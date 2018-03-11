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为何“雌雄同体”的智识女性越来越多？

为何“雌雄同体”的智识女性越来越多？
2018年03月11日 10:07 钛媒体
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　　李程程 葱葱

　　摘要： “智识女性”越来越多，一个很重要的原因，是互联网让信息鸿沟越来越小，社会的宽容度却越来越大。

大写一个“她”字。

      大写一个“她”字。

　　中国女性群体正在完成某种进化。

　　你的身边总有这样一位女性，既是姐妹、又可能是你的上司、还可能是一位妻子、一位母亲；在职场中，是游刃有余的决策者，在家庭里，是老中少“三明治”家庭的定心丸。

　　多重角色，无论职场还是生活，大多数时间很忙碌，但哪一件事儿都不耽误；忙碌，对她而言不是负担，而是享受。好像有种天赋，从容切换角色。

　　我们尝试定义这个“她”——独立？理性？智慧附身？这些形容词都还不足以完美阐释。

　　“男性特质”渗入了她的生活，比如，和传统社会对于女性的定义不同，她不撒娇、很果断、正能量、基本没什么委屈向你吐、理性思维、即使在变故中也能保持本色。

　　无数个这样的“她”，让“雌雄同体”成为一种社会人格的新趋势，给身边的人带去一些正能量，一些自省、一些希望。

　　她们看上去很有智慧，那是因为她们从未停止自我学习；

　　她们看上去毫不费力，那是因为她们很努力。

　　她们为自己而活。

　　“智识女性”，我们乐于看见身边的女性成为这样的人，一个很重要的原因，是互联网让信息鸿沟越来越小，社会的宽容度却越来越大。

　　在今年3月8日国际妇女 节，钛媒体推出此篇特别报道，对谈了五位“智识女性”，试图寻求答案。她们有来自科研机构的知识女性、大学教师、自由职业者、外企女高管和“妈妈哲学”的提出者。

　　她们靠什么成为更智慧的决策者？她们的理性和韧性来自何处？她们如何炼成独立的人格？

　　以下五份真实分享，值得你认真读完。

　　邓睿

　　33岁，科研单位管理人员，得到APP用户

人生就像一场球赛一样，会有高峰，会有低谷。

　　我在一家科研单位已经工作了八年，因为职业的缘故，大多数时间我和一群科学家泡在一起。同时也是妻子、妈妈，也是一位日本文化的爱好者。我是独生女，和很多人一样同时肩负多种角色。

　　我很喜欢这份工作带来的成就感，但自己的兴趣和工作没有太多交集，那么，在业余我更愿意花时间去创造一些空间，满足自己对于人文素养的渴求。

　　我是“读库”系列杂志书的忠实订阅用户，因为时间久了，甚至能观察到他们每一年在选题上的变化；我在得到上喜欢听《超级个体》，也订阅了香帅教授的《北大金融学课》。除此之外，我还会看魏坤琳、武志红等开设的专栏。

　　两年前，我成了一名母亲，先后关注很多“育儿博主”，但后来渐渐取关了好几个人，比如鸡汤型的、卖货型的，“做好了这十件事就能带好宝宝”；在知识平台上也不太喜欢“100天炼成职场领导力”这一类快餐式、成功学的内容。

　　我现在关注一些意见领袖，十分认同她们对于儿女更看重精神上的陪伴，我也希望成为这样的母亲。

　　这些“妈妈博主”们都很独立，有丰富的经验，她们吸引我的是，每个人生活各不一样，都有挣扎，但都对生活很有希望。

　　我是女排二十年的忠实粉丝，女排是一项很小众的运动，但我很喜欢比如团队配合、结局大逆转这样的兴奋点。

　　忠实到什么程度呢？我偶尔会带着不到三岁的闺女和我一起看排球比赛，在她两岁多的时候，第一次带她到光彩球场去看了女排比赛。

　　记得有一次，母亲住院手术，我作为家属在外等待。看起来是个应该蛮焦虑担心的场合，这个时候，我打开手机，看一场荷兰队和巴西队的经典比赛。是的，我很少看电视剧。

　　人生就像一场球赛一样，会有高峰，会有低谷；人生也不是一个人的事，需要人的凝聚力。

　　相对于同龄人，我不是一个容易焦虑的人，可能没有那种“焦虑基因”吧。

　　大概这和父母给我的教育有关。我的爸爸妈妈算是老“文青”吧，即便现在帮我带孩子，等小朋友睡着后，在我们家会是这样的场景，每个人捧一本书，安静地阅读和相处。

　　从大学到职业生涯，我算是没有在竞争的环境中成长的。虽然也特别爱看小说，但考入人民大学也挺顺利。确实，偶尔我也会对没能进入CBD地区的“高楼大厦”工作而有点遗憾，但当我更深入到科研管理中，这并不影响我的幸福感。

　　幸福感是来自于人生的宽度。

　　我出生在一个普通家庭，但父母从不吝啬定期带我去不同的城市旅行，引导我发现自己的阅读兴趣，在我们家曾经都会开个三人“读书会”这样子。这让我的内心很富足。

　　有了孩子后，父母参与我们的育儿，但能给我们最大的空间，决策上绝对尊重我，这让我的家庭氛围很好。

　　成长经历影响到我自己如何做一位妈妈，比如，不焦虑，我不会过早让孩子学习各种兴趣班；学习不是都要在课堂里完成的。我自己通过一些内容平台，一直保持好奇心，和社会保持相对深度的连接。

　　学日语、爱排球、大量的阅读和消费知识产品，我不是为了去成功还是怎样，或许都内化成了一种生活的力量吧。

　　我曾经写过一句话：你种下了很多种子，但不必要求都开出花朵。

　　每一个人，从出生到八十多岁，精神世界本质是孤独的，但我觉得，我们都要相信平常心的力量。

　　常宁

　　33岁，大学教师、创业者、钛媒体APP“72问大学”讲者

女性应该拥有知识和“学习力”。

　　从最开始的媒体人变成老师之后，有很长一段时间，我一直觉得，我是一半在媒体圈里，一半在大学校园当老师。

　　对于我来说，职业的上升会带来越来越多的角色和身份——媒体人、大学老师、研究所负责人、儿童科学教育品牌创业者。

　　不过，在我心里，我最认同的主要身份角色就是“教师”，“教书育人”。

　　把我的多年所学、经验和经历，我对社会、媒体发展变化的最前沿知识，输出给我的学生，是最让我有满足感和成就感的一件事。我的一生将会致力于“教育事业”，很享受自己是教育者这样的身份和状态。

　　作为大学老师，我的日常在外人看来很“清闲”，但这是一种表象。除了上课，我有很多工作要做，要思考带学生一起研究什么样的前沿项目，要想如何通过项目训练和提升学生的实际能力等。

　　现在做了新的儿童科学教育品牌，我给自己的定义仍然是：“良心”教育工作者。

　　作为一个教育创业者，每天都有太多琐碎的事情要做，要去规划和安排，要带领团队。时间完全被打散了，最开始的时候会觉得自己难以协调，但这需要慢慢调整和学习时间规划和管理，平衡各项事情的占比和轻重缓急，否则，就会把自己逼疯了。

　　我是一个很知足的人。在我的价值观里，不刻意追求金钱和物质的不断丰盛，但非常追求精神的丰满，所以，会为了自己的兴趣、爱好和理想，“幸福”地去努力。

　　即便很困难，我也会觉得乐在其中。

　　现在，仍让我感到焦虑的是时间。每天都有很多事情要做，但如何平衡各项事情的时间，如何留出空白时间完全属于自己，似乎成了很奢侈的事情了。

　　目前还没有找到好的办法化解焦虑，只能不断地学习更多时间管理知识，让自己慢慢游刃有余起来。所以，我仍会学习很多课程，包括：管理、心理学、整理、家庭教育等等方面的课程。

　　我认为，除了经济独立以外，女性应该拥有知识和“学习力”。

　　一个女性心中的“知识”越多，身上会散发出越来越“自信”的状态和优雅从容的气质，不会毛躁，不会跳跃，不会卑躬屈膝，而是非常优雅、从容、不卑不亢的面对任何人。

　　无论外界多么繁杂，多么杂乱无章，她都会像一股清流一样，散发着难以掩盖的魅力。这种气质并非刻意练习就能达到，而是“知识”的力量赋予的，这种气质其实就是女性的修养。

　　无论在生活中，还是工作中，我一直或主动或“被迫”地在成长，回头想想，自己还非常享受这份成长的过程。

　　我曾经问过自己这样的问题：如果让我选择“最好的年华”是什么时候？我一定会选择“现在”。

　　映月

　　29岁，前德勤审计师、得到APP用户

如果担得起最坏的可能，我一定要做自己最想做的事。

　　我去美国读的会计学的硕士，之后在达拉斯德勤的会计师事务所做审计师，审计工作可以让你看到一个公司真实的盈利情况，保护投资人的财产，但回归个人，在一个大机构里我很难看到自己的价值。

　　工作进行到第5年的时候，有了瓶颈，你了解了这个行业，有了知识储备，但困惑于自己工作的价值在哪，想有一个更长远的规划。

　　我没有成家，暂时没有养育后代的责任，没有一个声音跟你说“经济来源不能断”。

　　前四五年的积蓄，让我觉得哪怕一两年没有收入来源，也可以负担得起。如果担得起这些最坏的可能，我一定要做自己最想做的事。我喜欢与人接触，在人身上会看到更高的成就感，因此想从事和教育有关的工作。

　　开始一个新行业的时候，你需要快速地知道这个行业必需的3、4项技能，需要找一些对的人，哪怕要花钱，他会保证你在大方向上不会走弯路，跟他们聊一个小时可能胜过我读十几本书。

　　从媒体上，或者你听说的，会有一些固化的认知，人在美国，决定去留的时候会特别慌。

　　这背后可能就是一个信息的断裂，没有一个持续的信息来源让你知道大的趋势发展和中国的现状，当你做决策的时候，一个持续的信息积累和知识体系会给你底气。

　　当你可以在大局上掌控生命，一定要留出空间给这些未知和不可控。允许混乱的情况进入生活，会获得更多惊喜和可能性。

　　我认为自己成长最快的两个阶段，一个是刚到美国的时候，你要适应新的语言环境，另外一个是去年，选择回国，进入教育行业。我发现成长总是来自新环境的挑战。

　　现在我在家工作，帮助一些在美国的留学生做咨询，偶尔外出和教育领域的从业者聊天。

　　我很喜欢旅行，也爱去逛博物馆、美术馆，严伯钧老师的《西方艺术课》给了我很大的信心，以前都是傻看，现在跟着严伯钧讲的内容去旅行，会更有意思，更看得懂。

　　我也还没结婚呢，朋友圈也都是晚婚的状态。大家并不是不愿意结婚了，只是没有在年轻的时候结婚，推迟了结婚的计划。

　　对于催婚的压力我不太能感同身受，这主要还是感谢我的父母。他们会和我一起坚守”不应该为了父母而结婚”的原则。

　　电影《剩者为王》的情况和我很像，女主的爸爸说，我的女儿只能幸福，她要像个胜利者一样昂首挺胸地走进婚姻殿堂。

　　我想，既然他们都真真切切地想象出了那个画面，为什么不耐心等待它的到来呢。

　　Ronnie

　　48岁，奢侈品集团公司从业者、得到APP用户

幸福和快乐其实才是你的主线，你没有的东西，想破脑袋你也想不来。

　　我是92年进入外企的，最早在外企做文员，那个年代进入外企还是很特别的。

　　看了一部电视剧叫《公关小姐》，我特别向往这种生活，第一份工作大概是在中国最早的写字楼。

　　后来，到一家跨国复印机公司做了HR，过了一段时间，觉得实在是有点boring，就跳到了现在的公司，在这家公司待了22年，几乎把公司所有的岗位做了一遍。

　　2010年的一次学习经历对我人生经历影响很大。公司与香港大学合办了一个EMBA，大老板问我，去上EMBA的都是高级销售，你还比较初级，愿不愿意去试一下？

　　我本身是专科毕业，虽然工作后考了一般的本科，但在跨国企业这个学历背景非常弱，真得要去和来自东京、马来西亚的经验丰富的高级白领们一起上课吗？

　　但我的心态非常好，心想，就去试试，当学习好了。我认真听课，用心完成作业，不懂就拽着老师问，当时我们的管理学教师还是说，“Ronnie，你的基础实在 so weak”。

　　上课期间，同事们都爱结伴出去玩儿，我就跟他们说，“你们去吧，功课交给我，小组演讲提纲我来写，你们不愿意上去讲，我来。”结业的时候，我和一个东京的同事，拿到了“最佳学生”。

　　在这之前，我觉得我这辈子就这样过了，从来不觉得我可以做得这么好。但之后我相信，只要努力，我要想拿到的东西。

　　2014年又了变化。这之前我一直在广州，工作特别稳定，生活轨迹很简单。那时的生意实在是好做，我做销售每年都可以提前把全年的任务搞定，拿到奖金。

　　这样的生活似乎一眼就看到头，那时候我已经44岁了，但我不想之后五六十岁的生活也是这样的，申请了一个技术含量比较高的工作，从广州搬到了上海。

　　其实挺挣扎的。在广州日子挺舒服的，上海物价更高，想要住得好，花销也很大，新职位挑战也很大，四十多岁也还要重新学习。

　　但我是这样的，无论多少事情，我一件件去做，一点点去问。参加行业会议、早出晚归，差不多一年的时间里，几乎没有见到过上海的白天。

　　二、三十岁的时候我基本上是一个人旅行，那个时候很苦，曾经一个人拎着一个大箱子，跑遍整个欧洲，还觉得蛮酷的。现在不喜欢一个人旅行了，太孤单了。现在都吆三喝四的，上一次我把我上海的朋友，香港的朋友和北京的朋友，4个女孩子拉着，去了一趟西班牙。

　　年轻时候的爱情真是要死要活的，现在中国女性的心态是越来越好了，独立女性越来越多，反而有的男性飘飘然。我感谢年龄，感情有很好，没有自己过也很好呀。

　　我眼中的幸福感就是吃得香，睡得好，做自己喜欢的事，有你挂念的人，也有人挂念你。

　　韩谨

　　40+岁，“妈妈哲学”创始人、知名博主 @渡渡鸟

不是只有一个导师可以掌握真理。

　　我写微博已经有十年了，很多人喜欢我，微博有了26万的读者。我是三个孩子的妈妈，第一本书《妈妈是什么》也已经出版了。

　　要说对于女性粉丝的影响，不能说是“导师”。我们是互相“激活”的关系。今年我尝试做了“会员付费阅读”，我竟发现，付费用户和我的联系会更紧密，他们对我有更高的期待，更好的包容。

　　付费内容成了我的安全区，这里的文章是我写得最轻松的文章，可以嬉笑怒骂，展示自己，甚至可以分享一些私房话。不过，我和别的博主不一样，我不是一个“好为师者”的人，你看我自己年轻的时候，都属于逃学那一类型的孩子，特别讨厌脸谱化教学。

　　三年来，我差不多每天都收到粉丝提问，但并不全由我来回答，我会征求用户们的答案。因为这个世界上，不是只有一个导师可以掌握真理。

　　我很钦佩我的粉丝们，有些问题提出来的时候，当我没有充分的时间和精力作答，我会发到微博上，大家七嘴八舌，这个问题就被回答得非常完整。大家专业背景、思维方式都不同，非常互补，每一个都有他看待事情独立的视角和判断。

　　而且这些判断不是矛盾的，是互补的，只是，大家的智慧需要被“激活”。当一个人有了一个好的谈话对象，会被激发说出一些我们日常生活中说不出来的话，否则就只能去聊柴米油盐。好的话题，能成为她们的能量，能在彼此间流动。

　　我自己的智慧，一方面是我自己的生活经历，另一部分是来自于阅读。我从小喜欢读书，喜欢交朋友，读人。所以，阅读不只是读书的问题，我会去阅读周围的人，像解读一本书那样解读一个人。

　　对现在的我而言，很少去为“知识课”花钱了，毕竟我阅读文字的速度，比听一个知识付费的音频或者视频速度要快。每个人获取知识能量有自己独特的通道。比如，和一位90岁的老人聊天，会让我获得深刻的洞见，而这些高龄老人，可能除了一对一的聊天很难接受到他们累积一生的智慧。

　　我自己做付费，我并不认为大家来付我费是来听“知识”的，大家在听我把心得感受、未经计划的东西分享出来，这是最真实的，是大家在看我的流动。

　　还有，很多向我私信提问的人，心中完全是有准确的答案的。当一个人，一位妈妈、一位年轻女性必须面对某个问题，会有情感上的惰性，问题像一个球一样朝我们跑过来，这是一个人最彷徨的时候，只不过是不愿面对自己内心的答案。

　　我能帮到她的，就是陪伴，我不能帮助她搞定问题，她依然要靠自己。

　　这个有点像闺蜜之间互相请咖啡的关系，但我不可能同时喝几千上万人的咖啡。因此开通付费，使自己能喝很多人请的咖啡，保持亲密的连接，这就是我专栏的意义。

　　培根时代就说了，“知识就是力量”，现在也没有变。只不过，这个时代有点知识过剩了。去作一个“意见领袖”，也一定应该有底线吧。

　　如今“人生导师”这类人特别多，什么才是有价值的知识、内容呢？你要看她本身的生活状态怎么样的，她是特别焦虑，还是煽动焦虑？还是心态平衡而安然？更准确的说，这个意见领袖到底是不是具备“知行合一”的素养。

　　对大多数人尤其是女性而言，你需要给自己的知识去做一个选择和升级，这很重要。知识的台阶也是这样，从故事性的阅读，到兴趣阅读，最后是哲学、社科类。

　　另外，当你愉快多、平静多、烦恼少的时候，知识获取就是有价值的。由此而来的成长，意味着安之若素，无论顺境逆境，你还是能够保持着你的本色。

　　有人问我，“如果有下辈子，想当男人还是女人”。我说，女人啊，我当妈还没当够呢。（本文首发钛媒体，部分采访对象由得到APP提供支持。采访/葱葱、李程程、赫婧，编辑/葱葱）

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