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全国政协委员：防控老百姓理财风险要开大门堵偏门

全国政协委员：防控老百姓理财风险要开大门堵偏门
2018年03月11日 08:19 经济观察报
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　　原标题：防控老百姓理财风险要开大门堵偏门

　　文/盘和林

　　“半小时就没了，像是要秒抢。现在买火车票容易了，买个余额宝却要抢了。”全国政协委员、河南省党外知识分子联谊会副会长张广东日前感慨道。对此，第十三届全国政协委员、中央财经大学金融学院教授贺强指出，金融监管应该注意方法，宜疏不宜堵，像余额宝这样9点开始抢购、不到9点半额度就用完，这就给用户带来了不便。

　　笔者认为，监管部门采用一些堵的方式来进行金融监管，其本意是为了防控老百姓理财风险和金融风险。不过各种理财乱象更多是因为老百姓理财产品供给不足所导致的，因此，最好的办法不是堵，而是“开大门堵偏门”，“两手抓、两手都要硬”，即一手要多鼓励开发类似余额宝这样的理财产品，另一手对涉嫌“庞氏骗局”等伪P2P产品予以监管、打击。

　　对理财领域进行金融监管的原因还是在于防控风险：一方面防控宏观金融风险，近年来，中国理财市场规模快速增长，根据中国银行业协会发布的《2016年中国银行业理财业务发展报告》，截至2016年末，仅仅银行理财规模就高达29.05万亿元。另一方面，快速增长及规模水涨船高的背后是乱象频发，老百姓理财的财产安全得不到保障。2017年岁末，钱宝网张小雷主动向公安投案自首，其涉嫌“庞氏骗局”几乎可以断言，钱宝网涉及高达500亿的老百姓理财恐怕会血本无归。

　　在一系列监管背景下，余额宝“主动”限制额度。公开报道显示，自2017年5月开始，天弘基金就开启了一系列针对余额宝的主动调整，一年内4次限额，从过去的随时买卖，到现在的一年额度10万，单日额度2万，每天购买靠抢，引发不少网友不解，纷纷吐槽“从几十万随时买到现在一分钱都买不进”、“每天一个茶叶蛋的小确幸没了”。因此全国政协委员张广东呼吁政府应该更多关切老百姓的钱袋子，多提供真正普惠的民生产品，让老百姓分享增长红利。

　　当前金融风险监管的核心价值理念，并不完全是采取堵的措施，防控老百姓理财风险靠堵的方式并不理想，往往是按下葫芦浮起瓢，有信誉口碑的理财产品受到限制之后，一些违规的伪投资产品反而大行其道。

　　老百姓理财的真正风险来源于地下金融。过去在农村，一些违规的伪投资产品，以高息为饵，行诈骗之实，发生了很多侵害消费者利益的现象，政府加强监管势在必行，但也让一些一直表现良好，深受老百姓喜爱的民生产品受到了牵累，老百姓的钱袋子面临“增值无门”的境遇。最近中国大妈们都开始投资比特币，这让张广东更加忧心，“老百姓的钱袋子，宜疏不宜堵，老百姓的钱没了正规的去处，就会流向新的风险。”

　　理财乱象的根源在于老百姓缺乏好的投资渠道。近年来，伴随老百姓收入快速增长，投资需求日益旺盛，但普通人没有专业的理财知识，存到银行，利息偏低，投到股市，又没经验，而民间借贷、网贷又存在较高风险，很多人都面临着增值无门的难题。现在手机支付越来越发达，零花钱、年终奖都会存在手机里，安全、便利的投资渠道很重要。

　　应该鼓励安全稳健的理财产品能有发展空间，否则的话，中国大妈可能就会转而投奔钱宝网、ICO（首次代币发行）等伪投资产品。正如代表和委员所说的，防控风险，要开大门堵偏门，才能既保护老百姓钱袋子的安全又有利于其保值增值。

　　（作者系中国不良资产行业联盟首席经济学家）

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