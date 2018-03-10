万钢:我跟马斯克认识很久 曾开过他们第一辆电动汽车

新浪科技讯 3月10日上午消息 3月10日上午10时45分，十三届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请科技部部长万钢、政策法规与监督司司长贺德方、创新发展司司长许倞就“加快建设创新型国家”相关问题回答中外记者提问。

万钢在回答中提到一个故事。网上流传中国的新四大发明，有人问他，共享单车怎么算发明呢？万钢答道，单车自来就有，但共享是个创新；万钢还提到，自己跟马斯克认识很长时间了，在2008年就驾驶过他们研发的车。这些年来，也有过很多交流。

万钢称，我跟马斯克已经认识很长时间了，我记得大概是2008年年初，他那个企业刚上市，我就曾经去驾驶过他们当时开发的第一辆电动汽车，我们这些年经常有交流，他第一次到中国来，就开着他的特斯拉车到了我们部里，我们共同研讨电动汽车发展中的一些问题和我们的优势。应该说，我们从2001年开始实施重大科技专项，对电动汽车的发展，特别是关键核心技术，电池、电机、电控技术，通过产学研结合，开展从基础到技术方面的研究。十年以后，我们开始启动了大规模推广。我记得在2008年奥运会、2010年世博会，都和广大的潜在用户见面，得到了很好的评价。