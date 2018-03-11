原标题：期待更多独角兽登陆A股 更期待清晰的上市规则

文/刘鹏

36天！富士康工业互联网股份有公司（以下简称“富士康”）2月1日递交上市申请到3月8日便成功过会，引起市场一片惊叹。它不仅刷新了A股IPO最快速度记录，更因其代表的国内独角兽企业特质备受关注。

据称，证监会对富士康IPO实施了一事一议的特殊监管，在申报过程中就与发行部进行了沟通和反馈。对于“富士康速度”，我们要给证监会点个赞，A股为拥抱独角兽改变之快确实超出期望，但同时我们更期待监管层披露清晰的独角兽企业上市规则。

目前有关独角兽企业A股上市的最新政策风向多来自于“两会”。对于“IPO支持独角兽企业上市”问题，证监会副主席姜洋在政协经济组驻地接受媒体采访时表示，今年将继续进行IPO改革的深化。而全国人大代表、深交所总经理王建军传递的信号更为明确：证监会和交易所正在抓紧推进对新经济”独角兽”企业在境内市场发行上市提供条件，做试点和准备工作，深交所层面的规则准备已基本完成。与此同时，王建军也发出了诚意的邀请：“真诚的邀请新经济企业能够留在境内，也真心的欢迎新经济企业来深交所。”

对于这样的改变和邀请，我们是喜闻乐见的。在BATJ等大型互联网企业和一批科技型企业纷纷奔赴海外资本市场上市背景下，如何留住优质的创新型企业一直是国内资本市场上热议的话题。而放眼全球资本市场都在为创新型企业特别是独角兽企业伸出“橄榄枝”或做出制度改变，就拿深交所的近邻港交所而言，其在错失阿里巴巴之后痛定思痛，改革发行规则，允许有关尚未有收入的生物科技公司和采用“不同投票权架构”的新经济公司来港上市，同时修改相关规则，方便更多已在主要国际市场上市的公司来港进行第二上市。

在这种全球竞争态势下，A股也的确亟待做出改变，更何况，我们国家正处于经济新旧动能转换的关键期，扶持新经济也需要国内资本市场发挥它应有的作用。不过，我们更期待监管层出台清晰的有关独角兽企业上市规则。

比如全国人大代表、上海富申评估咨询集团董事长樊芸对证监会主席刘士余发问的问题，独角兽企业的评判标准是什么，什么样的企业是独角兽企业，如何来区分。再如，对独角兽企业上市的是否有盈利要求，有的话，门槛是多少？因为多数独角兽企业可能在上市前不具备持续盈利能力，京东就是一个很明显的例子，而A股主板和中小板IPO对盈利要求门槛高，最近3个会计年度净利润为整数且累计超过人民币3千万元；创业板也需要连年连续盈利，最近两年净利润累计不少于1千万元。

又如，独角兽企业上市有无行业限制，是否可以采用借壳或者其他形式，对VIE结构的容忍度等等，这些都有待清晰的规则来明确，以向市场传递稳定的政策预期。两三年前的中概股回归潮景象仍历历在目，彼时国内战略新兴板消息甚嚣尘上，海外上市的新经济企业纷纷选择私有化、拆除VIE，回归A股，未曾想因政策的不确定性，而陷入进退两难的境地。

同样重要的是，清晰的上市规则也会令独角兽企业上市过程更为透明，减少灰色操作的空间，同时也给市场投资者传递出真实的投资信息，有利于维护资本市场的“公开公平公正”的三公原则。

实际上，在海外上市的新经济企业都存在回归A股的需求，它们眼中的“拦路虎”便是国内的上市制度和规则。针对京东是否会回归A股的问题，当选全国政协委员的京东集团董事会主席刘强东对媒体回应称，”这个事情非常简单，只要制度允许，我们非常愿意回来A股。现在主要是上市规则的问题，不是我们的问题。”百度CEO李彦宏也表达了相似的观点：我们一直希望百度能够整体在国内上市，因为我们主要的用户都是在中国，我们主要的市场都在中国，所以我们主要股东也在中国的话，这是最理想的情况。当年之所以去美国上市，是因为中国当时的政策不允许。任何时候政策允许百度回来的话，我们肯定是希望能够尽早回来，在国内的股市来上。

与企业心声相呼应的是今年政府工作报告明确首次提出支持优质创新型企业上市融资，基于此，拥抱独角兽，拥抱新经济，A股的改变已迫在眉睫，从上市规则开始，让我们一起见证改变的发生。