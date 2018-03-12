新浪科技> 创业 > 正文

众安在线修改公司章程 料为成首批H股全流通试点铺路

众安在线修改公司章程 料为成首批H股全流通试点铺路
2018年03月12日 07:22 新浪财经
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪港股讯 据香港经济日报报道，中证监去年底宣布即将推行H股全流通，市场估计热门之一众安在线（06060）昨宣布修改公司章程，投资界料众安为抢闸成首批试点铺路，而修改章程需待本月26日临时股东大会通过。

　　试点仅3企 监管审批成关键

　　据中证监去年底表示，H股全流通试点不多于3家上市公司，并需要有一定程序，其中一步正为要获股东授权，日后能否成事，将视乎股东表决及监管部门审批。

　　投资界分析，H股全流通实施，对股份利大于弊。综合证券界意见，提高流通量令股份流通量增加，或会为股份带来一定沽压，但同时受惠流通量增加而造成的权重上升，指数基金被动追入可望抵销不利因素。

　　利好方面，则因为上市公司可将原有内资股带到H股自由买卖，变相可引入更多外资股东，有利加强企业管治，长远对股价料有正面刺激作用。中外资券商包括摩根士丹利、花旗及光大证券均预期，众安及中电信（00728）成为首批试点机会极大。

　　据众安昨发出的公告披露，公司建议修订章程，当中加入‘内资股转换为外资股并在境外证券交易所上市交易的情形，不需要召开股东大会表决’，故今次修改章程有需要获股东表决通过。另外，众安亦在章程中加入，‘单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有提名董事或者监事的权利’，即变相为日后H股增持的投资者提供企业管治的机会，与H股全流通发展方向脗合。

　　事实上，上周收市价68.95元计，如计入内资股价值，众安总市值约为992亿元，当中有约10亿股为内资股，占总发行股数达69.4%，由‘三马’股东蚂蚁金服、腾讯（00700）及平保（02318），以至众安董事长欧亚平掌舵的百仕达（01168）和其兄欧亚非持有，H股部分仅占总市值当中的323.9亿元。

众安在线H股
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有