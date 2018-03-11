Facebook的大麻烦：用户平均停留时间大幅缩水

来源：华尔街见闻 作者：曹弋

图片来源：海洛创意

在被欧盟施压反垄断调查，前高管曝光恶意算法文化后，麻烦缠身的facebook又面临重大问题：平均用户停留时间下降24%。

据fast company报道，12月份的新数字表明问题似乎越来越严重。 最新数据显示，Facebook核心平台用户停留时间下降18%，这与前一个月相比发生了巨大变化。 据数据公司Pivotal分析，这表明用户平均停留时间下降24%。instagram用户参与人数也表现不尽人意。 尽管facebook总用户时间上涨，但用户群体上升的幅度更大，这意味着单位用户平均时间停留时间下降了9%。

有分析认为造成用户参与度降低的原因，是facebook改变了算法。

面对假新闻泛滥，监管改革的压力，从去年12月开始facebook更改了算法，社交巨头把家人和好友的消息流，置于推广信息和广告消息上方。

对冲基金OceanSquare Asset Management 分析师Ed Dowd认为，“监管层的战鼓将对facebook股价造成下行压力。”

Dowd认为：“facebook雇用了 14，000人，负责’社区安全’来阻止“假新闻。到2018年年底这个数字可能将上升到20，000人。2017年facebook的opex/capex（运营支出/资本支出）比为37%，而预计到 2018年这个数字将上涨到45-60%，这将是非常荒谬的。”

面对负面打击，最新监管文件显示，近期一些facebook高管正在抛售股票。

作为其预先安排的交易计划的一部分，副总裁David Fischer本月兑换了一些限制性股票单位，并出售了数千股股票，其中包括本周约18，000股股票。

其他兑换股票的，还包括首席运营官Sheryl Sandberg，首席财务官David Wehner，董事Kenneth Chenault，首席技术官Michael Schroepfer。