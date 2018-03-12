传Spotify计划在4月第一周上市：估值超200亿美元

新浪科技讯 北京时间3月12日早间消息，据彭博社援引知情人士消息称，流媒体音乐公司Spotify计划于4月第一个星期在纽交所上市，距离目前只有几个星期的时间。

Spotify准备放弃沿用了数十年的企业上市模式，不准备在IPO中发行新股或者融资。相反，现有股东可以向投资者提供股票，也就是所谓的直接上市。私募股权市场已经在过去几年帮助该公司获得了超过200亿美元的估值。

Spotify将利用未来几个星期与投资者会面，并阐述这种模式所蕴含的不确定性，确保其能够顺利登陆纽交所。投行通常会帮助企业确定价格区间，避免其估值在上市首日大跌。

Spotify发言人拒绝对此置评。

Spotify将在3月15日举行投资者日，宣传该公司的前景。得益于付费流媒体服务的发展，音乐行业的销售额已经连续3年增长。Spotify则是这一领域无可争议的领导者。其截至2017年底的订户达到7100万，大约是与之最接近的对手Apple Music的两倍。

但他们仍然需要证明网络音乐是一项好业务。虽然该公司2017年的营收增至40.9亿欧元（50亿美元），但亏损却在扩大。Spotify需要将超过70%的营收上交给唱片公司，这也成为阻碍相关企业盈利的重要因素。(樵夫)