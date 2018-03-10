刘强东提到的杯具是啥？他说的成功要素你能get吗？

原标题：刘强东提到的“杯具”是啥？他说的成功要素你有get到吗？

央视网消息：3月10日上午，全国政协十三届一次会议举行记者会，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东在会议上回答记者关于如何解决青年在“双创”过程中遇到的难题。作为创业的成功人士，刘强东给予青年创业者提供了解决类似问题的方法和建议。

刘强东说，首先，做有价值的事情，自从有人类商业史以来，只要商业模式能够解决行业问题或者社会的某个“痛点”，最终一定能取得成功。其次，新的时代更加强调正道成功，千万不要企业成功了，赚钱了，到最后因为违法犯罪，人进大牢，那就悲剧了。最后，就是坚持，企业家的坚持是一生的。他1998年开始创业，2007年因为融资第一次被媒体报道，这期间有6年是住在农民搭建的公棚中，有4年是住在办公室，这不仅仅是为了节省房租，最重要的是，他发现互联网客户服务需求是24小时的。为了确保服务质量，初期他自己做客服。为了保证24小时为会员提供最优质的服务，他将闹铃设置为每2个小时响一次，闹铃响起时起来回答所有客户服务问题。



作为创业者能否坚持发展方向是正确的？坚持认为做的事情有价值？加持认为自己的公司是社会需要的？只要能够坚持其中一种，就可以取得更大的成功。