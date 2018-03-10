万钢：我国科技创新由跟跑为主 逐步转向并跑、领跑

科技部部长 万钢

十三届全国人大一次会议新闻中心定于3月10日（星期六）上午10时45分在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请科技部部长万钢、政策法规与监督司司长贺德方、创新发展司司长许倞就“加快建设创新型国家”相关问题回答中外记者提问。

科技部部长 万钢：各位媒体的朋友们大家上午好，一年一度春又来，每年一次和大家有这个机会在这个地方见面，感到十分高兴。感谢大家长期以来对科技创新工作的关心、支持和帮助。今天还是老样子，我们准备了一份大概7页纸的关于科技创新进展方面的材料。我这儿作一个简单的开场白。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把科技创新放在党和国家发展全局的核心位置，大力实施创新驱动发展战略，开启建设世界科技强国的新征程。科技创新在党和国家全局中的战略地位显著提升，实现了历史性、整体性、格局性的重大变化，整体创新能力和创新效率显著提高，我们国家的科技创新由过去的跟跑为主，逐步地转向更多领域中并跑、领跑，科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%，重大创新成果不断涌现，数字经济、共享经济等新业态、新模式正在引领世界潮流，大众创业、万众创新蓬勃发展。

李克强总理在《政府工作报告》中特别强调提出了要深入实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，全面引领经济发展，增强经济创新力和竞争力。从国家创新体系建设，创新激励政策，大众创新创业各方面都作出了明确部署。在深化供给侧结构性改革，实施乡村振兴战略和生态文明、环境保护等各方面重大任务当中都突出了科技创新的重要作用。

下一步，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院的要求，系统谋划、扎实推进科技创新和改革发展的各项重点工作，加快建设创新型国家，为决胜全面建成小康社会，为建设社会主义现代化强国，实现我们共同的中华民族伟大复兴的中国梦而作出贡献。我就做这样的开场白。谢谢大家。