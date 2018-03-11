新浪科技> 互联网 > 正文

Facebook的大麻烦：用户平均停留时间大幅缩水

Facebook的大麻烦：用户平均停留时间大幅缩水
2018年03月11日 08:01 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：华尔街见闻 作者：曹弋

图片来源：海洛创意图片来源：海洛创意

　　在被欧盟施压反垄断调查，前高管曝光恶意算法文化后，麻烦缠身的facebook又面临重大问题：平均用户停留时间下降24%。

　　据fast company报道，12月份的新数字表明问题似乎越来越严重。 最新数据显示，Facebook核心平台用户停留时间下降18%，这与前一个月相比发生了巨大变化。 据数据公司Pivotal分析，这表明用户平均停留时间下降24%。instagram用户参与人数也表现不尽人意。 尽管facebook总用户时间上涨，但用户群体上升的幅度更大，这意味着单位用户平均时间停留时间下降了9%。

　　有分析认为造成用户参与度降低的原因，是facebook改变了算法。

　　面对假新闻泛滥，监管改革的压力，从去年12月开始facebook更改了算法，社交巨头把家人和好友的消息流，置于推广信息和广告消息上方。

　　对冲基金OceanSquare Asset Management 分析师Ed Dowd认为，“监管层的战鼓将对facebook股价造成下行压力。”

　　Dowd认为：“facebook雇用了 14，000人，负责’社区安全’来阻止“假新闻。到2018年年底这个数字可能将上升到20，000人。2017年facebook的opex/capex（运营支出/资本支出）比为37%，而预计到 2018年这个数字将上涨到45-60%，这将是非常荒谬的。”

　　面对负面打击，最新监管文件显示，近期一些facebook高管正在抛售股票。 

　　作为其预先安排的交易计划的一部分，副总裁David Fischer本月兑换了一些限制性股票单位，并出售了数千股股票，其中包括本周约18，000股股票。

　　其他兑换股票的，还包括首席运营官Sheryl Sandberg，首席财务官David Wehner，董事Kenneth Chenault，首席技术官Michael Schroepfer。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有