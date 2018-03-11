原标题：汽车融资租赁广告战开始 模式仍存致命缺陷

文/张煦

当去年火起来的汽车融资租赁在度过“讲故事”和吸引资本的阶段之后，即将迎来新一轮跑马圈地、寡头涌现的硬战。如果说汽车融资租赁可能不少人感觉很陌生，但如果将之换一个说法，变成“新车1成首付”等类似的说法，可能大多数人不会陌生。

新车1成首付甚至0首付，正是汽车融资租赁的一种形式。来自业界的消息是，类似于二手车数亿元营销轰炸的策略，将在融资租赁领域被复制。仅毛豆新车一家，今年的营销投入就将超10亿元人民币。而优信新车、弹个车等也将以更猛烈的姿态强攻这个细分市场。

他们的逻辑是，自认为已经打通了资本、营销、金融、研发、二手车回购的命脉，再加上市场对融资租赁的认可度日趋提升，所以，接下来的攻城掠寨都将顺风顺水。真的是这样吗？

3月1日，车好多集团（旗下包括瓜子二手车直卖网、毛豆新车网）对外宣布，已完成8.18亿美元C轮融资，融资额创下汽车零售服务领域的单轮融资之最。此轮融资由腾讯领投，新加入的投资方包括工银国际、云锋基金、方源资本、GIC、IDG资本、泰合资本。

同时，老股东红杉资本中国基金、H CAPITAL、DST Global、今日资本、首钢基金、山行资本也追加了投资。“想投资的人太多，C轮根本装不下，所以很快三月底四月初就会宣布C+轮融资。”该集团CEO杨浩涌反复强调，最为看重的是投资人是否足够友善，并能在未来有资源帮到毛豆新车和瓜子二手车。

在杨浩涌的筹划中，未来将投入20亿元用于两个平台的营销。基本上一家一半。自春节开始，瓜子二手车的广告轰炸已经开始，而毛豆更为强大的攻势也即将到来。去年9月，毛豆新车网成立，杨浩涌说毛豆的增速远超他的预想，目前其已与33个汽车品牌商建立了合作，覆盖范围接近一百个城市。但在销量上并未透露具体数据。

不过，在引入资金、投入营销之后，仍有两个关键点，尚需要稳稳打通。一是，需要打通二手车回购的关键命脉。“我相信大部分用户在租赁购车之后，未来还是会将车流入二手车市场的。如果没有二手车处置能力，我们去碰这种电商干嘛，不是找死吗？”杨浩涌说。

目前，市场上的融资租赁与美国成熟的模式略有不同。在美国，合约期满后，消费可以选择将车还给车行，或租赁人将车买下来。贬值率是很重要的参考，也非常明确和透明。而目前，毛豆新车、优信新车的模式是，在一年租约结束之后，只有两种选择，全款结尾款，或分期付尾款。弹个车则可以选择退车交纳相关费用和续租。这意味着，至少目前主流的融资租赁模式，仍没有完全将租赁后的车与二手车市场直接打通。

无论如何，融资租赁平台看好的还是未来最终流手二手车市场的车源。为此，车好多布局自家旗下的瓜子二手车，以及刚刚问世的“保卖”，将盘活这一块资源。而优信也将新车和二手车进行联动。据悉，“保卖”是车好多酝酿一年时间，推出的二手车C2C业务的升级。模式是，在卖家确定价格之后，平台先替买家支付费用，然后将车放在卖场进行销售，提升二手车交易两端的客户体验和成交率。目前，北京第一家保卖店已经在五方桥营业。

美国二手车交易平台懒人汽车（CARLOHA）CEO龙亮称，即使在美国汽车消费市场，融资租赁也是近年才兴起的销售方式。2017年时，30%的新车销售是通过这一模式成交的。通常消费者可租赁三年时间，之后选择归还或购买。至于中国融资租赁之所以仍方兴未艾，与汽车金融的分阶段成长，相辅相成。

从目前来看，消费者对于租赁到期归还或购买汽车所付出的成本仍没有明确的把握。这是最核心的问题。只要把车的贬值率、价值明朗化，融资租赁才可能进入快速飞跃的阶段。据悉，懒人汽车已经在美国试水二手车融资租赁，“先在美国试验，未来时机成熟后或许考虑引入中国市场。”

而在消费文化上，目前也暂未形成成熟的土壤。龙亮称，美国消费者只将汽车视为一个工具，换车非常频繁。而中国很多的消费者仍处于首次购车阶段，将车视为仅次于房产的财产，很难接受在投资之后，车辆所有权并不归属自己。全国乘用车联席会秘书长崔东树的观点颇具代表性。在他看来，融资租赁在中国汽车销售市场还有非常长的路要走。金融环境、利率下调和消费者消费习惯的成熟，都是融资租赁成长的关键。