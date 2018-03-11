新浪科技> 互联网 > 正文

刘强东：希望京东扶贫品牌能够永远不赚钱 也不亏钱

刘强东：希望京东扶贫品牌能够永远不赚钱 也不亏钱
2018年03月11日 09:53 中国证券网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　两会快讯 | 刘强东：扶贫需要形成长效机制

　　中国证券网讯 全国政协委员、京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东10日上午在全国政协十三届一次会议记者会上表示，扶贫需要形成长效机制。

　　他表示，过去几年，京东一直强调产业扶贫，核心就是希望能够帮助农民或者贫困户建立一个可以自行运行的机制。

　　刘强东还表示，在扶贫过程中，他发现，农村的物流成本非常高昂，60%的成本来自于物流和渠道，净利润可能只有10%。比如在河北省的平石头村，几百年以来山里面有大量的野生核桃，但是长期运不出来，农民要到山里摘再背出来，价格又卖不上来。目前，京东正在山里搭建几十个无人机平台，未来村民摘完了核桃就用无人机从山里运出来，同时京东还将它们打上“村长刘”的品牌。

　　他表示，品牌能溢价，也能带来价值。京东还有“跑步鸡”项目，每只鸡要跑100万步。“游水鸭”在泗洪已经上市，鸭子是吃蜗牛长大的。类似这些优质品牌，既给消费者食品安全带来巨大价值，也能够形成溢价。

　　刘强东还表示，未来京东会在物流和农产品品牌方面帮助更多贫困地区培养更多优质扶贫品牌。京东目前在扶贫品牌上还在亏损，但从长期来说，希望这些品牌能够永远不赚钱，但也永远不亏钱，因为只有做到了这一点，企业才能更持续性地参与到扶贫的行动中。

上证报记者 史丽 摄上证报记者 史丽 摄
刘强东京东扶贫
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有