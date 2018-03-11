日媒：咖啡文化正在华扎根 中国人饮食不断西化？

日媒称，咖啡文化正在中国扎根。据悉中国的咖啡馆数量已经达到10万家，目前正从沿海大城市向内陆和地方中等城市加速开店。此外，与饮料搭配提供的面包和蛋糕的体验活动也很火爆。伴随中国人收入的持续增加，今后饮食习惯将不断西方化。

据《日本经济新闻》网站3月5日报道，“味道自不必说，美观也很重要”，2017年底，参加在上海举行的咖啡相关展销会的陈先生（40岁）这样说。陈先生在上海市内运营一家约4平米大的小型咖啡馆，他仔细观察了众多商用咖啡机，目前正在考虑开分店。

根据一家从事咖啡与茶叶相关市场调查的公司统计，中国每杯咖啡的平均价格为24元，拿铁为30元。尽管在中国的大城市，租金和人工费都呈现上升态势，但与日本相差无几的价格水平正在被接受，可见咖啡馆的吸引力巨大。

该公司与一家团购网站的联合调查显示，截至2016年中国的咖啡馆超过10万家。以上海的6500多家为最多，北京的近4800家和广州的3100多家紧随其后。由此可见，在收入较高、外国人居住和逗留较多的沿海地区，咖啡文化已经扎根。

报道称，虽然目前中国的咖啡馆数量转为有增有减，但在2017年下半年，新增开店数超过关店数。日本约有7万家咖啡馆，中国的数量已经超过日本。但如果考虑到人口和收入增长，中国的开店空间依然巨大。相关人士表示，最近厦门和福州等二线城市的店铺数量增加明显。

报道称，随着店铺数量的增加，寻求创出特色的尝试也在扩大。美国星巴克2017年12月在上海开设了高档店“星巴克臻选烘焙工坊”。在开业过去1个多月的2018年1月中旬，仍然需要根据时段限制进店人数。

店内设有大型烘焙设备，顾客能看到所有的制作工序。不仅限于咖啡，还提供啤酒等，有助于在傍晚以后吸引顾客。日本首家星巴克臻选烘焙工坊预定2018年12月开业。上海抢在前头，这可以说是星巴克对上海市场发展潜力的坦率评价。

报道称，在知名度不如星巴克的咖啡连锁店和私人咖啡馆方面，发力扩充食品菜单的情况正越来越多。与咖啡很搭的面包和蛋糕是核心，这对日本企业来说也是商机。

有分析认为，中国人的年均咖啡消费量不到10杯，即使是城市地区也仅为20杯左右。与据称全年达200~400杯的发达国家相比仍差距明显，市场扩大的预期强烈。虽然成本增加的脚步仍未停止，但进入咖啡行业以及开店的势头仍在持续。咖啡或将与在中国备受欢迎的奶茶一起平分市场。