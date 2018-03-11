李国庆回应海航系并购当当 ：世事苍茫成云烟

来源：大摩财经

3月11日凌晨，当当网联合创始人、CEO李国庆深夜发博“天地孤影任我行，世事苍茫成云烟！”，这是其在海航系并购当当网的消息传出后首次发声。

3月9日，海航旗下A股上市公司天海投资公告宣布重大资产重组，收购北京当当网信息技术有限公司和当当科文电子商务有限公司。

北京当当网信息技术有限公司是当当网的母公司。当当科文则是当当网的关联公司，股东为李国庆俞渝夫妇，旗下包括当当投资的各类业务。这也意味着若交易成功，当当所有资产都将正式易主。

天海投资控股股东为海航科技集团，海航科技持股20.76%。海航科技大股东为海航集团。

去年10月路透曾报道称海航正在洽谈当当网，估值为80-100亿人民币。但李国庆当时辟谣称并未签署任何协议。

当当由李国庆俞渝夫妇于1999年创办，是中国最早的电子商务公司之一，和易趣同为早年最大的两家线上图书出版零售平台。易趣后出售给亚马逊。

当当于2010年赴美上市，上市时李国庆爆粗口痛骂负责其上市的投行摩根士丹利，闹出了一场风波。

中国互联网日新月异、巨头崛起的大背景下，当当网逐渐落伍。上市后当当业绩表现一直欠佳，曾连续4年亏损，直到2014年才宣布少量盈利。2016年私有化退市时市值仅为5.37亿美元。

李国庆俞渝共筹措了3.78亿美元完成退市，包括2亿美元的当当现金、1.6亿美元的银行贷款以及1525万的股权融资。退市后李国庆持股82.13%，俞渝持股11.04%，两人每年要承担利息成本至少数千万人民币。

当当退市前管理层曾预测，2016年至2020年当当净利润分别为1.4亿元、2.08亿元、3.1亿元、3.77亿元、3.45亿元、4.32亿元、4.92亿元。

日前有消息称天海投资此次并购当当的估值仅为10亿美元。

李国庆在深夜微博中贴出多张其在当当历史不同时期的照片，并祝愿当当网“敢作敢当当”。

不过收购方海航系目前也在麻烦之中。去年底以来，海航债务危机爆发，资金紧绷，目前正大量出售海外土地、股权等资产筹措资金。天海投资自去年11月至1月初股价下跌了20%，后宣布停牌进行资产重组。