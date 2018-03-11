新浪科技> 互联网 > 正文

苏宁再怼京东：京东思维落后 离市场第一还差得远

苏宁再怼京东：京东思维落后 离市场第一还差得远
2018年03月11日 09:49 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　林北辰 来源：界面新闻

　　3月10日，在AWE2018中国新零售领袖峰会上，苏宁零售集团副总裁范志军以“智慧零售占据未来”为主题发表了演讲，强调了苏宁家电“运费不涨价”与苏宁推出的“46项承诺”。

　　演讲中，范志军强调了苏宁的物流基础运费保持5元不涨价，并介绍了苏宁的“30365”计划，即用户购买带有“30天包退，365天包换”标识的商品，商品出现质量问题，自收货次日起30天内可退货，365天内可换货。

　　范志军认为，互联网或实体店不是区分渠道优劣的标准，服务于消费者的需求，才是零售商的根本使命。苏宁推出的“46项承诺”服务是将线上线下O2O服务整合到整体承诺中，是与时俱进的、保护用户权益的做法。

　　这似乎让人联想到其竞争对手京东在AWE展台上推出的“36项承诺”主题展示。

　　在2018年的AWE上，京东带来的是两大模块、八个区域的场景体验，以家电、家居为主，涵盖厨卫、3C、影音娱乐、VR游戏、冰洗等多品类产品，均围绕“36项承诺，一心只为你”主题展示。

　　界面新闻记者注意到，在京东分发的宣传册中，一份工信部赛迪研究院《2017年中国家电网购分析报告》称，京东家电占全国家电市场份额的60%，京东因而自称“中国最大的家电零售渠道”。

　　界面新闻记者就此询问了范志军的看法。范志军表示，京东离市场第一差得还远，其一味强调线上渠道并不明智。

　　“要看你如何定义‘网购’”，范志军说，“如果网购指的是O2O，那京东家电绝不是第一；如果指的是纯电商，那么京东离第一更远了”。

　　范志军认为，任何利用了互联网技术的零售方式都可以被称为“网购”，而大势所趋的零售模式是将线上销售与实体销售结合，不再分“线上”与“线下”，故而京东所宣传的“占全国家电市场份额的60%”说明京东思维与模式落后。

　　被问到苏宁的“46项承诺”是否对标京东的“36项承诺”时，范志军称苏宁没有和任何人对标，其服务承诺是与时俱进、对用户基本权益的保障。

　　在和京东的较量上，苏宁一直不遗余力。由于品类相近、目标用户重叠，两家的摩擦无可避免，社交平台上的喊话更是层出不穷。此前，界面新闻报道过，对于京东将非PLUS会员的运费涨到15元的做法，苏宁高管在其微头条上表示质疑，并承诺苏宁不涨价。

　　范志军将苏宁在家电零售板块的策略称为“压倒性的打法”，对苏宁的零售变革与服务充满信心。他认为，苏宁对供应链的把控，与不断细分的产业，是苏宁智慧零售决胜的关键。

苏宁京东
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有