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外卖小哥业务不熟被差评 连4天自掏腰包给客户送餐

外卖小哥业务不熟被差评 连4天自掏腰包给客户送餐
2018年03月10日 10:15 山西晚报
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　　本报3月9日讯（记者 王骁）3月4日，太原市民刘鹏通过手机外卖软件点了一份午餐。外卖送到时，由于有倾洒现象，刘鹏给了差评。没想到的是，该外卖员在事后连续4天都免费给刘鹏送午餐，并坚决不要钱。3月8日，刘鹏将差评取消了。

　　刘鹏介绍，当时他点的午餐是一份炒饭和一份蛋汤，但是蛋汤送来的时候基本上全洒了。“当时我正在工作，就让外卖把饭放前台了。等到工作完再一看，塑料袋子中全是蛋汤，炒饭盒子就在汤里泡着。”由于汤洒得到处都是，刘鹏当天的午饭一口没吃，全部扔进了垃圾桶，所以给了差评。

　　就是这个差评，却让他认识了一位特别实在可爱的外卖员。“他没有给我打电话要求撤销差评。第二天中午，我还没有点餐，前台就通知我说有人给我点了外卖，是一份盖饭和一份蛋汤。”刘鹏说，当时他觉得很奇怪，是谁给他点的外卖呢？

　　起初他以为是女朋友给点的，所以并没有在意。3月6日，前台又通知他有人给他点了外卖并送到了前台。“当时给女朋友打了电话，却得到了否定答案。顿时很好奇，这是谁在和我开玩笑？”刘鹏说，他问遍了单位同事和身边朋友，都说没有给他点餐。

　　连续三天，中午都按时按点地给他点外卖，这让刘鹏有些摸不着头脑了。3月8日中午，他决定提前在前台等候。果然，到了11点半，外卖又如约而至。通过送外卖的小哥才知道，原来这几天都是这位外卖小哥给他买的午餐。“外卖小哥说他是刚刚开始做这一行，我的差评也是他的第一个差评。事发当天，由于业务不熟练，不小心把汤洒了，又不知道该怎么办，就放在前台开溜了。”刘鹏介绍，这位外卖小哥年纪不大，也就二十出头的样子。

　　记者电话联系了该外卖小哥，对方称他那天收到差评很难过，觉得自己没有做好工作。回到家思前想后决定补偿，于是每天中午他都提前自己掏钱给刘鹏买饭送到单位。原计划是连续送十天，能让他自己心里好过一些。

　　刘鹏是第一次遇到这么实在可爱的外卖小哥，于是当即取消了差评，并且表示要给外卖小哥100元作为这几天的午餐费。但是外卖小哥并没有接受这100元，“他只是说了谢谢两个字，然后骑车就走。背影特别可爱。”刘鹏说。

　　刘鹏表示，将这件事讲出来是想让人们不要轻易给外卖员差评，可能他们因为忙碌或者业务不熟练造成了一些工作失误，对他们要有一颗宽容的心。

刘鹏外卖
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