李一男辞去牛电科技职务 担任梅花天使创投合伙人

来源：寻找中国创客 作者：刘景丰

今日（3月10日）记者从知情人事处获悉，前牛电科技创始人、CEO李一男已于近日加盟梅花天使创投并担任合伙人职务，负责旗下成长基金投资业务且其已经辞掉牛电科技创始人、CEO等职务，但仍保留股份。

消息人士称，自去年12月初李一男出狱后，因牛电科技欲在2018年筹备上市，李一男身份难以符合其需求，才选择辞去牛电科技职务，而全身心加入梅花天使创投。“他以前也在金沙江创投担任合伙人，有丰富投资经历，且本人对投资很感兴趣，适合做投资。”该知情人士称。

不过记者在国家企业信用信息公示系统网站查询，牛电科技法人仍是李一男，吴世春为牛电科技自然人股东之一。知情人士称，李一男目前已经完全辞去牛电科技相关职务，但持股比例未变。相关工商信息还在变更中。

李一男早年曾入职华为，25岁任华为总工程师，并成为其最年轻副总裁。此后历经辗转，创办港湾网络并被华为收购，后又加入百度担任CTO、加入中国移动旗下12580运营公司担任CEO、加入金沙江创投担任合伙人。2014年创办牛电科技，欲“用最好的材料与最尖端的技术，打造一款中国最牛的电动车”。

然而此后不久其便因内幕交易罪获刑两年半。2017年12月2日李一男出狱，虽曾被关注，但本人比较低调，对其在牛电科技的工作也未公布。

以下是去年12月李一男出狱时寻找中国创客（ID：xjbmaker）的一篇文章，从这篇文章中，可以读懂这个错过出行黄金两年的往昔知名创业者。

25岁任华为总工程师

27岁任华为最年轻副总裁

1970年，李一男出生于湖南长沙。其15岁之前的经历很少被媒体提及。

1985年，15岁的李一男考入华中理工大学（现华中科技大学）少年班。

1993年，23岁的李一男研究生毕业，随后加入华为。

两个星期后，他为高手云集的华为解决了一重大技术难题，破格提升为高级工程师（主任工程师）。

2年后，25岁的李一男被提拔为总工程师。对于普通人来说，这个年纪可能才刚刚适应了职场。

加入华为的第四年，27岁的他成为公司最年轻的副总裁。他甚至被外界认为是任正非、孙亚芳之后的华为3号人物，一度被视为任正非的“接班人”。

任正非脾气大是出了名的。

某华为前高管曾撰书，讲述了一段任正非的故事。

有一天晚上，我陪他见一位电信局局长，吃饭到9点。回来的路上我问他回公司还是回家，他说回公司，有干部正在准备第二天的汇报提纲（第二天有重要领导要到华为）。到了会议室，他拿起几个副总裁准备的稿子，看了没两行，“啪”地一声扔到地上，“你们都写了些什么玩意儿”，然后开始骂了起来。后来把鞋脱了下来，光着脚，在地上走来走去，边走边骂，足足骂了半个小时。

这种批评在华为早期高管中几乎是家常便饭。但有一个年轻人例外，任正非不仅不批评，还喜爱有加。背地里，任正非评价这个年轻人“这小子太厉害了，看问题太深刻，如果我要做个人投资，我一定投他。”

这个年轻人就是李一男。

在华为的这几年，李一男有两个极端的表现：智商极高，情商极低。

从1993年到2000年，李一男带领的研发团队，在与国际巨头的厮杀中表现十分抢眼，7年间将华为的市场营收从4.1亿元狂增50倍，达到了200多亿元。

不过，他的情商短板也明显。一名为“戴辉”的网友自称曾是李一男在华为的下属，他讲述了第一次见李一男的情形：第一次见到李一男是在科技园中区的科技大厦（5号楼），我正在努力啃书。看到一个不怎么挺拔的瘦男生目中无人走了进来，一屁股坐在我前面工位的椅子上，将脚放到桌子 上，抓着一个同事的水壶就猛喝了起来。如此之牛，我没敢搭理他，他就径直走了。我惊问：他是谁？有人答：你这个土人，他就是李一男！

他不懂得为人处世的圆融，曾经给公司写报告，建议高层领导应一年一换，以免形成派系；他也从来不与其他同事做交流沟通与融洽人际关系，永远都是雷厉风行、直来直去。久而久之，资历深、年纪大的高管也开始怕他。

初次创业败走港湾，被华为当成“警示牌”

这种乖张的行事风格，也注定了李一男在华为多少会受到同事的抵触。

2000年，趁着华为鼓励内部员工创业的机会，李一男把华为股权结算和分红的1000多万元折成设备，北上北京开始了他的第一次创业路。创办港湾网络公司，成为华为企业网产品的高级分销商。

也许是快速证明自己，这种关系并没有维系多久。2001年5月，港湾推出第一款自有品牌产品，同时放弃当时唯一的利润来源，不再代理华为的产品，正式与华为决裂。

李一男的能力也在这次创业中充分发挥：以DSLAM作为港湾的突破产品，此后通过自主研发和收购，港湾在短短三年里就拥有了全系列产品线。甚至有业内分析称，2004年之前的数据通信细分领域，港湾比华为的产品至少要领先半年。

2003年底，港湾开始筹划去纳斯达克上市，并聘请了德勤做审计，第一波士顿和雷曼兄弟等国际大投行作为承销商。

正是在此时，李一男犯了一个大错误——收购了另一位老华为人黄耀旭创办的钧天科技。钧天科技的光传输设备业务正是当时华为收入最好、利润最高的产品线。在此情况下，2004年，任正非成立“打港办”进行回击。凡是港湾的业务，华为均以更低的价格或者白送的方式拦下客户，使得港湾业务急剧下滑。最终被逼得“走投无路”。

2006年，正是李一男的36岁本命年。就在他生日的那个6月，华为用17亿元人民币将穷途末路的港湾网络收入囊中，而收购的前提条件就是“招安”李一男，任首席电信科学家、副总裁。再回故地，已不同此前。他的办公室时常有一波波来参观的华为员工，他成了华为对想叛逃创业员工的一枚警示牌。因为尽管李一男还得到“华为副总裁”的头衔，但是并没有实际权力，更多时候是独自一人在办公室。

两年后，李选择再次离开华为。先后在百度CTO、中国移动旗下无限讯奇CEO、金沙江创投合伙人的位置上辗转。

创办牛电科技

因700万“内幕交易”深陷囹圄

2015年4月7日，李一男发了一篇微博：“不管对多少事情失望，都没有理由对最好的时代失望。原始的本能告诉我，是时候做一些让自己觉得激动的事情了。我愿全身心投入，用最好的材料与最尖端的技术，去打造一款中国最牛的电动车。酝酿良久，我愿将一切过往归零，创业路上再次出发！”

这款“颜值爆表”的最牛电动车，就是小牛电动车。

2015年6月1日儿童节，再过3天就是李一男45岁生日。这天下午，北京751D.Park时尚设计广场的大罐里，李一男身穿蓝色工装衬衫、蓝色牛仔裤、蓝色运动鞋，典型的工程师打扮。活动开始，他骑着一辆炫酷的智能电动车冲上舞台。

这场活动，就是小牛电动第一款产品的发布会。李一男所骑的，正是其公司设计的首款智能电动车N1。他曾说过，这是他的最后一次创业。

当时，小牛电动的投资人、纪源资本创始合伙人李宏玮也在现场。后来她告诉媒体，自己开始是有点担心的，毕竟李一男一直低调，很少公开亮相。但在看完演讲后，她感觉还不错。

“我们给他鼓足了勇气。”公司市场副总张一博记得，李一男一开始不好意思开口演讲。张一博就让他站到会议室的桌子上，再打开一罐啤酒给他喝。每天练一遍，大概练了两周。

整场发布会，李一男和N1成为亮点。正是这款车，仅仅15天众筹7200万元。

然而仅两天后，命运发生转变。2015年6月3日，在深圳宝安机场停机坪出口走廊内，刚下飞机的李一男被警方带走。

据财新网报道，批捕事涉内幕交易。事情起源于2014年4月中旬，深交所的大数据监控平台发现账户交易异常，短时间内集中、大量买入华中数控股票。经过比对分析可疑账户，证监会锁定了李一男，决定立案调查。

当时，李一男正任职金沙江创投合伙人，起诉书显示，他用妹夫和母亲的证券账户以1148.55万元买入华中数控65.7042万股。其妹妹则基于对哥哥投资决策的信任，浏览了李一男的证券交易状况后，也用自有资金500万跟单购买。这笔交易中，李一男获利439万余元，其妹获利236余万元。

而他满仓购买华中数控股票的时候，正是该公司的敏感交易期内，而华中数控当时的总裁李晓涛和李一男既是同学，又是华为的同事。

最终法院以内幕交易行为成立，判决李一男两年零六个月刑期。

狱中“每天内心都在滴血”

李一男入狱后，牛电科技怎么办？

2016年5月，牛电科技副总裁胡依林在接受媒体采访时称，当时的公司所面对的并不是“没有李一男会如何”，实际战略及方向上的事通过律师依然可以和李沟通。

《财新》曾报道称，入狱后的李一男曾数次申请取保候审。他称，“每天内心都在滴血”。

另一个消息，似乎也佐证了李一男的这种焦虑。就在李一男在深圳机场被带走的同一时间，牛电科技刚好也在进行A轮融资。按照公开报道，这笔融资在2015年5月底公布。此轮投资方包括纪源资本、IDG资本、红杉资本中国等，金额为4100万美元。

然而几天后李一男入狱，有投资方突然想跳票，“他们当时已经打钱了，但是听到这个消息后想再要回去；还有投资方据说还没来得及打钱，就不想打了。”一位不愿意透露姓名的投资人称。

不过，小牛的发展似乎也并没有因为这一系列事件而受太多影响。在这两年多时间里，小牛一共发布了四款电动车新品。这款回头率十足的电动自行车变得更轻盈智能。2016年3月还完成了一笔由凤凰祥瑞领投的3000万美元的A+轮融资。

从目前牛电科技的股权结构看，李一男仍旧是牛电科技最大的股东，占股超过68%。这也就意味着，出狱后的李一男依旧可以控制牛电科技。

错过的出行领域“黄金年代”

李一男对出行领域的关注，始于其在金沙江创投期间。李一男加入金沙江创投之后，专注于早期无线通信和互联网、软件等领域的投资。此后也在关注出行领域。小牛电动车便是受黄明明引荐，他与胡依林共同创办。

然而出行领域站上风口，则是2015年之后的这两年。遗憾的是，李一男是缺席了。

就在小牛电动第一款产品亮相一个月后的2015年7月，车和家宣布成立，并要打造全新智能电动交通工具。次年宣布完成7.8亿元A轮融资；今年8月，车和家的纯电动车SEV下线，续航在100公里，配备可拆卸的锂电池组和家用220V充电接口，相当于一个四轮版的“小牛电动车”。

除了车和家，滴滴与快的在合并后也迎来快速发展，在2015年完成14.3亿订单，成为仅次于淘宝的全球第二大在线交易平台。2015全年，占到网约专车市场87%。

而作为共享经济领域代表之一的共享单车，也在这两年迎来爆发，甚至已经结束了一波大洗牌。

2015年，当小牛电动的第一款车发布之际，李一男曾对媒体说出了他对小牛给予的希望：我们不仅希望小牛成为主流城市人群最重要的辅助交通工具，更把它看做改变生活品质的一个契机，让每次出行都成为一段难忘的旅程。小牛电动的目标人群是年轻人，他们通常都有这样的标签：创造力，行动派，自我主张，有趣味，有品位，热爱，勇敢……我叫他们“都市玩咖”。

现在看来，这段“寄语”似乎也并不过时。

无论如何，他自由了。现在，他比任何时候都需要证明自己。