2015年腾讯已成立区块链团队 两年多研发成果首曝光

蔡弋戈认为，区块链是好技术，但它也不是万能的，不是能解决所有问题的独门武器。摄影：金羽泽

目前公有链技术在国内发展缓慢，未来联盟链会有更多的使用场景和商业价值。

文|《中国企业家》记者 米娜 陈贝蕾

一场轰轰烈烈的“区块链运动”，如浪潮般席卷而来，裹挟着身边的每一个人。围绕着区块链的争论从去年到今年始终没有停歇，究竟区块链是如其倡导者陈伟星所言——是“人类的春天”，是“全球经济崩盘的解药”，还是如其质疑者朱啸虎所说是“区块链是伪风口，除了炒币没剩什么”。

3月8日下午，《中国企业家》记者在深圳的腾讯大厦办公室里独家专访了腾讯区块链业务总经理蔡弋戈。早在三年前，腾讯就已着手打造了区块链的研发团队，并在一系列行业场景中成功的使区块链技术落地生根。在采访中，蔡弋戈从理性务实的角度告诉记者，“区块链是好技术，但它也不是万能的，不是能解决所有问题的独门武器。它再好，也要搭配生态和基础设施才能发挥价值。客观点看，不要太神化它，也不要低估它的影响力，请多给点耐心。”

对于风起云涌的区块链创业潮，他认为，“最简单的是你想通过区块链技术解决什么样的痛点。如果不用区块链技术也活得很好，那就不要用。不要为了区块链而区块链，也不要为了去中心化而去中心化。”

CE：腾讯的区块链团队是什么时候成立的？

蔡弋戈：2015年底成立的。我们在区块链方面是研发先行，先成立的研发团队，确认技术路线，从零开始搭建。

CE：区块链技术目前主要的技术分类和商业应用有哪些？

蔡弋戈：区块链技术目前在全球主要有两种不同的技术路径：

第一种是公有链，去中心化，To C的应用居多，如比特币、以太坊都是基于这种技术路径开发的。

第二种是联盟链，主要是机构之间的合作，机构跟机构之间的节点参与记帐，普通用户不参与记账，开发的应用也主要是To B的，也可以再进一步B to C。腾讯现在用区块链技术开发的应用场景，已经落地了的商业项目如微黄金、供应链金融、电子存证、公益寻人等，都是用的联盟链技术。现在大部分的金融机构，如银行所开发的区块链应用项目大多都是基于联盟链技术开发的，我们觉得未来联盟链会有更多的使用场景。

由于公有链是去中心化的，一般要通过挖矿的方式来解决算力问题，但没有经济刺激谁来给你贡献算力，因此一般都以发币的方式给予提供算力者以经济刺激和奖励，但中国的数字货币须由央行发行，且数字货币容易引发炒作和泡沫，所以公有链技术在国内发展得比较慢。

CE：在海外，区块链这两项技术的应用发展的如何？

蔡弋戈：目前在国内，公链上的应用较少，但海外还是有很多公司在公有链上做不同的尝试。如telegram电报，也是一个聊天软件，想搭建基于公有链的底层设施的构架TON，让别人在上面做去中心化的应用。

在联盟链方面，IBM 做了一个联盟链开源项目。IBM也是不断推这个技术的开源、社区和搭建。国内一些区块链公司将IBM的开源代码拿过来改一改，调优一下，就做成了自己的应用。

在海外，两条线都有自己不同的产品，有不同层级的公司，做底层基础设施的、做应用层的、做跨链做性能的，还有垂直于某一个领域，比如区块链结合AI、区块链结合存储等等。

CE：联盟链是什么？联盟链是如何实现机构之间的去中心化的？

蔡弋戈：联盟链是商业机构之间的合作，是多中心的。

从数据角度理解，联盟链是各机构之间都有的数据，他们的数据需要通过共识达到一致。比如供应链金融里有多个决策方，核心企业、银行、保险公司、腾讯还有合作伙伴等，每一个参与方都有一个节点去参与共识的记帐。

业务数据记在自己的节点上，多个节点之间的数据共识由多方构成，不由哪一方说了算，这样就可以做到防篡改、可追溯。这些特性能提升机构之间合作的信任，降低信任成本，增加效率，可以撬动多方合作。

联盟链里，参与方都是比较可靠的机构，所以本身参与的节点可信度就要比普通比特币任何一个节点要高很多。比特币使用工作量证明算法，而联盟链的共识算法不同，一般都高效得多，像比特币计算一秒达7笔，我们现在做的共识算法，每秒可以达到两万五千笔。

联盟链主要是To B，C端用户不参与记帐，只是作为某一个应用的用户而已。普通用户在产品层面对区块链技术的感知会偏弱一点。

微黄金是腾讯在做区块链项目时实验的第一个内部落地的商业场景。银行、腾讯等多机构参与到微黄金产品中来，用多个节点共同参与记帐。这其中，由腾讯来提供联盟链的底层技术支持，保障底层的性能、安全性、可靠性、便捷性。其它参与的机构主要考虑怎么利用区块链的特性做应用创新，做好业务逻辑就可以了。

在以前，用原来的传统方式，机构之间的业务是要做中心化的清结算的，要对帐，这是需要耗时间的。但用区块链技术来记帐就自动完成了清结算，事后不需要做清结算动作。多方参与的业务，参与时需要有信任，联盟链就把这个痛点解决了，让信任成本降低，运作更透明，效率更高。

但联盟链也会面临一些困难。现在不少公司做联盟链进程较慢，一是技术问题，另一个是大家对这个技术本身的认知问题，很多机构、行业对区块链这个事情的认知不是特别够，所以还在各方面的早期，技术需要提升，概念需要普及，认知要能够一致才行，多方面因素导致联盟链技术在推行过程中还需要时间。公有链因为TO C，且有经济刺激，再加上炒币，导致更快的吸引眼球，从而引起更多人关注。

CE：联盟链现在最大的问题是哪个？

蔡弋戈：场景突破。有场景需求才能推动技术升级。

CE：腾讯在区块链方面的布局还有哪些？

蔡弋戈：我们已经搭建了一个区块链的基础架构平台，叫区块链即服务（BAAS平台），目前有很多注册用户在做测试和应用开发。

云里面有三层，云的架构IAAS、PAAS、SAAS，这个平台就处于中间层，叠加了区块链的服务层。这一层会提供给开发者基础的区块链接入内容，并且会把一些配套能力植入进来。比如身份验证、大数据等能力，都会整合进来。可以让开发者除了用区块链技术还能用到其他的一些能力，可以更高效的搭建他的应用，这样对他也是有好处的。再往上走就是基于区块链的SAAS服务，比如供应链金融开放平台，可以让银行、核心企业、供应商、保理这样一些角色参与进来做它的业务。

平台上商业应用的数据，我们不持有，也没有权限看。链上需要有多少节点是由应用开发者自己决定，节点的拥有权也是应用者的，腾讯只是平台服务机构，这些数据也不属于我们。

CE：腾讯是国内第一家做区块链基础应用平台的吗？

蔡弋戈：BAAS平台是2017年11月份上线的，现在已经开放了，节点购买也已经逐步完善了。

腾讯是从一开始就坚持从基础平台开始研发和运营的。目前平台是免费的，暂时还没有明确的收费计划。

早期我们和使用平台的企业沟通蛮多，我们也希望他们能反过来推动我们平台的完善。完善都是逐步的，不可能一蹴而就。我们搭建的是一个自助、半自助的平台，通过指引和手册就能搭建应用，而不需要太多研发团队的介入、辅助。尽量减少人工参与的需要。

我们也希望能形成一个生态，有很多伙伴基于腾讯区块链搭建垂直行业应用，最终形成一个多点开花的局面，共同打造一个基于区块链应用的生态平台。

CE：国内区块链技术目前处于一个怎样的水平？基于区块链技术的配套发展的怎样？

蔡弋戈： 整个区块链的技术和场景在快速演进的过程中，还没有达到所谓的成熟，一切才刚刚开始。

今天的区块链这么火，但真正有影响力的产品还是比特币、以太坊，主要因为是To C的，且带有投机属性。但如果一门技术只能用在投机上，这个技术就称不上颠覆。

现在我也在留意区块链一些新的项目，但发现区块链的很多基础设施配套还在建设中。区块链技术才刚刚开始，大家在谈区块链的时候，不应该单纯地把它理解为就是一项单一技术，它需要一系列的配套，有一系列配套最终才能改变一些东西。

比如存储，区块链项目要配套存储，这方面的提升也是很有价值的。再比如支付，交易安全性，币交所就出了很多次问题。包括隐私性的保护。区块链底层的隐私性保护，比如零知识证明等等。这类技术的应用也没有到很成熟的阶段，都是要解决的。包括比特币的网络共识能力低下，能应用的范围很小，但它的很多应用场景是需要高效做交易的。如果因为绝对安全就放弃了速度，产品就会有局限。区块链从技术流派、技术路线迭代以及基础设施的搭建，都有很多工作要做，最终是一整套发展到一个成熟阶段之后，才能影响更多东西。

CE：做联盟链不仅需要大量投入还需要应用场景，那么区块链的创业公司该如何突破呢？

蔡弋戈：做联盟链需要很大的成本投入，技术积累需要投入，场景寻找需要投入，这也是为什么国内真正做得好的联盟链都是大公司。大公司有场景，能够长期规划这个事，而不需要短期一定有回报。

创业公司更好的选择应该是结合场景，比如说，跟腾讯合作，腾讯来做底层技术和应用，你做场景的解决方案，这样对创业公司来讲会更实际。

CE：有观点认为，出现用户数量巨大的应用才是区块链行业真正发展的标志，您怎么看待这种观点？

蔡弋戈：这个见仁见智。区块链有To C的需求，也有To B的需求。就像联盟链不一定需要很多普通用户来用，更多是解决行业和公司的痛点，比如供应链金融等场景。To C的场景还有待各界的共同探索。

关键还是要看区块链技术在To C领域，是否真正解决了原本的一些痛点、问题，提供了新的价值，这才是最重要的，如果只是新瓶装旧酒，套这个概念，那就没什么价值。

CE：我们所看到的区块链应用场景大部分在金融领域，是不是因为信用问题的解决，使区块链在金融领域的应用前景更为广阔？

蔡弋戈：区块链解决的是信任问题，而金融最大的成本就是信任，所以区块链和金融的结合是最天然的，但不代表它在其他领域就没有发挥空间。

比如医疗，电子病历可以应用区块链技术，实现在保护隐私的同时允许用户做授权。

目前普遍的情况是，很多的个人数据都存储在中心化的平台中，没有任何隐私保护，平台想用你的数据就用，个人对数据的所有权体现的很弱。而利用区块链技术，就可以做成一个个人档案，有哪些平台要用你的数据，你就可以授权，可能还会给你带来一些经济收益。比如AI要学习你的数据，是不是你就可以获得一定的收益，这都是有可能的。

CE：腾讯是第一批通过可信区块链评测的企业，这个可信区块链评测的标准是什么？

蔡弋戈：这是中国信通院推出的中国的第一个区块链技术标准，这个标准更具有实践性。

通过可信区块链评测，可以评估你是否真的用了区块链技术，是否真的具有不可篡改等基本区块链特性。这里面会提出一系列的技术检测标准，看你有没有达到，腾讯也是标准的参与方。

我们认为这个行业需要标准，不然大家谈区块链谈半天，聊的概念都不一样，甚至有些企业号称自己做区块链，就只是拿着数据库改。有了可信区块链这个权威标准以后，就可以把明显挂羊头卖狗肉的企业筛掉，让真正做区块链技术的企业获得背书。

CE：面对区块链领域人才稀缺的问题，腾讯是怎么解决的？

蔡弋戈：我们的技术人才基本都是腾讯内部转化过来的，区块链这个行业本来就很新，没有几个人做过区块链。就像当年移动网络的到来一样，你要招做安卓、IOS开发的很难，我们都是自己培养。