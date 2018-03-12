学而思业绩神话面临考验 监管重压下原有模式难持续

学而思“谋变”

依靠旗下培训机构“学而思”，时年38岁的美股上市公司好未来掌门人张邦鑫，以400亿财富再次登上胡润富豪榜。这一财富超越其教育行业同行俞敏洪。学而思的业务覆盖全国36个城市，线下学生接近400万人，线上注册用户累计超过3500万。

现在，“学而思模式”正面临考验，2月底，教育部办公厅等四部门联合印发通知，将对校外培训机构开展全面摸底排查。目前学而思的多个培优课程已经停止报名，其“主打产品”奥数班，今后将不再被作为业务重点。

培训业人士认为，在监管重压下，学而思原有的课程模式难以持续，学而思业绩“神话”能否持续面临考验。

“史上最严整治”背后

学而思“谋变” “小班培优”连年贡献超7成业绩

学而思培优惠新西街校区周末上课现场。新京报记者 彭彬 摄

依靠旗下全国知名的培训机构“学而思”，时年38岁的美股上市公司好未来掌门人张邦鑫，以400亿财富再次登上胡润富豪榜。这一财富超越其教育行业同行俞敏洪。

个人财富背后是公司的急速扩张。公开资料显示，张邦鑫最初从“每节课几十块”的家教做起，起家于奥数培训，创立学而思后赴美上市，目前市值突破1000亿元，旗下业务已覆盖全国36个城市，线下学生接近400万人，线上注册用户累计超过3500万。

现在，“学而思模式”正面临考验，2月底，教育部办公厅等四部门联合印发了《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，将对校外培训机构开展全面摸底排查。

此次对校外培训的整顿，被外界称为“史上最严整治”。

新京报记者了解到，目前学而思的多个培优课程已经停止报名，而其“主打产品”奥数班，今后将不再被作为业务重点。

培训业人士认为，在监管重压下，学而思原有的课程模式难以持续，学而思业绩“神话”能否持续面临考验。

压力之下“拥抱新政策”超前课程或停摆

在此次“史上最严整治”之前，学而思曾经被教育部门敲过“警钟”。

2017年5月，成都教育局曾发布公告表示，对锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区所在区域“学而思”培训机构违规办学行为进行整治，被责令整改的学而思教学点共有9个。通告称，学而思的违规行为包括筹设期间擅自招生；未取得相关办学许可；委托或变相委托其他主体举办以选拔生源为目的的考试或培训班；举办、承办或组织中小学生参加非政府部门举办或未经政府部门认可的竞赛、考级或活动。

今年2月26日，教育部官网发布通知，教育部、民政部、人力资源社会保障部、国家工商行政管理总局决定联合开展校外培训机构专项治理行动。四部委表示，将联合开展专项行动，治理校外培训机构、数学语文等学科类超纲教超前学等“应试”培训行为、严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛、治理学校和教师中存在的不良教育教学等行为。

好未来官网信息显示，教育部等四部委发出《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》后，好未来第一时间组织召开了“学习和贯彻四部委关于规范教育行业发展的有关精神”的研讨会。

“从拥抱新政策开始，好未来将始终坚持，以学生为核心，以前沿科技为手段，以推动行业良性发展为目标，在不断提升教育质量的同时，助力新时代教育的减负，推动中国教育的发展，助力中国‘教育强国’的伟大梦想。”好未来称。

新京报记者注意到，《通知》下发后，此前在学而思培优官方网站上发布的北京地区超前教学的课程报名指南下线。

紧接着，“北京学而思培优在线”发布通知称，“学而思杯”将不再举办；3月6日，好未来举办2018年开年大会，好未来创始人兼CEO张邦鑫发表了《“负责任”才有“好未来”》主题演讲。张邦鑫表示，好未来将致力于用科技推进新时代的教育减负，并希望“学而思”成为“能力培养”和“教学品质”的代名词。

“学而思未来不会组织各种奥数比赛，相关报名均已经停了。”学而思培优惠新西街校区工作人员表示。据海淀区一位家长介绍，学而思培优在家长群中通知，停止组织参加“希望杯”比赛，家长可以在3月11日前前往学而思各大校区，办理退费事宜。

3月10日，新京报记者进入学而思网校员工培训现场，工作人员在培训中表示，未来学而思网校将不再主打奥数产品，将进行产品升级迭代，提倡“大数学”概念。

此次监管将对公司造成哪些影响？为何停止举办“学而思杯”？近日，新京报记者致电学而思总部，工作人员表示，“学而思杯”不再举办主要是受四部委发文影响，估计四部委政策将对学而思整体造成一定影响，但目前学而思各项教学正常。

上市8年规模扩张5倍 市值超越新东方

2010年9月，学而思向美国证券交易委员会递交IPO申请，根据招股书，学而思的营业收入和净利润均处于较高增长状态。2008年至2010年上半年，公司营业收入分别为451万美元、3747万美元和5302万美元，净利润分别为151万美元、728万美元和1477万美元。

2010年10月21日，学而思在美国纽约证券交易所挂牌交易。上市首日即大受追捧。2013年8月19日，学而思集团官方发布消息：已沿用了十年的集团名称将正式由“学而思”更名为“好未来”。新的好未来集团定位为“一个用科技与互联网来推动教育进步的公司”。

更名后的学而思不断进行业务拓展，旗下拥有包括学而思培优、爱智康、学而思网校、摩比思维、励步英语、顺顺留学、家长帮等在内的多个业务品牌，对外投资了100多个项目，涵盖了在线英语、留学、K12、媒体等多个领域。

今年1月25日，好未来公布截至11月30日的2018财年Q3财报。财报显示，2018财年第三季度营收为4.333亿美元，同比增长66.3%；好未来第三财季的净利润同比增长198.4%至4070万美元。

根据财报，截至2017年11月30日，好未来在38个城市共设有579个教学中心，这一规模与上市当年相比增长超过5倍。另据好未来官网，目前好未来员工数量突破27000人，线下学生接近400万人，线上注册用户累计超过3500万人。

广发证券(16.970, 0.34, 2.04%)研究报告称，从渗透率来看，学而思在北京、上海和南京等城市渗透率较高。目前，学而思在耕耘时间最长的北京市的渗透率大概在11%至17%之间。

截至3月9日，好未来市值为195.33亿美元，超过新东方147.44亿美元的市值。

“培优”贡献主要营收 奥数班最抢手

财报显示，好未来营收主要来源于学而思培优和学而思网校。其中，学而思培优是好未来收入和报名学员的主要贡献者，学而思覆盖了小学、初中和高中的几乎所有课程。

据记者了解，学而思培优提供一年四次课程，寒暑假课程、和公立学校同步的春秋课程以及一些短期课程。

数据显示，学而思培优小班业务是好未来营业收入的主要来源，公司小班业务由2012财年的8.4亿元增长到2016财年的32.6亿元，占营收比重也相应地由74%增长到83%。

2017年第三季度，小班培优课程收入占营收比重为85%，这得益于各地小班培优入学人次的大幅增加，以北京地区为典型代表，入学增长率同比提高30%，相应地，好未来在2017财年第三季度增设了32个小班培优学习中心。

在好未来的培优项目中，许多家长和学生是奔着好未来的奥数班而来。新京报记者随机采访了十多位分布在北京东城、朝阳、海淀的家长，他们均表示是因为奥数才选择报班学而思。

想进入学而思培优的奥数班并不容易。学而思培优惠新西街校区的前台工作人员告诉新京报记者，每个学生入学前，均需要先进行测验，根据学生的成绩分入提高班和尖子班，如果一个学期成绩优秀，可以申请进入尖子班。创新班从尖子班中选拔，奥数班则从创新班中挑选。至于学费，则为每学期3800元至4000多元，每周一节，共16节课，平均每节200多元。

和该校区一样，学而思在北京地区的其他校区，也按成绩进行不同等级的分班：基础班、尖子班、超常班、奥数班等，名目不一。

一位长期关注好未来的培训行业人士告诉新京报记者，此次四部委发文整治校外培训行业，作为行业龙头，好未来不可避免地受到较大冲击，上述原有的课程模式都将受到影响。“如果不能探索出新的、符合监管的盈利模式，公司业绩高增长可能难以为继。”

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家长们的“学而思”焦虑

今年2月，北京学而思双师课堂发布的“2018五年级寒春数学课程报名指南（新区）”显示，超常班和超常预备班部分学习内容超过课内进度一年，尖子班学习内容超过课内进度半年。

新京报记者上周末在学而思多个校区看到，几乎每一个学而思课堂都有家长坐在后排旁听，并做笔记，甚至还有白发苍苍的老人。

“感觉比自己上学时都认真，学而思教授的奥数内容偏深，加上学习内容超前，我只有认真听，理解了，才能更好地辅导孩子。”北京某地产公司高管张先生告诉记者，自己每次上课都做笔记。

新京报记者调查发现，每个学而思培优校区的规模基本上都维持在25个教室，而在北京主城区，几乎每隔两三个地铁站都有一个学而思培优的校区。

“孩子班上40人，有近20个在学而思报班。”孩子在人大附小上学的一位家长告诉新京报记者，不给孩子报名，就害怕孩子落下。

不少家长感慨，因为孩子身边的许多同学都在报学而思培优，这让家长的焦虑感大幅增加，甚至有被裹挟、绑架的感觉。

“感觉小孩进入学而思是一场噩梦，不进去害怕孩子输在起跑线，进入后更怕，学而思依据成绩将小孩分为三六九等，我们只能不断地爬坡，甚至连孩子退休的爷爷，也重新拿起笔认真听讲，就为了辅导孩子。”朝阳一位家长告诉新京报记者。

新京报记者 彭彬 发自北京