是社区一部分，都是平等的。这个就是区块链的魅力。你不是一个人在战斗，而你是跟你的社区所有跟你有共同理想信仰的人，一同在战斗。

所以在区块链的世界我觉得是没有失败的。

过去创业的时候，通常每天从办公室最晚离开的人是创始人，最发愁的人是创始人，最有危机意识、公司出现问题最紧张的人也是创始人。那么，在区块链的世界，不分创始人和团队了，因为整个平台是一个非营利组织，其实是一个基金会的形式。

起风财经 罗智勇：好，那我们聊一聊区块链本身。对于区块链的认识以及这项技术可能带来多大的社会的变革，应该说各方都有不同的观点，业内归纳为三类：

消极派认为这是伪风口，中间派认为区块链技术能对有应用场景的行业带来巨大变革但还需要较长时间才能落地。激进派认为区块链是一次比肩互联网技术，将对全人类社会带来深刻变革。我们看到您发表过这样一段言论：区块链是帮助马克思提出的社会主义思想从理论到落地的有效技术工具，能否系统的说说您提出这个主张的判断依据和背后的原理？

消费链 杨宁：首先，按照我们计算机的语言来说，区块链从根本上是一个数据结构。

从技术上并不复杂的东西，但是给社会带来的变革和对整个人类带来的影响，就像互联网对人类的影响一样。

区块链这个级别的技术，和互联网其实也差不多。互联网技术最开始也很简单，其实是一堆电脑通过网线连接到一起，利用传输协议把信息进行传输。技术其实非常简单，但是大家都看到发生了什么，演变成了什么样子。

那么区块链技术，同样对我们人类的社会产生变革，远不止技术本身带来的变化。

其中，我相信大家都听到过的一句话就是：区块链改变的是生产关系。这句话是怎么解释呢，就是跟刚才我讲的一样，创始人，团队已经不分了。那么，其实在我们整个商业社会，我们这个世界，经历了几个阶段。

第一个阶段，叫做封建主义时代。什么叫封建主义时代，是贵族和平民，奴隶主和奴隶，就是这种关系。就是说在封建时代，这个阶级是根据你的出身定的，也就是说你出身是贵族，那么你就不用干活儿，你底下的长工，他们给你来做工，让你获得收益。这种模式是靠出身来定的。

工业革命其实也是技术发展带来的这个社会变革，在工业革命之后，人类社会基本上走向了资本主义时代。普通人通过财富积累，获得公司的股权获得收益，而这个组织形式，基本是一个公司的组织架构和组织形式。

所以就分了四种人，第一类，就是所谓的股东或者叫资本家；第二类，叫高管，公司的管理人员；第三类，公司的团队或者员工；第四类，就是顾客。

也就是说，整个的这个公司里面，不管是高管也好，还是团队也好，天天被教育的是，你做的最重要的事情是为股东创造价值。

其实在所有的商学院，所有的思想教育媒体都在不停的在灌输一点：让股东赚钱，这是一个最正确、最天经地义的事情。

但是，在大英博物馆，马克思当时在学习的时候，他就意识到了一点：这一切是不对的。为什么呢？因为，资本家和股东依靠他的资本优势占据了一个公司大量的股权，他其实什么都没做，他只是利用自己的资本优势来占据了这个份额。团队，就也就是员工，尽了最大的努力，创造了巨大的价值，但这个利润，却被剥夺走了。

所以马克思提出了这其实就是一种剥削。他提出了一个的观点：世界应该进入一个社会主义状态。大家各尽所能，按劳分配。这就是社会主义的一个核心观点。

然后，马克思在《资本论》里面提出，社会最终形态是一个共产主义的社会组织形态，就是将从按劳分配，进化到按需分配。

我们先不提是不是我们能走到这个共产主义的阶段。马克思提出的资本主义时代，必然要进化成社会主义时代。

但为什么我讲到了社会主义时代的实现离不开区块链呢？是因为最关键的问题是按劳分配这个事情。

如果没有一个分布式账本，没有一个以区块链的这种开放透明、不可篡改的形态的一个数据结构的话，那么任何中央记账的这个中心，他就有非常大的动机去不公平地来进行分配。我不是说中心一定会不公平的分配，但是这个从机制上使公平分配变得非常的难。

这就给了这个中心点很多的操作空间，所以就算他是公正的，但是，很多人就认为他是不公正的。所以，社会主义就非常非常难以实现。那么为什么提到区块链会成为实现社会主义的巨大的契机，就在于这里，就在区块链本身的特性。

所以我们在区块链世界，可以把资本家或者股东或者投资人给抛弃掉，因为他们没有什么意义。而这个公司的发起人，也就是高管，和这个公司的团队，和顾客都能分享到最终的这个平台带来的收益。

起风财经 罗智勇：那我们就刚才提到的杨宁总说的这个社会主义的按劳分配的这种社会形态，我们能不能具体说一些从应用场景上，来让大家理解一下区块链技术，如何有效地帮助我们去实现这种按劳分配的社会主义的形态呢。

消费链 杨宁：其实我现在给大家描述区块链世界，真的特别像二十多年前，我给大家描述互联网一样的。

因为很多人都没见过互联网。甚至呢，你都没摸过电脑，你给大家去讲这个互联网会将来会怎么怎么样，大家说这不太可能吧。

比方说，我现在在参与的这个项目叫CDC--消费链这个区块链项目。我们要做的是什么呢：让消费者贡献自己的消费数据，而获得相应的收益和奖励；而商户，通过我们这个平台获取对他的商品感兴趣的这些用户，对他们进行商品的推广。

这个模式，就使所有的消费者，所谓的顾客，他们的消费行为原先是被中心化的平台，像百度、阿里、谷歌这样的平台拿去，赚取了非常多的利润。但是消费者什么都没有得到。而第三方的商户，必须付高额的广告推广费用，给这些中心化的平台，像百度、谷歌、阿里这样的平台，以获取他们的商品的推广机会。

我们现在做一个去中心化的平台，也就是说把百度、阿里和谷歌的这种中性化的渠道去中心化，而放到全天下的所有的节点当中，让商户和顾客都能用到这个平台，而且中间没有抽取任何的利润。

起风财经 罗智勇：我们切到一个具体的应用场景来去做一个分析。对于区块链来说，他的这个分布式账本和不可篡改，是他的核心特性。那么，从按劳分配这个事情来说，很多的劳动、很多的工作，其实并不一定能形成数据化、能上链。比如说思考的过程、一些决策、一些艺术的创作等等很多的工作种类，他可能没有办法变成标准化的数据能够上链，那这种情况在区块链的世界当中，我们怎样去解决它？还是说这个还有待再开发？

消费链 杨宁：我现在回答一下智勇的问题，这个问题非常好。

就是关于这个分配的机制的问题。这个分配机制，区块链代表的是一种分配的精神。但是区块链，不是说只能用技术来分配。那么，如果说上链的这个事情。就目前来说，大家谈到的就PoW，PoS，DPoS，等等等等叫做共识机制，是链级别的分配机制。也就说，你通过贡献电脑的运算能力，或者存储能力，你获得奖励，这是矿工的这种分配模型，那这是链级别的分配模型。

但是分配不只是在链级别，在更高一层级别，是叫做应用层级别的分配。也就是刚才我举的例子，我们CDC，就是消费链的这个项目。用户贡献数据，他获得奖励是在应用层的这个奖励。而商户，投入的这个广告推广费用，也是在应用级别的分配。

那么更高一层级别的分配是什么呢？是在于对整个体系建设的贡献的分配。

比方说我们的整个生态的软件，不管是底层公链的软件，上面的应用的开发智能合约开发。都是需要很多人去写代码的。具体他写的这个代码部分到底值多少的奖励，是更高层次的分配。这个层次分配，要在基金会的层面去讨论、达成共识，给大家进行什么样的分配。

所以我刚才讲的是三个层面的分配。链级别的、应用级别的、基金会级别的按劳分配，所以其实他不是一个层面，不是简简单单就说，东西都写到链上来进行分配。其实区块链整个的精神，就是分享和共识。

起风财经 罗智勇：接下来说说消费链（CDC）。我们先撇开技术本身，因为任何技术本质上都是解决用户需求和问题，而带来商业价值的实现，所以我们回归商业逻辑本身。之前您做了很多年天使投资，看项目无数，今天咱们的对话节目在上百个区块链相关社群进行直播，其中有业内人士，也有很多普通用户希望学习了解区块链，我们能否用通用的项目商业逻辑和大家都能听得懂的表述介绍一下消费链，比如：用户是谁？他存在什么样的需求和痛点？他为什么会使用消费链？消费链如何解决用户的问题以及带来什么价值？

消费链 杨宁：首先一点，区块链的项目跟传统的创业有非常本质的区别。最本质的区别是什么呢？就是传统创业的目标是什么？大多说什么改变世界啊，或者怎么怎么样，其实不是。

因为传统创业在资本主义社会，最终目的是要创造股东价值。也就是说使公司的投资方，公司创始人，当然也是股东，使大家获得利益最大化。这就是，资本主义市场经济。

那么在这个目标的前提下，资本是逐利的。也就是资本，为什么要投资一个公司？肯定是他获取利润，获取公司最终的这个实现价值。

而这个推动力呢，就会导致一个公司作恶，也就是说他要增加自己的公司的利润率。

而最加大自己的利润率的最好的方法呢，是“实现垄断”。也就是说，资本投资一个公司最终的目标是要去实现垄断，以获取最大的利润。

而区块链精神是什么呢？就是让这个区块链这个项目，刚才我们讲的社会主义的这个形态，也就是说区块链项目的目标，不是去获取利润的。区块链项目目标，是一个非盈利的一个平台。

让所有参与方去实现他们的目标，在你的这个平台上，而你的平台本身不获取利润。

所以消费链要解决什么问题呢，解决一个B2C时代的一个问题，也就是说一个商户，他做了一个产品或者一个服务，他需要找到他的客户。他的客户呢，是有对这个商品和对这个服务是有需求的人。所以我们就分顾客和商户。

在传统的这个世界呢，就会有一些撮合平台，比方说百度、阿里、腾讯、京东、谷歌等等。他们利用他们的数据优势，也就是在互联网时代，其实大数据，数据是最有价值的资产，那么他们利用他们的数据，知道顾客都是谁，他们都在哪儿。所以把这个数据垄断了下来，然后以高额的入门费来收取商户的广告投入。

所以这个匹配，由于他对数据的垄断，把数据给给隔离出来。然后，做这个匹配的时候，它其实是在敲诈整个的市场。

商户付了高额的推广费用之后，那么羊毛出在羊身上，顾客一定是必须为这个高额的推广费用而买单的，所以其实顾客拿到了高价的商品。其实，中间的最大的一块成本，是被这个平台拿走了。

而消费链做的事情呢，就是把一个数据平台，不管是百度，还是阿里，还是谷歌也好，把这个数据平台变成一个去中心化的数据平台。也就是说把这个数据，从垄断变成开放的一个模式。

用户匿名的把他们的消费数据，在所有里面消费数据是最有价值的数据，放到链上。之后，商户就可以通过支付广告费的模式，支付到这个链里面。

而这个广告费，不是说被这个平台赚走了。而商户是直接把广告费及时支付给最终对他感兴趣的客户的手里。

所以整个CDC的项目，其实是一个行业公链，也就是说针对这个B2C行业，做了一个公链。

起风财经 罗智勇：刚才杨总介绍的这个逻辑我们了解了。但是这带来了我另外一个疑问。因为从投资的角度，刚才说的传统的商业模式，公司化的运作。因为资本的本性就是逐利的，这个大家都学过都了解，他肯定是要追求投资回报率。其实回归到人本身，其实人性也一样是要逐利的。你去做一个事情一定是要利益，一定要有去做他的动机。公益当然很重要，但是公益是在另外一个更高层次上去做的事情。

所以我们回归到区块链项目本身，其实创始团队在发起一个项目的时候，因为他有保留token的份额。所以其实也同样是他最终把这个项目做大了以后，因为token的升值，实现了自己的创始团队的经济收益的回报。

其实，这个和公司化的创业，他的经济回报虽然模式不同，但是其实他仍然还是，因为项目的成功，能够获得相应的经济利益的回报。这一点上杨宁总怎么看？

消费链 杨宁：首先一点，这个token和股权，这真的是完全两个完全不同的概念。为什么是完全两个不同的概念呢？在传统的这个资本主义市场经济的创业的环境下，通常股权，代表一种控制。而币权并是一种控制。

所以大家都听说一个创始人，在创业的时候很关注一点，就叫做控股权。也就是说是不是有百分之五十一，是不是说了算。所以在传统的商业社会，控制是这个商业的根本。

那么区块链世界呢，恰恰相反，我们不要控制。因为你一旦控制一个区块链项目的话，比方说你拥有一大半的token，甚至一半的token，那么就没有人跟你玩儿了。

你的项目，如果说token是被那么严重的聚集在一个人或者几个人手里的话。你这个项目是不可能做成的。因为区块链项目最关心的一点，是你能否团结非常非常多的社群成员，你的社群成员越多，你的区块链项目就会越来越成功。所以为什么创始团队的token比例一定不是很高的。

所以传统的创业和传统的商业社会是两个字就是“控制”和“竞争”。所以在传统的商业里面，基本上是一个零和游戏。

那么在区块链世界，就是“分享”和“共识”。也就说这是一个大团结的事情。甚至呢，链和链大家都可以合作，都可以合并，各种可能性都可以有，是一个大团结的时代。大家再也不谈什么你有百分之多少的token，当你有这种思维的时候，你的链就一定做不好了。

起风财经 罗智勇：刚才的这个逻辑，相信大家都理解了。这里又带来一个延伸的问题。

其实很多时候，不管是上升到国家也好，或者是一个大的团体组织，或者是一个商业企业组织。我们知道很多时候，一个企业的成功或者一个国家的崛起，其实和他领导人的能力、魅力，各方面的综合因素有很大关系。也就是说，这个领导人，他的能力决定了这个企业或者这个国家它的发展的高度。

这里面我们就提到区块链，他是一个共识。也就是说你需要达到百分之五十以上的这个用户的共识，你才能对这个规则或者这个机制去作出相应的修改。那会不会就刚才说的这两种其实是是两个不同的方向？

很多时候真理往往掌握在少数具有大智慧的人手，那怎么去解决对于刚才提到的这个问题和需要去达成非常非常多海量的社会群体的百分之五十一共识，才能做一个事情的决定修改之间的冲突呢？

消费链 杨宁：我觉得首先一点，就是区块链这个时代真的是跟过去其实有本质的区别的。

怎么讲呢，就是区块链时代，其实对于领导人的依赖，是比过去是要弱的。也就是过去的资本时代的时候，你就知道一个公司能做的多好，跟他的这个创始人或者说跟他的公司的董事长大股东。他的这个胸怀，他的能力是息息相关的，这个是非常关键。因为我之前讲了，这是一个控制的一个平台，就是说，大老板说了算。所以就是底下人都是打工的，是不需要达成共识的，也就是说他一个人就是决策。那么他决策如果非常英明的话，那么这个这个项目做的非常好，如果他是做出很错误的决定，那么项目就会死掉，这是过去那个时代。

那么在区块链时代呢，就是需要达成共识。也就是说，不是说大领导一个人说了算，而是大家集体产生一个共识。那么在咱们说中国共产党在成立的时候，其实是非常非常区块链的一个思维的一个组织，也就是说在那个时候，大家谈论的就是共识。

而有没有可能绝大部多数人的决策是错误的呢？这个事情发生过，在长征的时候，当时由李德和博古他们来领导中央红军，结果是什么呢？中央红军从十万人，损失成了三万人，差点被消灭掉，这也是集体决策的结果。当然发生这种事情之后，后来的集体决策是中国共产党，由毛主席来领导，最终获得了胜利。所以共识，并不表示每次决策都是对的。

起风财经 罗智勇：我们注意到您在之前接受媒体采访时，提到要挑战几大中心化的巨头BATJ乃至谷歌。问题来了，这几大巨头先不说市值和品牌号召力，他们的业务都已经是生态级的。比如阿里，除了线上的平台外，还构建了庞大的线下商家合作网络、商品流和物流体系、用户信用体系、金融支付体系、阿里云等等。那消费链仅通过重构用户消费数据这一项，能对这几大巨头形成挑战和冲击吗？怎么做到呢？能否说说阶段和路径？

消费链 杨宁：我们消费链想做的这件事情，如果是被行业里的人也好，还是这几个巨头也要在他们眼里，这简直螳臂挡车。

我们就跟蚂蚁一般的存在啊，他们就跟大象一样，就跟巨人一样。他们觉得我们这个区块链这个项目能挑战他们的商业帝国，他们肯定会认为这是痴人说梦。

其实，就说那个当年毛主席提出了这个共产主义思想和理念的时候。中国共产党成立的时候，其实也是如此。在所有人眼里这都是不可能的事情。当时国民党已经完全牢牢地控制的中国，甚至很多的军阀，在地方上也是称霸一方的。那么共产党有什么，什么都没有。一一群穷人，唯一能够武装他们的就是思想。

但是毛主席提出了一个观点，我觉得这个观点是非常深刻的，也是毛主席思想的一个非常重要的组成部分，也就是一句话：哪里有压迫哪里就有反抗。也就是说，为什么共产党能够成功，为什么新中国能够建立？那么起源于当时的社会有巨大的分配不公和社会矛盾。

那么最核心的矛盾是什么，当时毛主席就提出了，跟苏联不一样，苏联当时最大的矛盾是资本家和工人的矛盾。但是中国不是一个工业社会，中国是个农业社会。也就是说，在当时资本家和工人的矛盾还不足够尖锐到要爆发一场革命。地主和农民的这个矛盾才是中国最尖锐的社会矛盾。因为地主压迫这些农民、压迫的长工，压迫的太狠了，所以他们才会起反抗的情绪。

同样的如果BATJ和谷歌对用户和商户特别的好。那么大家肯定不会想着去颠覆这个现有的这几个中心化平台。那么由于合作伙伴活得太差了，合作伙伴很多都快饿死了。

你如果了解一下跟阿里混的这些中小型卖家，百分之九十以上中小型卖家，是在于一个亏损和频临死亡的状态。所有的淘宝卖家都叫苦不已，原因是如何呢，原因是因为BATJ和谷歌都是上市公司。而上市公司的资本家也好，股东也好，股民也好，对BATJ和谷歌的要求就是它每个季度要有利润增长。市场就那么大，利润增长来自于什么。利润增长，只能来自于对供应链，对他的合作伙伴的压迫。

也就是说，因为他们有数据垄断优势、渠道优势、规模优势，所以他们就可以对他们的合作伙伴进行压迫。而这种压迫势必会导致，这种敌对的情绪的爆发。也就是说我们一个去中心化的平台，一个给大家描述出一个真的是一个非常自由、平等、公开，公平、公正、不可篡改的平台，这些合作伙伴和用户我相信有一天会选择这样的一个平台的。

起风财经 罗智勇：杨总描绘这个蓝图，能不能具象一下？能不能描述一下，达成这样的一个伟大愿景的阶段和路径。比如说一年时间，我们会达到一个什么状态？三年？五年？我们能够对这些现有格局形成冲击和挑战，甚至形成彻底的变革，这样的一个过程的路径会是怎么样演变的呢，在您的规划当中。

消费链 杨宁：在我们的规划当中其实是蛮简单的。

首先呢，第一点就是让用户有一个对他的这个消费数据，能够产生价值这件事情，能够有一个心理上的预期。

我们CDC已经上线了我们第一个产品。就是我们的一个上传消费数据，获得奖励的一个小程序。我相信各位朋友们在群里头都看到了这个小程序和这个邀请码。

这个就是你把你的消费小票，和你的这个消费记录，上传到我们的平台上来，你可以获得奖励。

这个事情，前几天我们推出之后呢，就获得了巨大的市场上的成功，也就是说很多很多的消费者，都开始对这个程序产生很大的兴趣，每天都在刷自己的小票上传来获得奖励。

因为我们背后，是一个人工智能学习算法的一个识别引擎。所以，也就说了我们在这个防伪、防刷的这个事情上，我们在不断的做工作，所以这是我们的产品的第一步，也就是说消费数据的收集。

当我们收集了大量的这个消费数据之后呢，那么商户就会对这些用户和这消费数据产生巨大的兴趣。所以我们这是几步曲。我们现在确实还没有做到一个去中心化的平台。

因为我们的这个公链，现在开发当中。已经开发了一半儿了。也就是说我们今年下半年我们的公链一定会上线。在上线之后呢，我们就会把我们收集到的这些消费数据，平移到我们的区块链当中。

第二步，就是明年，我们的这个应用，我们的数据挖掘的这个应用，就也会被开发出来。所以商户就会发现他手头会有一堆的好用的一些工具，找到并且送达他们的商品推广信息到用户手里。

所以明年我相信我们的用户和商户之间的这个撮合平台在明年，也就是2019年。就会可以完全的实用。

以至于对现有的BATJ加谷歌的这个体系的冲击。我相信，在未来五年之内，我相信我们一定会，冲击到他们现有的利益和现有的他们的这个商业平台。

所以说，千里之堤，毁于蚁穴。所以别看我们现在非常的渺小。但是由于我们的努力，我们整个社群的努力，我们整个平台上所有的用户和所有商户的努力，我相信我们一定会颠覆现有的中心化平台的。

起风财经 罗智勇：最后呢，我比较好奇。我相信还有其他很多的业内人士，包括大部分关注消费链的用户都比较关心的一点，就是杨宁总能不能介绍一下消费链项目的团队情况。您现在都吸纳了哪些牛人。都有些什么样的团队，在参与推进这个项目。

消费链 杨宁：消费链由于他是一个国际化的项目。我们的目标，其实不仅仅是BATJ，而是包括美国的谷歌的。

我们希望在全球，进行一场去中心化区块链的革命。所以，我们我们肯定要做个全球性的项目。基金会，是注册在新加坡的。

我们在日本、在美国硅谷、在欧洲、在东南亚，我们都在组建我们的团队。非常多的团队成员来自于这些国家和地方。

发起方，包括我，包括皇太吉的创始人赫畅，他在广告营销这方面有非常多的经验和经历。

我曾经是两家上市公司的CTO。我本身，也是在斯坦福拿的是电子工程系的学位，所以我本来就是学技术的。在这个底层公链，包括技术开发，我们都是有非常非常强的实力。

我们这个项目本身的CTO是原来跟我一块儿创业做空中网，包括悟空搜索的。清华毕业的一个非常非常厉害的技术大牛。他跟着我一块儿在做这个低层公链的设计工作。

我们的顾问，同样，都是一群非常非常牛逼的、非常厉害的人，给了我们非常多的支持和帮助。

这其中包括百度原来的高级副总裁叫李明远，包括英诺基金的李竹，包括帅初，也是我们的顾问。所以我们的顾问团体大家也都看到了，也都非常非常的强。

起风财经 罗智勇：OK，感谢杨宁总的细心回答。的确不管是杨宁总自身在过去创业取得的成功，以及现在所组建的这个非常豪华的团队阵容，让大家感觉是非常有想象空间的。那我们今天的起风财经《智勇相对论》的对话，暂时就先进行到这里。

因为我们还有几万在线收听的群友，他们会有一些问题，想要和杨宁总来进行对话，那接下来我把后面的工作交给主持人。

1、主持人：感谢杨宁总。群友提问：杨总，如何看待区块链随之带来的基金会组织形态与传统公司制形态的运营区别？

消费链 杨宁：我认为这两种体制，肯定将来会是并存的。就像目前的国家的治理体制。绝大部分国家都是共和制，也就是像一个公共事业，国家政府是公共事业。也有些国家，是君主制，像非洲很多国家包括中东、东南亚有些国家也都仍然是君主制。

也就是说，这两种体制，一个代表就是区块链那种基金会的这种管理形式，一个呢，就是代表的代表公司的这种治理形式。我相信在未来，不是说所有的这个组织形式，都会是基金会形式，但是我相信区块链真的是会改变我们的商业社会，会有大量的项目都是以基金会的形式存在。

2、主持人：感谢杨总回答，我们下一个问题：如何保证区块链整个链路的安全性及登陆者的有效身份识别？

消费链 杨宁：首先一点，链路的安全性是通过两个机制来保障的。一个是通过加密算法。加密算法是目前，在整个区块链世界都用的是一个类似的加密算法机制。确保数据的不可篡改，是通过哈希算法来做的。

那么，至于防攻击，防DOS攻击，是必须通过P2P网络的通讯机制来实现的，网络是防DOS攻击，防重播攻击等等很多攻击方式，是通过你的机制来确立的。因为区块链项目，都是开源的项目。

你的这些代码，你的漏洞全都是暴露于天下的。所以就说这种项目通常是让社区所有的人，对这个项目进行开发、测试、验证和找问题，所以也就是说你的社区越大，你的项目其实是越安全的。

一旦确定了用户的一致性之后，首先他不能伪装成不同的人。但是确定有效身份这个事情，其实我们的消费链是给用户隐私保护的。就是说我们让商户能够到达到这些消费者手里，但确实不知道消费者到底是谁。但是确实有一个精确和准确的话像，这对商户来说已经够了。

3、主持人：杨总，群友继续提问：我们想知道，消费者在贡献数据的时候，获得的回馈是什么？是现金红包？token？还是只能等今后商品价格下降？？

消费链 杨宁：现在，因为中国在token这个事情上，在目前来说还是没有完全放开。

我们的这个小程序给的是现金奖励，其实是token转化成了现金奖励。而不是说你可以到交易平台去交易的这种token。未来一定是能够到交易所能交易的token。

4、主持人：后期商家怎么进行精准营销，因为用户上传的消费记录均为匿名的？

消费链 杨宁：因为消费裸数据本身是你没法直接用的。所以这些数据，必须要经过一个数学数据挖掘的过程。

传统大数据，是统一存储的，就是说在一个云计算中心。而我们的这个公链会把数据打散，而存在矿机上面。这中间有很多的技术难点，我们也在陆续的客服。

挖掘完了之后，消费的推广。也是通过这个挖掘程序来进行推广的，也就是我们的这个小程序，未来可能是app形式，也可能是网页的形式多种形式。这就导致了你在贡献数据的过程当中，商户会给你推送促销的信息。

其实你可以理解成上传消费记录，是某种形式上的挖矿行为。但是，他不是提供算力，他提供消费数据。我们整个消费链内部的大数据其实是我们这个消费链的燃料。所以其实对消费者来说，你贡献消费数据相当于在挖矿。

5、主持人：杨总，最后一个问题。基金会既然为非盈利组织，为什么很多代币机制里，设计平台一定比例的盈利部分用于回购代币；另盈利回购代币的机制是不合规的吗，因为它承诺盈利性。

消费链 杨宁：其实关于这个问题，我也做了很多思考。甚至消费链，我也在考虑相关的机制。

我觉得，这个基金会的形式，有一定的盈利，我觉得其实不违反区块链精神的。原因是什么呢，就有点像一个国家有国有企业是一样的。国家作为一个非营利组织，一个公共事业，但是他所拥有的国有企业是盈利的，但是他国企的盈利是给整个社区的，所以他怎么进行对这个社区的反馈呢，就是这些相当于一行一行的国有企业，他会把他的利润进行代币回购。代币回购其实是导致一定的经济体系的通缩性，其实对代币是有好处的。

主持人：感谢嘉宾杨宁总的精彩分享和耐心回答。我们今天的《智勇相对论》到此结束。谢谢大家。