刘强东：希望京东扶贫品牌能够永远不赚钱 也不亏钱

两会快讯 | 刘强东：扶贫需要形成长效机制

中国证券网讯 全国政协委员、京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东10日上午在全国政协十三届一次会议记者会上表示，扶贫需要形成长效机制。

他表示，过去几年，京东一直强调产业扶贫，核心就是希望能够帮助农民或者贫困户建立一个可以自行运行的机制。

刘强东还表示，在扶贫过程中，他发现，农村的物流成本非常高昂，60%的成本来自于物流和渠道，净利润可能只有10%。比如在河北省的平石头村，几百年以来山里面有大量的野生核桃，但是长期运不出来，农民要到山里摘再背出来，价格又卖不上来。目前，京东正在山里搭建几十个无人机平台，未来村民摘完了核桃就用无人机从山里运出来，同时京东还将它们打上“村长刘”的品牌。

他表示，品牌能溢价，也能带来价值。京东还有“跑步鸡”项目，每只鸡要跑100万步。“游水鸭”在泗洪已经上市，鸭子是吃蜗牛长大的。类似这些优质品牌，既给消费者食品安全带来巨大价值，也能够形成溢价。

刘强东还表示，未来京东会在物流和农产品品牌方面帮助更多贫困地区培养更多优质扶贫品牌。京东目前在扶贫品牌上还在亏损，但从长期来说，希望这些品牌能够永远不赚钱，但也永远不亏钱，因为只有做到了这一点，企业才能更持续性地参与到扶贫的行动中。