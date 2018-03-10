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刘强东谈创业经历：有4年时间自己当客服

刘强东谈创业经历：有4年时间自己当客服
2018年03月10日 11:19 新京报
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　　张维

　　新京报快讯（记者张维）今天（3月10日）上午，全国政协十三届一次会议第三场记者会在梅地亚中心举行。全国政协委员、京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东谈及创业经历，寄语青年创业者要做有价值的事、要正道成功，还要学会坚持。

　　刘强东说，创业首先要做有价值的事。只要商业模式能解决行业的问题或者社会的某个痛点，最终一定能够成功。

　　同时，新时代强调正道成功。刘强东说：“我给企业家或者创业者提一个非常好的醒儿，千万不要企业成功了，钱赚了，结果到头因为违法犯罪，人进牢里去了，那就悲剧了。”

　　刘强东认为，青年创业者还应学会坚持。在分享其创业经历时，刘强东说，他1998年开始创业到2007年因为融资第一次被媒体报道，中间有十年都是住在四处漏风的工棚里，其中有四年住在自己的办公室。为了给会员提供最优质服务，他住在木地板上，还买了一个老式闹钟，每两个小时响一次。“因为闹钟在木地板上，一响绝对跟地震一样，睡得再死的人一定会被吵醒，起来回答客户问题，回答完再去睡觉。”

　　“作为创业者，你能在十年的黑暗时光里坚信你的方向是正确的，坚信你做的事情是有价值的，坚信你的公司是社会需要的，只要你能够坚持得越久，我相信你就能取得更大的成功。”刘强东说。

刘强东创业者
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