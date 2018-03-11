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张一鸣：今日头条需承担社会责任 今年重点是全球化

张一鸣：今日头条需承担社会责任 今年重点是全球化
2018年03月11日 08:07 界面
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　　伍洋宇

图片来源：视觉中国图片来源：视觉中国

　　3月9日，今日头条创始人兼CEO张一鸣在“2018字节跳动6周年庆”内部年会上，首次谈到了今日头条企业的社会责任。同时，张一鸣还在年会上宣布，2018年今日头条关键词是“全球化”，未来要做全球创作与交流平台。

　　目前，今日头条正计划由平台公司向全球平台公司转化。张一鸣认为，现阶段今日头条需要承担更多的责任，只有这样才能获得社会更多的信任，才能更好地开展业务。年会现场，他认为今日头条的企业责任，包括正直向善、科技创新、创造价值、担当责任和合作共赢五点。

　　“企业除了创造商业利润、解决就业、创造税收之外，还需要正直向善。”张一鸣表示。

　　“头条寻人”就是其中一条途径。该项目借助人工智能和精准地域弹窗技术，对寻人或寻亲信息进行定向地域推送。据今日头条方面表示，上线一年以来，该项目已经帮助4000多个家庭团圆。

　　此外，今日头条联合甘肃省网信办发起“山货上头条”活动，帮助国家贫困县销售土特产，也是其通过技术和传播解决社会问题的一种方法。

　　“我们希望承担更多的社会责任，让今日头条成为一家社会的企业。”张一鸣说。

　　此前，张一鸣已经在多个场合都提起，IT科技企业正越来越具备规模效应，越来越具备平台属性。在这种情况下，IT企业理应承担更多的责任。

　　有关“全球化”的想法，张一鸣在年会上表达得很明确。公司的新愿景为“全球创作与交流平台”，张一鸣表示，今日头条2018年的关键词是“全球化”。

　　今日头条的全球化布局已经开始了一段时间。

　　一方面，今日头条通过自建不断推出自家产品海外版，包括今日头条海外版TopBuzz、TopBuzz Video，火山小视频海外版Hypstar和抖音短视频海外版Tik Tok等。

　　其余产品则通过收购来完成。2016年10月，投资印度最大内容聚合平台Dailyhunt，2016年年底，控股印尼新闻推荐阅读平台BABE，今年2月，全资收购美国短视频应用Flipagram，再到11月，收购全球移动新闻服务运营商News Republic、音乐视频分享和互动社交应用Musical.ly。

　　截至目前，今日头条通过自建和购买的方式，在包括日本、印度、东南亚、欧洲、北美、南美等地区完成了多方位的海外布局，在全球共拥有1亿多创作者。

　　在2016年乌镇第三届世界互联网大会上，张一鸣就曾表示，全球化将是今日头条2017年的核心战略之一，如今只是将这个战略再一次延长并且提升高度。

　　在他眼里，中国的互联网人口只占全球互联网人口的五分之一，因而出海是必然的，“如果不在全球配置资源，追求规模化效应的产品，五分之一，无法跟五分之四竞争。”

　　愿景很美好，但实现“全球创作与交流平台”并非易事。张一鸣认为今日头条需要更重视“公司”这个产品。“很多企业能抓住业务上的机会快速起来，这种公司叫风口上的猪。我们当然希望能够找到风口，抓住业务机会，但是更希望公司本身也有创造力，是一个优秀的产品。”

　　张一鸣提到，市场投资者不仅会对业务产品进行估值，也会对公司产品进行估值。同样的业务、收入、增速，如果一家公司的治理结构更好、企业文化更好、能够不断推出新产品，那么市场会更认可。

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