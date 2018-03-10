昆明街头已投放共享单车24万辆 乱象咋解决？

“昆明很多共享单车倒在人行道上没人扶，坏了也没人修，过度投放导致很多人行道都无法正常通行。”“很多老旧共享单车放在人行道上，严重影响环境。”……今年以来，本报接到了不少这样的电话和留言。

3月5日，交通部长李小鹏在回应记者关于共享单车管理服务问题时表示，共享单车在发展过程中还存在着存车难、乱停乱放、服务维护不及时、押金退取难等问题，“这些问题的出现，有的是因为政府不作为、服务不到位，有的是因为企业服务不到位，有的也是因为极少数用户的不文明行为。”

船房村一条巷子里的共享单车，阻塞了通行。

李小鹏提出，要认识到共享单车是绿色出行的方式、解决群众出行最后一公里的问题，对解决交通拥堵有非常重要的积极作用。“所以我们大家要共同治理、共同维护，让共享单车能够发展好、使用好、维护好，为人民群众服务好。”

现在，城市的大街小巷随处可见共享单车，但随着共享单车的快速增长，很多人慢慢感觉城市的空间受到了挤占，于是在很多地方，发展一日千里的共享单车似乎一夜之间来了个“紧急刹车”。

目前，入驻昆明的共享单车企业共4家，摩拜、ofo、永安行（哈罗）、酷行，投放车辆超过24万辆。随着共享单车投放数量越来越多，市民一方面享受出行便利的同时，另一方面也被占道乱停放、破损车辆多等问题困扰。看到大街小巷里不少车子停着没人骑，不禁让人思考，昆明究竟能容纳多少共享单车？合理的投放“红线”究竟在哪里？

记者走访

南屏街

车辆超密集 市民嫌太多

南屏步行街是昆明共享单车投放最为密集的地方之一。记者在南屏步行街西口的路边粗略统计，约有300辆共享单车停放于此。这些车辆摆放整齐，有工作人员在一旁运维。30分钟内，共有48人到此停放共享单车，52人前来扫码用车。

“其实南屏街周边有不少共享单车停放点，没有必要将车都‘堆’在这里。这里本来过往行人就多，现在停了那么多单车，实在让人不好走。”市民张芸说，她每天都经过南屏街，“现在要用车时基本都可以找到共享单车，但不少车辆不是这里坏了就是那里有问题，其实投放数量并不能说明问题，将车辆维护好才是关键。如果按照目前的状况，我觉得投放量最好不要再增加了。”

万达广场

有人乱停放 弄倒其他车

万达广场前的空地上停放着各类共享单车，车辆停放整齐，也有工作人员在现场规范摆放。不过，广场周围的人行道和非机动车道上停放的不少共享单车，摆放都十分凌乱，有的人行道被占据了大半。在停放最密集的地方，部分车子还占了盲道。记者在现场看到，有的骑车市民到达目的地后规范停放，但也有人会随意乱停，有人则把车子塞进停车点，导致其他车辆侧翻。

万达广场附近的一名执勤保安告诉记者，每天共享单车的运维人员都会来整理车辆，但乱停的车实在太多，有些地方没来得及整理，就越来越乱。“平时我们也会帮忙整理，还会劝导市民规范停放，但作用不大。”

随后几天，记者走访了南亚风情园、云纺商业区、新闻路以及北京路地铁站口及沿线小区和道路等地方，均发现共享单车乱停乱放的情况。

爱琴海购物中心

车辆很抢手 刚停就骑走

在广福路爱琴海购物中心门前的路边也停放着不少共享单车，虽然数量不及南屏步行街的多，但使用率很高。下午5时，一段百余米的路上停放着98辆共享单车，30分钟内共有57人骑车至此停放，63人到此扫码用车。有的市民才将车辆锁好就有人上前扫码，甚至一度出现无车可用的情形。

市民余梅和朋友就在等待扫码用车。“附近虽然也有共享单车，但有些是坏的，有的看起来太脏，椅子上都是灰。有人骑过来的肯定是可以用的，所以我就等着有人来停车后我再扫码用车。”余梅说。

记者走访发现，很多停放着的共享单车车身布满灰尘。记者在新闻南路就看到，数十米的人行道上停放着数十辆共享单车，几乎每辆车的车身和座椅上都蒙着一层灰。附近商铺的老板娘张女士说：“这些车停在这里很长时间，没有人管理也没人骑，车身太脏，影响市容市貌。”

ofo：采用网格化管理

ofo相关负责人介绍，在运维方面，主要安排线下运维人员加强管理维护、高效调度车辆、平衡供需，及时处置乱停乱放、车辆堆积等情况。“光清理还不够，他们还要充当引导员，提醒用户将单车停到划线区内。如果有一辆车乱停在不该停的地方，很快就会有其他用户停在那里，清理起来工作量相当大。”

ofo对共享单车采用网格化管理，通过大数据和人工智能，预测供需来进行调度。每个运维人员都与相应的网格对应，各个热门区域的写字楼、商场或路口在哪个时间容易积车，辖区运维人员脑子里早有了“活地图”。

上述负责人介绍：不管哪个角落，只要有人反映单车乱停、堆积问题，10分钟内公司肯定能派人到场处理，有时甚至只需要5分钟。作为运维人员，随时可与城管、交警、街道、写字楼物业等各单位联系，第一时间互通共享单车乱停放信息。“最近，共享单车乱象已明显改善，单车的破坏率也降低了。此前出现的卸下手把或坐垫、毁坏车轮、刮花二维码或车牌号、随意抛掷单车等情况都很少见到了。”

摩拜：信用分系统上线

摩拜已上线了新版信用分系统，当用户信用等级降为一般时，摩拜将会以当前单价的双倍向用户收取骑行费，信用等级降为较差时，收取的骑行费将会变为每30分钟100元。“管理和调度随意停放的共享单车，一直困扰着各家共享单车企业。如果承担起管理责任，就需要在线下增加大量运维人员。”摩拜相关负责人表示，新的摩拜信用值综合了用户的日常骑行行为、使用习惯以及其他多种行为，每月更新一次。保持良好的骑行行为就可以增加信用值，相反，如果被系统检查出负面行为记录，会降低信用值。

此外，摩拜还将探索更多方式引导用户文明骑行，通过摩拜大数据的挖掘为城市规划提供科学参考依据。

思考

一座城市能容纳多少辆共享单车

市民金宇成手机上的共享单车APP行程记录显示，去年他使用共享单车骑行了260多公里。“真不敢相信竟然骑了那么多公里，很难想象如果这200多公里都是打车或开车出行，得多花多少钱？”

显然，金宇成已经习惯通过共享单车来解决日常工作和生活中的交通问题。而和金宇成有同样出行习惯的人，并不在少数。据昆明市城市管理综合行政执法局介绍，去年以来，4家共享单车企业累计在昆投放共享单车超过24万辆，注册用户超过380万人。

共享单车业内人士介绍，该行业有一个算法：每20至30个人配一辆共享单车，若按照昆明667.7万常住人口来测算，应当配置22.25万至33.38万辆共享单车。

去年6月，《昆明市关于规范共享单车管理的实施意见》施行，明确入昆共享单车必须采用实名制管理，建立使用者个人信用制度。意见还从共享单车的秩序管理、运营管理、第三方服务等多方面进行了详细规定。意见实施至今，昆明城管部门并没有控制共享单车的投放量，没有大规模收缴共享单车，没有处罚各家共享单车企业。

去年中旬，上海给共享单车企业下达暂停新增投放车辆的命令。对此，上海交通委的解释是：当前共享单车企业为抢占市场份额而激进投放，疏于线下运维管理，造成本市共享单车过度投放、乱停乱放现象严重，产生了共享单车挤占公共出入口、人行道、盲道、非机动车道以及破损故障车辆多等问题，严重影响了城市交通秩序和形象。

一座城市的共享单车数量究竟到达什么程度才算饱和？交通运输部公路科学研究院研究员王浩接受媒体采访时表示：“一座城市单车数量的多少是相对的，目前最大的问题是区域性的混乱。比如在景区和写字楼集中的地方共享单车常常爆棚，但一些郊区楼盘里共享单车却紧缺。限制共享单车新增数量，不是说政府会规定一个数额然后分配给各个企业，真正的意义在于通过限制数量来提高企业的运营调配能力，实现区域间的资源优化配置。目前政府还没形成对城市共享单车可容纳数量的评估体系，不过即便是限制数量之后也不是说共享单车就‘绝后’了，具有较强线下服务能力、环境适应力的共享单车企业也还是有机会的。”

2017年昆明人怎么用共享单车

人均日骑行次数

超1.7次

平均骑行时间

超12分钟

人均日骑行里程

2.09公里

骑行里程比例

4公里以内89%

4公里以上11%

骑行热点区域

南屏街等热门商圈

轨道交通沿线

共享单车接驳地铁比例

使用共享单车到达10.9%

使用共享单车离开9.69%

昆明主城自行车交通出行分担率

1994年 54%

共享单车出现前夕 2.94%

共享单车出现后 6%

（根据今年1月7日昆明市城市交通研究所联合摩拜单车共同发布的《昆明市共享单车出行报告》）

“两巨头”在昆运营情况

ofo

昆明注册用户超250万

总投车量近10万辆

峰值日订单超50万单

昆明用户累计骑行超2848万公里

可绕地球约710圈

减少碳排放量约7690吨

相当于种植154万棵树

摩拜

在昆明服务人数超300万

骑行总里程超4000万公里

全国各大城市有多少共享单车

北京

160万辆

上海

150万辆

深圳

89万辆

广州

80万辆

武汉

70万辆

南京

45万辆

杭州

42万辆

郑州

39万辆

昆明

24万辆

（数据来源于交通运输部，统计时间除昆明外截至2017年7月）

（记者 刘嘉 高伟 摄影报道）