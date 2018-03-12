李一男这些曾被认为是“太子”的人，现在怎么样了？

原标题：他们都曾被认为是“太子”，现在怎么样了？

那些曾是“太子”的人，后来，他们的命运如何？

文｜《中国企业家》记者 张弘一

近日，两位曾有着显赫身份的人物重新回归公众视野。

曾被认为是“任正非的接班人”的牛电科技创始人、原CEO李一男，据多个信源确认，日前已辞去牛电科技创始人、CEO等职务，加盟梅花天使创投并担任合伙人职务，负责旗下成长基金投资业务。

此前有着百度“太子”之称，离开百度后一直很低调的前百度副总裁李明远，日前则以小狗机器人联合创始人的身份出现在“2018混沌创业营”上。

不论是李一男还是李明远，他们都曾被视为企业大佬的“接班人”，坐拥“太子”身份，最终却与公司大权失之交臂。

据了解，在大企业中被称为“太子”的人，并不止他们两个人，那么，他们现在都怎么样了？

李一男：曾被认为是任正非的接班人

李一男。图片来源：视觉中国

27岁，他成为华为的副总裁，和任正非亲如父子，曾被认为是任正非的接班人。而他的人生却跌宕起伏得如同电影一般。

2017年12月2日，47岁的李一男出狱，一脸淡然的他面对围上来的媒体感慨，“我起起伏伏的人生，如同过山车一样。都过去了，一切往前看吧！”

从2015年6月3日被刑拘至出狱，李一男已足足待了两年六个月的时间。此次牢狱之灾，源于2014年，因李一男使用其妹夫和母亲的证券账户于内幕信息敏感期买入华中数控股票。最终，因内幕交易罪被判处有期徒刑两年六个月，并处罚金750万元。根据检方指控，李一男及其妹妹通过内幕消息炒股获利700多万元。

再往回看，李一男的履历上赫然写着：“少年天才”、华为的“接班人”。

15岁时，李一男便顺利考入华中理工大学少年班，因而得到“少年天才”的称号。而在通信业界，他被誉为“技术天才”；1993年，李一男加入华为，4年内便登上了华为副总裁的宝座。李一男在华为展露了对未来技术以及趋势惊人的洞察力，华为内部员工也不由惊叹：“李一男的一举一动都会影响华为的发展方向。”

华为内部私下流传着一种说法，称李一男当时的实际地位和权力仅次于“左非右芳”，更有说法称李与任的关系情同父子，不少人甚至猜测他将成为任正非的接班人。

不过，2000年，30岁的李一男离开了华为，原因不详。有猜测认为，在华为取得傲人成绩之后，李一男觉得陷入了人生瓶颈，他更渴望通过单独创业来赢得新的成功。于是李一男通过自立门户，创立港湾网络，迅速占领市场，成为华为的竞争对手之一。2006年，这场持续了6年的厮杀以华为花17亿元收购港湾网络、36岁的李一男回归华为而告终。随后李担任华为首席电信科学家、副总裁。次年12月，担任终端公司副总裁。

2008年，心存高远的李一男再度离开华为，先后出任百度首席技术官、中国移动旗下12580 CEO。李一男加入百度时才38岁，李彦宏称赞他——“全世界能做百度CTO的最佳人选不超过三个，李一男是其中之一”，15个月后，李一男离开了百度；到2011年，他又以合伙人身份加盟金沙江创投。

到2015年4月，45岁的李一男公布了自己新的创业项目——智能电动车，创办了牛电科技，公开报道称小牛电动刚上线5小时众筹了3100万元，最终创下7000 万元的神话，至今无人打破记录。随后，他如愿发布了小牛电动车N1，他说“小牛”是他最后一次创业，“无论是对多少事情失望，也没有理由对最好的时代失望。”

还没有来得及迎来属于自己最好的时代，就在首款小牛电动车发布两天后，李一男在深圳宝安机场被警方带走。不过有报道说，在高墙内服刑两年半的李一男，依然通过远程“遥控”着牛电科技的一切事务，“这几年，牛电科技一直遵循着李一男的规划推进，李一男对牛电科技始终保持着控制和指挥。”艾媒咨询CEO张毅在接受媒体采访时说。

而据媒体报道，一位牛电科技资深员工透露，实际上李彦前不久已经替代李一男成为牛电科技CEO。前者曾介绍称，牛电科技的内部运营结构并没有随 CEO 李一男的缺席而发生改变，由于公司创立以来的战略没有发生改变，改变的只是战术上的打法，所以会由合伙人联合商议并给出最终决策，即“民主集中制”。至于特别重大的决策，比如说“A+轮融资”，李一男会采用合理合适的方式参与其中。外界认为这就是所谓的“远程遥控”。

身陷囹圄的两年半，据说李一男坚持读书、健身……让自己保持着对时代的嗅觉与敏感，他不想被时代抛下。

有人假设：如果李一男潜心研究技术，在自己最擅长的领域不断深耕，在华为或者百度的技术岗位上发挥自己的潜能，或许人生的境遇与今日有着天壤之别。亦有人假设，如果这两年半李一男一直都在，或许他不会满足于那几万辆电动车的销量，或许他已经去做电动汽车、自动驾驶汽车，甚至涉足共享单车、汽车赛道了。

人生没有假设，也不会重来。重获自由时，物换星移，如今离开牛电科技的李一男将面临着哪些挑战？据媒体获悉，去年12月初李一男出狱后，因牛电科技欲在2018年筹备上市，李一男身份难以符合其需求，才选择辞去牛电科技职务，而全身心加入梅花天使创投。值得注意的是，他依然保留着股份。往前看，自己一手创办的牛电科技将驶向何方？接近知天命之年的李一男和他的牛电科技，在电动车赛道上面临着更严峻的考验。

李明远：曾经的百度“太子”

李明远。图片来源：视觉中国

最近一年，李明远几乎销声匿迹于公众视野，极其低调，在一些零星报道中描述他“不带眼镜”、“一身休闲打扮”。

此前有报道称，从百度引咎辞职后的李明远跨界加入了一家成立不到3年的IP孵化运营机构，他重新走入公众视野，身份已变为“猫片执行董事”，曾在《凡人修仙之仙界篇》新书发布会上亮相。而据“财经十一人”的报道，离开百度后的李明远悄然跨界，加入了一家小型地产公司实地地产任总裁。

直到他以小狗机器人联合创始人的身份出现在“2018混沌创业营”上。这位曾经的“百度太子”，关于其“少年成名”、“顺风顺水”的往事，网上各种版本的表述颇多，总结起来就是“扶摇直上九万里”。

2004年，还在中国传媒大学读大三的李明远曾以实习生身份加入百度，在有着“百度贴吧之父”之称的俞军带领下，担任百度贴吧首任产品经理，打造了全球最热门的中文网上社区。后来，俞军对李明远的评价颇高，“做什么都能成功。”

如果说俞军是李明远进入百度的领路人，那么李彦宏则是与李明远保持了半师半友的关系。

据说2010年，李明远曾短暂离开百度，彼时，他几乎收到了中国所有网络公司和风投的邀请。到2011年底，在李彦宏与其进行了一次长谈后，李明远重新回到百度。

自此之后，李明远在晋升的通道上平步青云。2013年7月，李明远晋升为百度副总裁，成为百度历史上最年轻的副总裁。这一年，他29岁，一度被称为互联网圈内的职业传奇。

2014年7月，李明远晋升为E-Staff成员，即百度最高决策层。 而李明远此次晋升，距离上次升为副总裁，仅不到一年。“百度太子”的说法，自此传开。

据说，这个阶段或是李明远与李彦宏最甜腻的蜜月期，彼时，百度内部邮件显示，李明远之所以晋升，源于其在移动产品方面的贡献。百度方面表示，2013年，李明远在核心产品、战略布局、生态建设等方面为“移动端再造一个百度”打下了坚实的基础。

好景不长。“百度太子”却因一封内部信陨落，告别其百度生涯。2016年11月4日晚，百度职业道德委员会发布全员内部信，通报了百度副总裁李明远与被收购公司负责人私下巨额经济往来。百度称，李明远已主动认错，并主动向公司提出引咎辞职。

根据当时内部信披露的，列出了李明远犯三宗“罪”：1）李明远在参与公司某收购项目中，与被收购公司负责人有私下巨额经济往来；2）在其所管理的业务范围内，与某游戏合作伙伴的负责人有私下巨额经济往来；3）同时，李明远个人投资参股的外部公司与百度有业务关联，未按公司制度报备。

第二天凌晨，李明远则在自己的朋友圈写长文回应，称自己没有任何贪腐，“经济往来，是有来有往，也不是不正当的经济往来。”李明远说，“百度是培养我的公司，是我成长起来的佳缘，我不可能也从未想过做任何有悖道德的事去伤害或利用这个对我有知遇之恩和无尽培养的母体。过去没有，未来也不会。”外界将此解读为“太子鸣冤”。

也有人将李明远归结为大公司政治斗争的牺牲品，具体内幕不得而知，不过从公开调整来看，李明远本人在百度内部地位确实一步步在下降。2016年4月13日，李彦宏发公开信宣布对百度进行组织架构调整，原来直接向李彦宏汇报的李明远，改向向海龙汇报工作。尽管职位上仍是副总裁，“太子”却遭到了实际上的降级。另一个“失宠”的案例或许可佐证，在2016年百度世界大会上，李明远的座次被安排在距离李彦宏最远的地方，而往年他都是仅次于李彦宏的演讲嘉宾。有分析称，或许彼时的李明远已有辞职之心。

当年，李明远可谓“春风得意马蹄疾，一朝看尽长安花。”离开百度一年后，人们对其突然的“出走”仍有诸多解读，而面对争议李明远则表现得云淡风轻，“当时我和百度以及Robin（李彦宏）也沟通过，双方都决定不再回应此事。”

俞永福：“阿里未来储君”？

俞永福。图片来源：摄影/邓攀

和李明远一样，进入阿里巴巴后的俞永福一路开挂，直奔人生巅峰。

2014年6月，阿里收购UC，作为UC创始人，俞永福进入阿里。一个月之后，俞永福就受命整合高德。在此之前，阿里对于非电商业务的整合鲜少成功。俞永福没有让马云失望，他果断砍掉O2O业务，聚焦地图服务，率领高德走上正轨，如今与百度地图两分导航市场；他带进阿里的UC则连续数年增长超过100%，还赶上了内容分发的风口。

2015年，通过“大考”的俞永福被任命为阿里妈妈总裁，以非嫡系之身掌管整个阿里体系的钱袋子，当年末，俞永福全票当选阿里上市后的第一拨合伙人——这时距他进入阿里才过去一年半，在阿里18年的历史中，从未有人上升如此之速。



2015年5月份的时候，媒体上出现了第一篇称俞永福是阿里巴巴“太子”的文章《阿里太子俞永福，登顶之路还要跨四道考验》。很快的，标题里面的太子被抹去了，换成了《俞永福在阿里还要跨四道考验》。但阿里太子的称呼还是传开了。

不过，不同于李明远从实习生做起，俞永福既非“十八罗汉”出身，也算不上阿里系老员工。那么，加入阿里前，这位“空降兵”究竟有着怎样的履历？

纵观俞永福的履历，堪称辉煌。在做出将UC售予阿里的决定之前，他是UC的董事长与CEO，有过在中国商业教父柳传志手下的工作背景：进入联想6年多时间里成为联想管理投资的副总裁，俞永福因此被视为典型的“联想人”。他自己也承认，联想工作的经历为其后来的创业打下重要基础，“一个月出差20天，5年看500个项目”，俞永福说自己在这几年里，“好像喝了500瓶创业浓缩液”。

一个典型细节是俞永福乐于将自己称为“班长”。过往每次UC召开发布会时俞永福都自称“我是UC的班长”。就在UC被收购两年后，俞永福向《中国企业家》承认，卖掉UC是“班长永福”做出的“正确决定”。3B及3Q大战让俞永福意识到“互联网版图已经被清洗得差不多了”，以班长自居的身份令俞永福决定从现实角度接受阿里的收购要约，“第一，股票为主现金为辅，那时候离阿里上市已经很近了，这是相当给面子了。否则给你现金，你就没有二次增值的空间。第二，给了足够的价格。”

作为俞永福的圈中好友，小米创始人雷军也是UC的天使投资人，雷军曾对俞永福有过这样一个评价“刘备式管理者”。对于这个评价，俞永福表示认同，他的解释是：没有一个创业者能成为超人，而且市场也不会有那么多的时间给你摸索，因为试错的成本太高，稍不小心就出局了。所以完善创业者的能力其实是完善团队的能力，选择当曹操式还是刘备式的“大哥”，这很重要，我选择当“刘备式”，擅长团结各方面有能力的同事形成一个强有力的创业团队。

一位熟识俞永福的朋友说：在人生中很多次重要的转型中，俞永福考虑最多的往往不是他喜欢什么，讨厌什么，梦想什么，而是什么能带来最大的回报。“

对于UC，俞永福从不关并购之门，互联网里有意愿合作的企业他都见了一圈，但他都没有心动，直到2014年马云抛出了橄榄枝，给足了诚意。不仅答应给股票，还开出了43.5亿美元互联网历史最高收购价，并为UC规划了一个清晰未来，这才让俞永福动了心，最后团队终于结束了八年抗战，全资并入阿里。

可以说，出任CEO，成为阿里合伙人，俞永福的事业走上了另一个巅峰。但入职阿里后，阿里的状态难免身累、心累、脑累，但“咬着后槽牙我也得上，能经营几百上千亿的生意，没几个人有这样的机会。”俞永福说。

2017年11月13日，传出了阿里文娱集团董事长兼CEO俞永福即将离职的消息，很快，俞永福发布，以“永福永福，永远幸福。我不会离开”予以否认。

2017年11月15日下午，“俞永福离开阿里”传闻的另一只靴子终于落地——阿里巴巴集团CEO张勇发出内部信，宣布集团成立eWTP投资工作小组，由俞永福担任组长。俞永福同时辞去阿里大文娱董事长、大文娱及高德总裁，并出任高德董事长。内部信称，今后俞永福将主要致力于eWTP合作伙伴生态圈投资和高德战略方向的把握。

孙嘉：曾被视为万科“太子”

孙嘉。图片来源：视觉中国

2018年1月31日，万科总裁换帅的消息尘埃落定时，外界哗然。

因为万科董事会聘任的公司总裁、首席执行官是大众陌生的祝九胜而非孙嘉，后者早在宝万之争酣战正激时就被坊间传言被扶为万科“太子”。

孙嘉，何许人也？

公开资料显示，孙嘉出生于1978年，履历上不乏“哈佛商学院MBA学位”，“曾供职于麦肯锡”等字眼。29岁时，还是留学生的孙嘉就被万科人看中，从麦肯锡被挖进万科后，其人生就像开了挂一样：30岁成为万科战略与投资管理部总经理；31岁成为西安万科总经理；34岁成为上海万科总经理。2016年，回归总部，接替王文金成为万科集团新任CFO，这一年，孙嘉38岁。

凭借其华丽出众履历，孙嘉在“接班人”的位子上本无出其右，但万科最后为何却另择他人？

显然，万科董事会更看重的是祝九胜的金融系统出身，他更熟悉国有企业的文化、价值观、办事方式。对于万科管理层而言，总裁这个角色，由祝九胜来担任再合适不过。

就连刚卸任不久的郁亮也力挺祝九胜，认为其业务技能和管理才能均极为卓著，“他善于学习和思考，大局观和宏观把握能力都很好，对商业原理有深刻理解，加上强烈的奋斗精神和直言不讳的犀利风格，在万科团队尤其年轻人当中，赢得了普遍钦佩、广泛认同。他熟悉万科的各类业务，不仅是传统业务，也包括新业务，对我们所处的时代、对环境变化非常敏感，对处于转型期的万科来说，这都是宝贵的资质。”

而早在2017年8月25日万科集团2017年中期业绩发布会上，郁亮在回答记者提问时，似乎早有暗指。

“听说孙嘉总是下一任总裁，万科下一任领导班子是什么？”记者问。

“我才当了两个月（董事长），你们能不能让我坐长一点，你们啊，这么说是害了孙嘉啊。”郁亮笑称。

据说，彼时，一度被认为是万科“太子”的孙嘉，在媒体的聚光灯下，猝不及防，低下头，无言以对。