以太坊联合创始人：区块链将改变生活的方方面面

约瑟夫·鲁宾

新浪科技讯 北京时间3月12日早间消息，以太坊联合创始人约瑟夫·鲁宾（Joseph Lubin）在接受福布斯采访时谈到了区块链技术的力量。他认为，这项技术将改变人们生活的方方面面。

鲁宾当天穿着科技大佬常见的T恤衫和牛仔裤，他最初谈到了比特币对整个加密货币的影响。他认为，比特币了分散式货币的潜力，而以太坊和其他项目则希望将这个理念推到新的层次，让人们可以因为他们感兴趣的工作获得报酬。

“我们创办ConsenSys公司的目的就是推进以太坊项目的愿景。”鲁宾说，“这是个开源项目，全世界约有10万到20万人参与这套系统……这套奖金网络激励人们从事特定的项目，从健康到供应链，再到法律。”

鲁宾认为，借助Web 3.0和语义网络，商业世界的内核正在发生转变。目前的商业形式是由企业为消费者提供服务，但在鲁宾设想的世界里，交易可以在消费者之间毫无阻力地开展，但他也指出，这需要时间建立相应的系统，并扩大普及范围。

在被问及这些想法的合法性时，鲁宾强调称，以太网的目标不是成为加密货币，而是成为各种项目的“加密燃料”，因此他并不担心法律问题。他还向受众承诺，以太坊计划规避洗钱，这也是很多加密货币目前碰到的难题，毕竟这些技术都采用了身份保密模式。

鲁宾提醒人们，执法机构可以借助现代技术轻易追踪违法行为，因此这种流动、可靠且以协作为重点的基础设施不会受到违法行为的困扰。

“我们这个领域有很多了不起的项目，”鲁宾说，也有很多糟糕的项目，还有很多欺诈项目。我们明白，几百年以来，欺诈交易一直都在利用人们……监管者绝对有理由关注。”

音乐支付就成为有望带来革命的领域之一，鲁宾强调说，中间商从当今的音乐交易中抽取70%到80%的分成。鲁宾表示，借助区块链，消费者可以享受更高的价格，而艺人则可以立刻获得自己作品的全部收入。

鲁宾表示，以太坊的成功围绕Ethereum Improval Process展开，让成千上万的网民可以改进自己的协议。鲁宾强调称，随着以太坊的成长，越来越多的人可以自然地参与它的发展。

在谈到以太坊可能通过什么方式改变世界时，鲁宾表示，普通用户没有什么值得担心的，他将改变人们生活的方方面面，包括安全、交易速度、合同等。提到加密货币最近的大幅升值时，鲁宾表示，他并不担心价格，反而比较关注整体状况。

“价格上升推动了投机。”鲁宾说，“投机推动创新。所以我们喜欢价格上升，但实际上不仅局限于此。”(鼎宏)