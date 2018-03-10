万钢：要特别珍惜科学家精神 珍惜企业家的创新精神

科技部部长 万钢

十三届全国人大一次会议新闻中心定于3月10日（星期六）上午10时45分在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请科技部部长万钢、政策法规与监督司司长贺德方、创新发展司司长许倞就“加快建设创新型国家”相关问题回答中外记者提问。

中国国际广播电台和国际在线记者：我们注意到今年的《政府工作报告》提出要落实和完善创新激励政策，绩效评价要加快从重过程到重结果转变。请问科技部，当前我国的创新激励评价制度存在哪些不足，接下来将采取哪些措施去推动激励评价制度改革。谢谢。

万钢：当科技创新的群体从小众向大众发展的过程，当科技融入到经济社会发展的过程当中，政府对于科研的管理也必然会从过去的科研管理向适应于新时代的创新服务发展。所以从激励政策的角度看，主要的着力点是在成果转化这个方面。过去的五年当中，我们完成了科技成果转化法的修订，国务院出台了关于促进科技成果转化法的若干规定，启动了一系列的行动，我们叫做科技成果转化三部曲。科技成果转化取得了比较显著的进步，两个标志：一是我们的技术市场规模已经跃升到1.3万亿，参与技术市场交易的主体当中，过去一直是企业占绝大部分，现在我们的高校院所的转化数量也快速增长起来。

据我们统计，近两年每年都增长20%以上，一些大的特别是基础前沿的成果也逐步的转化到实践当中，上亿的项目、几千万的项目已经开始出现。从科技人员得到了成果转化的自主权，收益的分配权，转化法当中确定了净收益的最低线，这样科技人员得到了激励。但是得到激励以后也会出现一些新的问题，比如说转化积极性高了，但是他还是以科研为主，怎么提供更好的、更专业的中介服务，这在国外做的很好的。

比如说转化过程当中发生的一些问题，一些行业政策不协调、不配套的问题也显示出来，包括产权登记等方面，这些都是需要我们真正落实转化政策去做的事情。所以在激励方面，还会有更多的政策出现。新问题也在解决的过程当中，实现主要的方向就是税收优惠政策，比如说高校科研院所兼职的制度规范，怎么样保证承担重大项目的科研人员得到基本收入稳定增长，绩效收益合理增长和成果转化的激励奖励，实现三者最优化的灵活薪酬制度，出台了政策，还需要进一步统筹协调。

在评价方面，确实也是科技人员最关心的，有一些评价制度不合适，比如说我们平常所说的，本身做医生的又非得写论文，这种评价制度就不太合适于新时代的发展。所以专门出台了关于人才分类评价，这也有过实践，特别是农业领域，农业院校既要在实验室里搞科学研究，又要开展成果转化，把论文写在祖国的大地上，这两类的评价就肯定是不同的，所以各行各业进行分类评价是十分重要的。两会期间我的同事们也都没歇着，相继完成了加强科研诚信建设的政策性文件，以及深化项目评审、人才评价、机构评估改革的文件。

还有一个是对成果转化收益的税收优惠政策，这些都在不久后就会公布出来，也满足现在科技人员的需求。但是激励和绩效是一个长期的工作，需要我们持续进行科技体制改革。这些年来我更多的是感受到我们科技人员胸怀大志的报国胸怀。过去我们看到了李保国、黄大年、南仁东，这些令人感动的科技人员，他们精忠报国，奋斗到最后一刻，为国家贡献自己的力量。科技人员的精神是可贵的，我们要特别珍惜科学家精神，珍惜企业家的创新精神，要珍惜青年人才的创新积极性，既要有物质的激励，更多的还要在精神上能够满足我们科技人员为国奋斗的这种需求，为他们的创新成就，为他们的艰苦奋斗，为他们甘坐冷板凳“十年磨一剑”的精神鼓与呼，使他们的工作更加顺畅。谢谢大家。