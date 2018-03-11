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吃鸡游戏地图原型是厦门？ 发行方称网友太有想象力

吃鸡游戏地图原型是厦门？ 发行方称网友太有想象力
2018年03月11日 08:22 北京青年报
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　　（原标题：“吃鸡”游戏地图原型是厦门？ ）

厦门市地图厦门市地图
“吃鸡”游戏地图“吃鸡”游戏地图

　　2月中旬，“吃鸡”游戏《绝地求生》的中国代理方腾讯公司在其微信公众号中公布了国服《绝地求生》的地图，地图上海岛的原型被网友热议。近日，有网友认为《绝地求生》全地图原型就是中国的厦门。对此，腾讯公司予以否认。

　　近日，有网友称热门的“吃鸡”游戏《绝地求生》的地图与厦门地图极为相似，甚至连大桥的位置都如出一辙。对于绝地求生的地图原型被指是厦门一事，有厦门网友表示确实很像，为地图原型就是自己生活的城市而感到自豪。也有部分网友提出反对意见称，“一点也不像”“差得太多”。

　　北京青年报记者将游戏地图和厦门地图进行对比，两张地图除了在组成结构上大体相似外，地图的形状和位置细节方面都存在一定差距。

　　北青报记者留意到，关于《绝地求生》地图的原型一直是被大家津津乐道的话题，之前就有不少网友就游戏地图的原型进行过讨论，有网友觉得，游戏制作者应该是参考了俄罗斯的一些建筑和美国的沙漠，比如，机场的雷达和俄罗斯啄木鸟雷达的造型、沙漠地图和美国的莫哈韦沙漠。

　　《绝地求生》 是一款战术竞技类游戏，游戏中，玩家需要在游戏地图上收集各种资源，在不断缩小的安全区域内对抗其他玩家，让自己生存到最后。《绝地求生》的地图非常广袤，地图上的资源也极其丰富，由于游戏的机制，安全区是随机的，开始游戏的地方都是系统随机决定的，无法人为干预。每局游戏飞机都会从岛屿不同的方向行驶，玩家可以自由选择跳伞地点。地图上每一个场景的建模都极为真实，如小镇、住宅区、军事基地及防空洞等。游戏中还设置了晴天、雾天、雨天三种天气场景，三种不同的天气都会有不同的实况效果。

　　北青报记者从《绝地求生》中国代理方腾讯公司的公关人士处了解到，《绝地求生》的地图原型并不是中国厦门，该工作人员表示，十分钦佩网友的想象力。

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