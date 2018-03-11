高鑫零售股价跌近20% 阿里入局改造几何？

原标题：高鑫零售年报亮相股价跌近20% 阿里入局改造几何？

文/邹晨辉

3月4日，港股上市公司高鑫零售交出了2017年年报。数据显示，高鑫零售2017全年实现营业收入1023.20亿元，同比增长1.9%；全年净利润为30.20亿元，同比增长14.9%。

受市场认为年报业绩低于预期拖累，高鑫零售年报披露后的3月5日至9日，该股股价连连下跌，当周跌幅18.4%。

此前，高鑫零售为中国规模最大及发展最快的线下大卖场运营商，以“欧尚”（Auchan）及“大润发”（RT-Mart）两大知名品牌经营大卖场业务被业界所知。但在阿里、京东等电商冲击下，高鑫零售的业绩增长依靠传统的线下渠道未能躲避放缓趋势，2017年高鑫零售转投阿里“怀抱”。当年11月，阿里巴巴投资约224亿港币直接和间接持有高鑫零售36%。16的股份。平安证券分析，阿里全资收购高鑫零售，新零售之下线上线下将加速融合改造。

那么，在阿里入局近半年，高鑫零售这一传统商超巨头的改造路径是什么？

业绩低于预期 股价承压

根据3月4日高鑫零售公布的年报，其2017全年实现营业收入1023.2亿元，分为销售货品收入和租金收入，其中销售货品收入为987.75亿元，较2016年增幅1.7%。

对于增幅原因，高鑫零售在年报中称，集团通过开设新店持续扩充业务所致。

上述年报数据显示，2017年全年高鑫零售在中国各地新开18家门店，带动货品销售额上升。但同店销售增速由2016年的负0.36%下滑至2017年的负0.98%。

在净利润方面，高鑫零售2017全年净利润为30.20亿元，较去年26.29亿元的净利增加3.91亿元，增幅为14.9%。

对于净利增加原因，高鑫零售在年报中称，净利增加除了确认未使用预付卡余额产生的税后收入3.45亿元外，还和公司电子商务平台所产生的亏损减少有关。

垂直新媒体“餐饮老板内参”一位资深人士表示，对于很多商家来说，会员卡预收其中隐藏的收益是，会员充值卡卖出后消费者持有到期未使用能够按照一定比例计算收益，当作利润来源。

高鑫零售上述财报业绩并未得到部分市场人士的认可。招商证券商贸零售首席分析师许荣聪认为，高鑫零售净利润大增来源于预付卡收入确认，短期业绩承压。

中金公司一份研报分析称，高鑫零售2017年业绩低于预期。2017年4季度收入增长0.7%，但净利润下降11.5%。业绩低于预期5%。

3月5日，受业绩不及预期影响，高鑫零售股价全天大跌9.67%。3月6日，该公司股价再度下跌8.02%。此外在3月7日和3月9日股价也纷纷下跌。

光大证券一位海外分析师表示，港股市场相对成熟，对于港股上市公司而言，如果只是涉及新零售概念但没有实质业绩支撑，股价容易出现波动。

阿里系高管进驻

从目前来看，在阿里入股高鑫零售近半年后，并未给高鑫零售业绩带来大幅改善，但对高鑫零售的改造却一直在路上。

今年1月30日，高鑫零售发布一份公告称，郑铨泰已辞任本公司非执行董事、董事会主席，及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。

此外，黄明端已辞任执行董事，但已同意留任董事会投资委员会、营运委员会及披露委员会成员，依旧为本公司的投资活动及运营向董事会提供意见。上述公告同时称，郑铨泰、黄明端与董事会无意见分歧。

取而代之的是，阿里巴巴集团CEO张勇获委任为高鑫零售非执行董事及主席；陈俊获委任为该公司非执行董事，及提名委员会及薪酬委员会成员。自2018年1月30日起生效。

资料显示，张勇在新零售方面的履历颇为丰富。自2015年5月获委任阿里巴巴集团首席执行官；曾在2007年加入阿里巴巴集团后担任淘宝交易市场首席财务官；2008年担任淘宝交易市场首席运营官及天猫的总经理；2011年担任天猫总裁并后于2013年担任阿里巴巴集团首席运营官。

陈俊则为阿里巴巴副总裁、同时担任阿里巴巴战略投资集团总经理及阿里巴巴新零售基金投资总监，在策略管理、策略市场开发、财务、财务顾问服务等方面拥有超过18年的经验。

此后，高鑫零售是否还会出现高管变动？据媒体报道，今年3月5日，在高鑫零售业绩发布会现场，在被问及阿里巴巴入股会否造成公司高管变动，大润发董事长黄明瑞表示，高鑫零售管理团队的稳定是阿里巴巴投资的先决条件。截至发稿，经济观察报未能联系到高鑫零售及相关方对此予以置评。

业务改造细节

依托阿里的互联网基因和大数据资源，高鑫零售的业务改造也在进行。

高鑫零售在2017年年报中称，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（阿里巴巴集团间接全资子公司）批淮欧尚（中国）投资及康成投资（中国）经营的店彭使用其业务模式及网上平台、分享数据、整合系统及POS硬件及配送服务。

具体来看，一方面，天猫供应链向大润发在天猫平台上供应若干热门产品。高鑫零售在年报中称，天猫超市百万件商品已经在大润发华东20个城市的167家门店上架，由阿里大数据根据周边消费者喜好筛选商品，并由天猫供应链优化供货方案，目前3成以上商品来自境外快消品牌，销售状况虽然有好有坏，但整体上调整了门店的经营体系和业务链路。

另一方面，阿里的大数据技术完成对高鑫零售实体店的数字化转型，透过阿里的淘宝App为门店带来订单及业绩，实现线上及线下的整合。

一份来自招商证券的研报分析，受惠于阿里的新零售能力，目前“大润发优鲜”APP已于大润发所有门店推出，提供一小时内配送到府的服务，现约有6000-7500个商品选项，大润发杨浦店12月数据显示生鲜食品的销售占比超50%。

高鑫零售在年报中介绍，目前“大润发优鲜”APP的注册会员超过一百万人，其中33万为活跃会员，活跃会员每月平均购买次数超过四次，访客数量的转换率超过40%，未来该APP还将受惠于“淘宝到家”手淘产生的流量。

高鑫零售在2017年年报中称，未来高鑫集团将继续借助阿里的技术和流量，将现有实体店的进行数字化转型，数字化改造将于2018年3月开始并于年底前完成。

中金公司上述研报表示，看好公司2018年业绩表现。与阿里巴巴达成合作之后，预计公司将加速发展新零售。公司有望借助新技术改善其会员体系、库存管理和支付系统。此外，淘宝APP有望为实体店带来更多O2O订单。

从目前年报数据看，市场对高鑫零售当前业绩用脚投票，5个交易日股价跌幅近20%。这家企业改造后的效果，也将由市场去检验。