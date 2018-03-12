新浪科技> 互联网 > 正文

二手车限迁政策将取消 二手车电商平台或加速圈地

二手车限迁政策将取消 二手车电商平台或加速圈地
2018年03月12日 07:22 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：证券时报　　

　　■本报两会报道组 贺 骏

　　在十三届全国人大一次会议首日，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，增强消费对经济发展的基础性作用，推进消费升级，发展消费新业态新模式，全面取消二手车限迁政策。对此，瓜子二手车副总裁王晓宇预计，随着全国限迁政策的全面放开，活跃的流通地区将更加广泛，全国二手车的大流通必将激发二手车市场的活力，迎来爆发式的增长。瓜子二手车的数据显示，2017年二手车的跨区域成交量相较2016年增加109.9%，以江苏，河北、安徽和浙江等地的二手车流出最为活跃。

　　公开 信息显示，早在2016年3月，国务院就印发了《关于促进二手车便利交易的若干意见》， 但二手车解除限迁政策进展缓慢。在业界看来，此番在两会上再次提出，必将加大执行力度。

　　事实上，取消二手车限迁的内在动力在于真实的市场需求。数据显示，2017年相比2016年，二手车交易正在逐步向三、四线城市下沉。截至2017年底，三四线城市的成交比例已接近三成。当前国内二手车车源主要集中在一、二线城市，之前二手车限迁政策下，车辆跨区域流通困难，购车渠道少、可选择性低，严重抑制了消费者购车需求的释放。未来随着限迁政策的全面取消，必将大大丰富三线以下城市和农村地区的购车选择。

　　王晓宇指出，国内二手车市场稳步高速增长与国家政策的推动密不可分，在限迁政策全面取消的大背景下，二手车的异地流通将加速，二手车电商的优势也将更加明显。

　　来自瓜子二手车的数据显示，目前，在已开的26家保卖店中，保定、呼和浩特、潍坊、威海、洛阳、常州、绵阳等三、四线城市店面占瓜子保卖店总数一半以上，且拟在未来一年推出100家保卖店。

二手车电商
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有