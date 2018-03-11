亚马逊被曝将进军房地产借贷：按揭贷款部门正招人

澎湃新闻记者 王歆悦

美国科技巨头亚马逊要进军房贷业务？

美国时间3月8日，美国房地产新闻网站Housing Wire报道称，亚马逊正在为其新成立的按揭贷款部门招兵买马，预示其正计划进军房地产借贷业务。

Housing Wire报道称，亚马逊启动按揭贷款业务的传闻已经在房地产贷款业内人士中流传开来。

而短短几天前，做电商起家的亚马逊刚刚被曝出正在与包括摩根大通在内的大型银行进行商谈，拟向用户提供一款类似于支票账户的产品。

受到保密协议约束，前述报道没有透露亚马逊具体在哪里为新成立的部门物色人才，但报道暗示，答案就在美国排名前十的抵押贷款公司中，且为非银行类公司。

巧合的是，就在上个月，一家总部位于底特律、使用在线应用程序来进行按揭贷款的公司Quicken Loans，超过此前丑闻缠身的富国银行（Wells Fargo），成为了美国最大抵押贷款公司。

与其他依赖存款的大型抵押贷款机构不同，Quicken Loans依靠批发资金来提供贷款，并使用在线应用程序而不是分支系统。

这就是说，目前美国最大的房贷提供者已经不是传统的银行，而是网络服务提供商。亚马逊创始人贝索斯或许就是嗅到了其中的商机，而决定进军房贷市场。

亚马逊想要进军贷款领域也已有些时日，只是此前不在房地产领域。

早在两年前的股东信中，贝索斯就表示过，自己希望与银行合作，帮助他的公司做大贷款业务，而贷款的对象就是在其平台上进行销售活动的小卖家。

从网上卖书起家的亚马逊，现在不仅是电商巨头，其触角更是遍布线下线下零售、人工智能、智能硬件、物联网、物流、金融等各个领域。贝索斯的蓝色起源公司更有着“航天梦”。

随着亚马逊股价暴涨，贝索斯的身价已经超越第二名的比尔·盖茨近400亿美元，亚马逊帝国也在成长为一个业务范围越来越多元的“巨无霸”。

据CNBC报道，目前亚马逊的股价较2009年3月9日标普在金融危机最低点时，股价上涨逾2000%。截至3月9日，该公司股价为1578.89美元，而2009年的3月9日亚马逊股价仅为60.49美元。截止发稿，当天亚马逊股价上涨1.74%。