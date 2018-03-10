万钢：欢迎各国电动汽车都到中国市场来

新浪科技讯 3月10日午间消息 3月10日上午10时45分，十三届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请科技部部长万钢、政策法规与监督司司长贺德方、创新发展司司长许倞就“加快建设创新型国家”相关问题回答中外记者提问。

万钢称，我和马斯克接触当中，好像没有听到过他对我们提出什么问题。我想告诉你的是，中美在电动汽车的合作也十分紧密，我们和美国能源部有一个联合研究中心，三大关键内容，第一是节能建筑，第二是清洁煤利用，第三个是电动汽车，包括卡车的高效使用，这个合作在科技创新的平面上并没有障碍，如果有什么问题，我觉得我们都可以沟通交流，我也很欢迎美国的企业家能到中国来，除了电动汽车以外，我们可以谈的东西还有很多，我觉得只要多沟通、多交流，中美的科技创新合作是不会有障碍的。

从78年开始，邓小平同志第一次访美的时候，就签订了《中美科技合作协定》，这个合作一直进行到现在，陪伴着中国改革开放的40年，也取得了丰硕的成果，我是很希望这些合作顺利进行下去，我也很有信心，因为我们的科学家、企业家之间已经和政府相关部门建立了很好的沟通合作机制。中国的电动汽车发展是世界电动汽车转型升级的一个重要环节，所以，我们欢迎各国的电动汽车都到中国市场来，使我们都能够享受到多样化的产品和多样化的服务。