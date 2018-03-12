人大代表：自动驾驶来临 准入门槛当设

自动驾驶

自动驾驶成为汽车工业未来的重要发展方向之一。今年全国两会上，人大代表、政协委员提出了包含加快出台相关法规政策、加强防范信息安全、车辆运营等多方面与自动驾驶密切相关的建议。

当前，随着智能网联汽车技术的积累发展，自动驾驶汽车已逐步走出实验室，未来使用公共道路测试，乃至推广过程中的销售、使用、保险、服务配套等各诸多环节，都需要法律法规予以保障。而目前，我国对汽车道路管理的相关法律法规主要系基于传统汽车的技术背景制定，一些规定无法适应自动驾驶汽车发展的需要。

新京报记者孙晓萌黄阳

加快自动驾驶汽车立法

全国人大代表、广州汽车工业集团有限公司党委书记、董事长曾庆洪认为，现行汽车道路管理法规的部分条款不适应自动驾驶汽车的发展需要，而且针对自动驾驶汽车的立法进展相对较慢。他建议，加快制定自动驾驶汽车测试专项法规，尽快建立道路测试许可认证标准，赋予测试车辆一定的豁免权，如对通过技术认证、取得上路测试许可的自动驾驶汽车的驾驶员在驾驶过程中实施的放开双手操作等测试行为免于追究或处罚。

此外，曾庆洪提出，应该建立权责统一的自动驾驶汽车管理法规，以自动驾驶汽车的事故责任承担为例，相关法律法规需清晰界定用户、驾驶员、自动驾驶系统等概念与角色定位，以及驾驶员、车主、汽车生产销售企业、自动驾驶系统提供方对汽车交通事故的责任划分等。

设立自动驾驶准入门槛

虽然在国家和地方政府的大力推动下，自动驾驶测试车辆上路牌照正在实施落地，但全国人大代表、长安汽车股份有限公司总裁朱华荣认为，自动驾驶还面临合法上市的法规缺失、道路设施标准规范不完善、自动驾驶的安全准入标准缺失三方面的法规挑战。

朱华荣建议，成立专职项目团队，解决多部门多头管理的问题；成立国家创新平台公司，统筹规划国家智能网联汽车创新发展；完善用于自动驾驶的道路设施规范，通过在某一区域或道路先行试点，逐步推广到全国运用；制定相关标准对自动驾驶车辆进行强制要求，为自动驾驶量产提出准入门槛。

机制与风险防范同样重要

全国政协委员、百度董事长、CEO李彦宏同样关注自动驾驶领域，在今年的提案中，他建议国家支持企业做大做强自动驾驶开放平台，建立千亿级国家自动驾驶产业投资基金。

李彦宏认为，应该鼓励有能力的企业搭建“中国汽车大脑”平台；加快研究并出台运营政策，从国家层面为加快自动驾驶汽车产业化奠定法律基础（鼓励有条件的企业率先开展自动驾驶试运营服务，在北上广等限牌城市，允许自动驾驶汽车不用指标即可办理牌照；尽快明确自动驾驶汽车运营的资质要求，为符合条件的企业颁发相关牌照）。

此外，鉴于信息安全在自动驾驶汽车产业中的重要性，李彦宏建议应加强防范汽车被黑客攻击、关键数据被控制而造成的巨大风险；为加快部署自动驾驶车辆运营，推进智能化道路基础设施规划建设，加速改造面向自动驾驶汽车的新型城市交通环境。