不容忽视的医疗数据泄露问题 或许能用区块链来解决

任远洋

摘要： 无论对用户个人还是医疗机构来说，区块链+医疗行业的深层开发及应用是一箭双雕的共赢。

提到区块链技术，几乎所有人都会在第一时间联想到加密货币。实际上，区块链技术在非金融行业的应用更加广泛且重要，现在来看受益于此技术最大的行业应为医疗行业。

因为病人的医疗记录和个人隐私信息在任何时候都是需要被保密的，这需要医疗机构具有安全到足以令人信任的保密机制。尤其涉及到特殊敏感的治疗记录，如艾滋病、乙型肝炎、癌症，亦或是整容、心理疾病等等。只是现在看起来，所有的这些医疗记录和信息被单纯放进机构运营的信息数据库或文件柜里，这已经不再是可行稳妥的选择。理由很简单：在互联网时代往往由于网络操作等问题，“泄密”与“爆料”变得简单到不需要花费任何代价。

区块链技术为医疗行业提供了一个可行的解决方案，这是一个能做到完全透明却又能尊重用户隐私的方案。

不容忽视的医疗数据泄露问题

我们经常由于一些内部失误、人情世故或互联网商业行为等原因导致个人隐私被泄露，这在缺少安全感的当下社会里无疑更是显得雪上加霜。

近期逐渐火起来的“个人基因检测”小程序就印证了这一点：花费499元，采样2毫升的唾液快递至某检测机构，一周后就能生成一份属于你的个人检测报告，包括个人基因数据、健康风险、遗传性疾病、药物指南等等，所有包括你的隐私信息均被保存在该检测机构的数据库中。

这种第三方检测软件需要被重视起来，大多数用户由于太过信任，很容易就丢失对隐私数据滥用的提防心。毫无保障的中心化数据库里存储的已经检测后上传的用户信息，一旦出现大规模泄露，将导致用户个人健康数据流传到互联网的风险，很难想象会带来多少不可控事件的发生。

而随着个人健康数据越来越丰富，不同于身高体重、血糖血压之类的传统数据，其他一些重要的数据已经到了绝对不能泄露的地步。最典型的例子就是存在于支付系统中的指纹识别与虹膜识别数据，如果这些涉及到唯一性的资料由于数据库故障等状况出现大规模泄露，也将引起深远且危险的金融灾难。

这种破坏性远比苹果电脑里的明星私人照片视频泄露要大得多。如果连苹果macOS这样闭源的系统数据库都可以出现信息泄露问题，其他中心化的数据库同样都存在这样的疑难杂症。互联网时代的确带来了生活便利性的伟大革新，但这就像打开潘多拉魔盒一样，精彩纷呈背后依然存在黑暗的另一面。自此，基于互联网社会中人与人之间个人信用的缺乏，区块链看来可以是现在能想到唯一的也是最适合的“数据隐私”解决方案。

区块链让医疗数据存储变得安全

通过已知认知，采用成熟的区块链保管方案将是一块全新的领域。第一次不需要依靠相信人或者机构制度来确保安全；完全通过算法来确保数据库的安全性；从算法上杜绝了由于单点泄露导致的整体数据库崩溃。

对医疗行业来说，区块链有三个很重要的优点：

首先是区块链上的数据无法被篡改。尽管我们很少听到现实世界里出现医疗数据造假、篡改医疗记录等等事件的发生，但无法避免这些灰色地带的确存在。只要涉及到人与人的操作，医疗数据都有篡改、造假及泄露的可能，很显然无论是哪一种都会对病人造成重大伤害。而区块链无法篡改、无法撤销、每一次动作都会记录的特性，让医疗数据的正确性与唯一性得到保证。这使得在区块链中篡改数据就像是“皇帝的新装”一样自我欺骗。

其次是高冗余。因为在区块链中每个节点都有备份，这使得单点故障不会损害数据完整性。很好理解，如果用户把自己的治疗记录和隐私数据均放在通过区块链技术搭建的数据存储与验证平台上，那么这一用户的数据不再具有唯一性，而是以区块的形式存在于全球计算机的节点备份中，这确保了该用户数据的不可遗失性，因为单一独立节点的遗失并不会导致区块链整体的遗失。而该用户手里的私钥，则确保了区块链整体中只有私钥持有者有资格查看数据的安全性。

最后是区块链技术能够做到多私钥的复杂权限保管。我们知道区块链中是存在私钥的，这一把私钥的控制权是你，但在更多场景下你可以把它分享，或者交由一些人进行权限保管。设想当下互联网社会中对所有涉及健康相关的敏感资料，如身份特征、疾病情况、治疗方案、支付情况及医疗保险等一切数据在互联网中的任意调取和使用，这并不是好的状态，而区块链多私钥权限保管模式可以很好杜绝这类情况发生。通过一份智能合约就可以设置对单项信息数据分配多把私钥，并有一个规则来对该数据进行每一次访问，同时必须获得你的私钥授权才能进行。区块链这一技术确保了个人敏感资料数据在全网络使用中的规范化和合法化。

对医疗健康领域的期待

我们可以发现，医疗行业和区块链确实非常匹配。而区块链技术在解决医疗行业安全性的同时，也极大地降低医疗行业的经营成本。比如，我们都知道医疗仪器这些设备的购买与维护费用高昂，也都知道医院专家与外聘医师的代价成本极大，却很少有人关注医疗机构在中心化数据库建立与运营方面的巨额开支。

除此之外，医保、医患关系、医疗服务…整个医疗行业中还有诸多可以完善改进的部分。可以说现在的医疗其实离现代化和智能化还很远，一些高科技还没有完全运用到医疗追踪、诊断和治疗上。如果同时利用区块链技术的话，完全可以大幅度改变现状，实现医疗行业更好的突破。所以无论对用户个人还是医疗机构来说，区块链+医疗行业的深层开发及应用是一箭双雕的共赢。（本文首发钛媒体）