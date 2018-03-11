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日本处罚数字货币交易所 有两家要停业一个月整改

日本处罚数字货币交易所 有两家要停业一个月整改
2018年03月11日 08:00 界面
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　　吴雨桐

图片来源：海洛创意图片来源：海洛创意

　　日本《产经新闻》等媒体于3月8日报道称，日本金融厅（FSA）公布对多家数字货币交易所处以行政处罚。

　　FSHO和 Bit Station因为缺乏保护客户资产的适当程序，被勒令停业一个月进行整改，并被要求在3月22日之前提交整改方案。前者是因为出现多次高额交易时交易确认义务（用户身份认证）未履行；后者是因为被发现员工擅自挪用客户资金。一同被命令整改的还有Coincheck 、Tech Bureau、GMO Coin、Bicrements和Mr。 Exchange等五家交易所。

　　自从去年9月以来，日本成为全球加密货币最大的避风港。2017年10月，以日元计价的比特币已经占全球交易量的60%以上，远超美元和韩元。因日本政府对比特币的开放态度，据称在日本上至老人下至孩子对于加密货币都非常热衷；同时，日本政府对于虚拟货币的监管和法律的制定也走在各国之前。去年4月，日本政府修订了《资金结算法》，承认比特币是一种合法的支付方式；但是同时“日本境内所有的交易所若要继续经营虚拟货币兑换业务，必须先得到日本金融厅的批准”。

　　去年9月中旬，Coincheck成为日本首批经过日本金融厅（FSA）批准的“合规比特币交易所”；然而前天Coincheck收到的整改要求并非其在这短短半年里收到的第一张“罚单”。今年1月，Coincheck因为黑客入侵电子钱包而被盗走价值580亿日元（约合5.4亿美元）的新经币（NEM），造成继2014年日本交易所Mr。 Gox巨额失窃案之后最大的数字货币被盗案件。当时Coincheck称将以自有资金赔偿被盗人的损失，并将加强内部控制机制；然而，此后不断出现受害投资者起诉，向该平台索赔的信息。

　　虚拟货币的监管在全球范围内加强是大势所趋，目前日本有16家平台取得了虚拟货币所的官方牌照，约200家正在排队等待审核中；除了肃清、严查，日本还成立了“虚拟货币交易从业者研究会”，要用民间的力量监督虚拟货币的交易。

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