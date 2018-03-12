罗敏：趣店市值1000亿美元之前不拿薪水和奖金

新浪科技讯 3月12日上午消息，趣店CEO罗敏在其个人微信公众号上发布文章称，在公司市值达到1000亿美元之前，将不再从公司领取一分钱薪水和奖金。已于3月10日得到董事会薪酬委员会的批准。

趣店于2017年10月18日在纽约证券交易所正式挂牌上市，开盘价报34.35美元，较发行价上涨43.13%，市值达到113.31亿美元。但很快由于现金贷、校园贷等相关问题股价走低。截至3月9日收盘，趣店报收于15.85美元，市值达到52.28亿美元。

以下为罗敏的声明原文：

以下为罗敏文章全文：

原标题：今天我35岁生日，做了一个决定

今天是我35岁生日，也是趣店上市第146天。我做了一个决定。

1983年3月12日，我出生在江西抚州宜黄县的凤岗镇，那里距离最近的地级市64公里。小时候家境贫寒，直到1997年念高一，我去参加一个奥林匹克竞赛初赛，才有机会第一次离开县城去到抚州市区。

2000年9月，我17岁，考取了江西师范大学，第一次来到江西省的省城南昌市，那里距离北京1400公里。在南昌，我第一次坐上公交汽车，见到小时候从来没有见过的高楼大厦。

17岁时的罗敏

2005年11月，我22岁，来到北京，准备跨专业报考北大光华管理学院的管理学研究生。

也许当年高考失利，我心底就埋下了一颗想去北大考研的种子。我在北大南门租了一个床位，当起了旁听生。北大三角地的各类讲座信息吸引了我，他们有的是知名企业家，有的是知名教授学者，有的是大咖主持人，甚至还有外国元首……这些讲座几乎都不需要门票，每次讲座我总是坐第一排最中间那个位置，提问环节我总是第一个举手，讲座结束总会想法设法和主讲嘉宾聊到最后，哪怕不提问我也会在旁边听着，直到嘉宾离开教室。

如果说贫穷限制了我的想象力，那么北大这段“蹭讲座”的经历可以说帮我开了天眼。每天和这个世界上最牛的人一起沟通，仿佛未来我也可以成为他们中的一员。半年200场讲座听下来让我脱胎换骨，我不再纠结于名校情结，决定创业。

刚开始加入创业大军的我无所畏惧，那时候的我也很无知。实际上我并不具备任何创业的基础技能，唯一拥有的是一颗敢拼的心。创业13年，九十九死一生，现在想起来很多经历都像放电影一样，历历在目。

2008年6月，我25岁，收到第一笔天使投资200万元，来自互联网界前辈鲍岳桥，他是我遇到的第一个贵人。

2014年3月21日，我31岁，创办了趣店，一开始公司估值只有200万美元。

2017年10月18日，我34岁，带领趣店在美国纽交所上市，公司市值一度超过100亿美元。纽交所CEO告诉我，趣店是他们交易所历史上最短时间从0到100亿美元的公司，只用了三年半的时间。

趣店集团赴美IPO期间

2017年11月，集团IPO回来后，我没有止步，又创办了大白汽车分期，目标是成为全球最大的汽车零售平台。

经常有很多年轻人问我，为什么创业这么多次还能坚持下来，趣店都已经IPO了为什么还要继续创业，不辛苦吗？不害怕吗？我的回答从来都是我很享受这个过程。我仿佛是为创业而生，总觉得人生苦短，有太多事情要去做，有太多事情可以去做。在实现了敲钟这个阶段性的小梦想之后，我们已经有能力也有机会走向世界，去实现更大的梦想……想想几年后，我们可能在全球几十个国家拥有办公室，可能和来自几十个国家的员工一起共事，创业13年，现在梦想真的才刚刚开始。

因此，2018年3月12日，我35岁，这一天公司市值52亿美元，我决定，在公司市值达到1000亿美元之前，我不再从公司领取一分钱薪水和奖金。

创业从来不是为了钱，而是为梦想而来，为了给社会带来微小而美好的改变。

我在35岁之前遇到了很多贵人，正是因为他们的帮助，我才能从江西的一个小镇走向纽交所的舞台。我很感谢他们，更感谢这个新时代，能让我实现自己的中国梦。

35岁之后我肯定还会遇到很多贵人，这时的我也拥有了一些小能力，希望未来我也能像他们帮助我一样，去帮助一些优秀的年轻人实现自己的小梦想。

35岁生日这天，我依然在继续招募特战队队员，我会像一个战士，继续向着1000亿美元的目标攀登；也希望能和这些队员一起，去爬更高的山峰，领略山顶的风景。

谢谢董事会薪酬委员会的信任，批准了我的这个决定。