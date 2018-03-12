二手车限迁政策将取消 二手车电商平台或加速圈地

来源：证券时报

■本报两会报道组 贺 骏

在十三届全国人大一次会议首日，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，增强消费对经济发展的基础性作用，推进消费升级，发展消费新业态新模式，全面取消二手车限迁政策。对此，瓜子二手车副总裁王晓宇预计，随着全国限迁政策的全面放开，活跃的流通地区将更加广泛，全国二手车的大流通必将激发二手车市场的活力，迎来爆发式的增长。瓜子二手车的数据显示，2017年二手车的跨区域成交量相较2016年增加109.9%，以江苏，河北、安徽和浙江等地的二手车流出最为活跃。

公开 信息显示，早在2016年3月，国务院就印发了《关于促进二手车便利交易的若干意见》， 但二手车解除限迁政策进展缓慢。在业界看来，此番在两会上再次提出，必将加大执行力度。

事实上，取消二手车限迁的内在动力在于真实的市场需求。数据显示，2017年相比2016年，二手车交易正在逐步向三、四线城市下沉。截至2017年底，三四线城市的成交比例已接近三成。当前国内二手车车源主要集中在一、二线城市，之前二手车限迁政策下，车辆跨区域流通困难，购车渠道少、可选择性低，严重抑制了消费者购车需求的释放。未来随着限迁政策的全面取消，必将大大丰富三线以下城市和农村地区的购车选择。

王晓宇指出，国内二手车市场稳步高速增长与国家政策的推动密不可分，在限迁政策全面取消的大背景下，二手车的异地流通将加速，二手车电商的优势也将更加明显。

来自瓜子二手车的数据显示，目前，在已开的26家保卖店中，保定、呼和浩特、潍坊、威海、洛阳、常州、绵阳等三、四线城市店面占瓜子保卖店总数一半以上，且拟在未来一年推出100家保卖店。