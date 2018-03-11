新京报：打造保姆区域品牌可作为精准扶贫突破口

原标题：将家政服务业升级跟精准扶贫结合

推动家政行业“供给侧改革”，也是扶贫契机。

3月8日上午，习近平总书记到山东代表团参加审议时，表示在我国目前发展阶段，家政业是朝阳产业，既满足了农村进城务工人员的就业需求，也满足了城市家庭育儿养老的现实需求，要把这个互利共赢的工作做实做好，办成爱心工程。

就在去年6月，保姆纵火案引发全国舆论关注，引爆公众对家政市场的信任危机。但又不能不看到，随着二孩放开和人口老龄化，保姆、保洁、保安等社区生态服务在城市供不应求。数据显示，这几年保姆工资涨得很快，但找一个可靠的保姆，依旧是很多家庭的难题。

经前期调查，家政服务业发展主要面临这些掣肘：

首先，是数量缺口和结构缺口并存。与日益旺盛的家政服务需求相比，我国家政服务供给数量与质量明显不足。以北京市为例，全市家政服务人员缺口20万到30万。相较于传统的做饭、保洁等技能水平要求不高的家政服务，孕产妇护理、老人照护等专业性较强的中高端家政服务需求更大。但目前我国约90%家政从业人员仅有高中及以下学历，难以满足消费者个性化、品质化需求。

其次，行业规范化不够。家政服务企业良莠不齐、行业诚信体系尚不完善。整个行业“小散弱”特点明显，有较强带动、引领能力的上规模、跨地区、宽领域、优服务的企业较少。

第三，人员从业意愿低、流动性大。调查显示，65%的家政从业人员在一个公司工作时间不会超过半年。还有，从业人员老龄化趋势明显。现有家政从业人员大都出生在60、70年代（即“4050”人群），80年代及以后出生的很少。

十九大提出“坚决打赢脱贫攻坚战”。考虑到家政业供需严重脱离的状况，部分地方尤其是贫困地区的政府，不妨把“打造高级保姆区域品牌”作为精准扶贫的重要突破口——通过积极组织、强化培训，打造家政服务区域品牌，提高农村居民收入，更好推进精准脱贫。具体建议如下：

其一，有些地方政府可设立发展专项基金，进行学院式培训、细分化培育，让原本零散的家政从业人员实现组织化、专业化，从而提高收入水平。

第二，加强人员筛选，入村入户考察家政从业人员身体健康情况、诚信记录等，培训后严格执证上岗制度，并建立家政服务身份识别和质量追溯系统，录入家政从业人员身份信息和培训从业信息、推荐企业及服务质量评价，把好家政人员身份真实关、家政企业担责关和服务质量核验关。

第三，支持培育一批服务优质、管理先进的品牌家政公司，对接大中城市的市场需求，提供从专业培训到外地就业的“一条龙”服务。鼓励引导通过待遇提升，激发从业者职业荣誉感和工作积极性。

□张劲（全国政协委员、雪松控股董事局主席）