众安在线修改公司章程 料为成首批H股全流通试点铺路

新浪港股讯 据香港经济日报报道，中证监去年底宣布即将推行H股全流通，市场估计热门之一众安在线（06060）昨宣布修改公司章程，投资界料众安为抢闸成首批试点铺路，而修改章程需待本月26日临时股东大会通过。

试点仅3企 监管审批成关键

据中证监去年底表示，H股全流通试点不多于3家上市公司，并需要有一定程序，其中一步正为要获股东授权，日后能否成事，将视乎股东表决及监管部门审批。

投资界分析，H股全流通实施，对股份利大于弊。综合证券界意见，提高流通量令股份流通量增加，或会为股份带来一定沽压，但同时受惠流通量增加而造成的权重上升，指数基金被动追入可望抵销不利因素。

利好方面，则因为上市公司可将原有内资股带到H股自由买卖，变相可引入更多外资股东，有利加强企业管治，长远对股价料有正面刺激作用。中外资券商包括摩根士丹利、花旗及光大证券均预期，众安及中电信（00728）成为首批试点机会极大。

据众安昨发出的公告披露，公司建议修订章程，当中加入‘内资股转换为外资股并在境外证券交易所上市交易的情形，不需要召开股东大会表决’，故今次修改章程有需要获股东表决通过。另外，众安亦在章程中加入，‘单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有提名董事或者监事的权利’，即变相为日后H股增持的投资者提供企业管治的机会，与H股全流通发展方向脗合。

事实上，上周收市价68.95元计，如计入内资股价值，众安总市值约为992亿元，当中有约10亿股为内资股，占总发行股数达69.4%，由‘三马’股东蚂蚁金服、腾讯（00700）及平保（02318），以至众安董事长欧亚平掌舵的百仕达（01168）和其兄欧亚非持有，H股部分仅占总市值当中的323.9亿元。