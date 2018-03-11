俞敏洪：建议给予从小在农村学习的孩子入学政策优惠

澎湃新闻记者 官雪晖

新东方 教育科技集团董事长俞敏洪。视觉中国 图 全国政协委员、教育科技集团董事长俞敏洪。视觉中国 图

今年的政府工作报告明确指出，要发展公平而有质量的教育。推动城乡义务教育一体化发展，教育投入继续向困难地区和薄弱环节倾斜。

全国政协委员、新东方教育科技集团董事长俞敏洪今年两会的关注重点之一就是农村学生教育。

“现在互联网那么发达，对于农村孩子们从小的学习很容易了。”3月10日下午，俞敏洪在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时表示，尽管农村孩子的教育环境得到了改善，但仍面临着一些不公平的情况。

他提出，要对从小在农村学习的孩子进行入学政策优惠和分数线上的下降。

特别是在高考的时候，他希望这些学生能得到倾斜录取。

“这跟美国一样，美国的公立学校招收边远地区的孩子，分数下降很多来录取，中国也应该这样。”

今年两会，俞敏洪多次谈到教育公平的问题。

在此前接受媒体采访时，他就表示，“我小时候虽然也在农村，尽管教育渠道比现在少，但父母还在身边，而且有一些固定的教育渠道，城乡教育差别还不大。”

在他递交的两份提案中，一个是关于流动人口孩子义务教育经费可携带的问题，一个是保障农村小规模学校的发展，均涉及随迁子女、留守儿童等教育权利的保障。

他对媒体表示，自己是农民家庭出身，“看到一些农村孩子、流动儿童受教育那么难那么苦，我着急！”

他还指出，过去五年，一些名牌高校招生确实倾斜到了一些偏远地区，统计数字显示增加了10万名学生，这个数字让人感到很欣慰。

“关注农村孩子的教育问题，不能从上大学时才去关注，要从初中开始，把那些有潜力的孩子调到好的中学，让当地重点中学的农村孩子比例逐步提高。”他说。