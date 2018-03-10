马云蔡崇信旗下基金投资美国女装零售公司2000万美元

新浪科技讯 北京时间3月10日晚间消息，据美国科技网站Recode报道，主要为阿里巴巴集团（NYSE：BABA）创始人及董事长马云和副董事长蔡崇信管理财富的基金Blue Pool Capital（蓝池资本，以下简称“蓝池”）已对Rent the Runway（以下简称“RTR”）投资2000万美元，后者是美国的一家女装零售企业。

根据市场研究公司Lagniappe Labs所获文件，RTR在此融资回合中的估值为略低于8亿美元。

按EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利）计算，RTR已实现盈利。公司联合创始人及CEO詹妮弗·海曼（Jennifer Hyman）称，RTR本不计划筹集新资本，但该公司正处于“寿命周期”中的一个有利阶段，并将此视为一个难得的机会。她在接受采访时说道：“我对蔡崇信和马云深怀敬意，想抓住机会让他们涉足我们的业务，此刻我们正在进入最大的增长阶段。鉴于我们抱有进军全球——尤其是亚洲——的志向，因此我觉得能让他们加入进来是很好的。”

蔡崇信将担任RTR董事会观察员，可参加其董事会会议，但不具备董事投票权。

2016年底，RTR开展了上一个融资回合，在当时由富达投资领投的E轮融资中筹资6000万美元。PitchBook数据显示，该融资回合对RTR的估值为7.5亿美元。海曼称，为了避免麻烦，让此次新的融资能顺畅完成，她允许蓝池按照跟E轮融资相同的条款对RTR进行了投资。

RTR成立于2009年，提供由设计师专门设计的女性晚装的租借服务。但在过去两年，该公司另外推出了“订阅”模式，开始出租日常女装。

对于RTR是否很可能将自己作价出售给阿里巴巴集团的问题，海曼表示此次融资意不在此。她说道：“跟越多聪明又有远见的人建立关系，就越能为你打开机会的大门。无论我们将来选择IPO（首次公开招股）上市、作价出售还是继续做一家私有公司，这都是件好事。”（唐风）