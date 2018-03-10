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“巨无霸”亚马逊计划进军房地产借贷业务

“巨无霸”亚马逊计划进军房地产借贷业务
2018年03月10日 09:11 新浪综合
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　　来源：华尔街见闻

　　已经没有什么能阻挡巨无霸亚马逊的脚步。在进军杂货业，医疗行业之后，亚马逊宣布进军房贷市场。

　　据美国房地产媒体Housing Wire报道，网络零售巨头亚马逊计划进军房地产借贷业务，正在为新成立的按揭贷款部门寻找管理人才。Housing Wire称，亚马逊有可能从支票账户业务开始，然后再进入债务产品业务。

　　该媒体没有明确指出亚马逊在哪里物色人才，但是作者暗示，答案就在美国排名前十的抵押贷款公司中非银行类公司。而就在上个月，Quicken Loans，一家总部位于底特律，使用在线应用程序来进行按揭贷款的公司，超过富国银行（Wells Fargo）成为了美国最大抵押贷款公司。

　　与其他依赖存款的大型抵押贷款机构不同，Quicken Loans依靠批发资金来提供贷款，并使用在线应用程序而不是分支系统。

　　本季度，Quicken的贷款额度高达250亿美元，而富国银行的房屋抵押贷款为230亿美元。美国银行摩根大通本季度的贷款额度分别为130亿和110亿美元。

　　这就是说，目前美国最大的房贷提供者不是传统的银行，而是网络服务提供商。金融博客ZeroHedge分析，有可能是嗅到了这其中巨大的商机，亚马逊创始人兼CEO贝佐斯决定进军房贷市场。

　　据CNBC报道，目前亚马逊的股价较2009年3月9日，标普在金融危机最低点时的股价上涨2000%。截止周四，该公司股价为1551.86美元，而当时亚马逊股价仅为60.49美元。截止发稿，周五亚马逊股价上涨1.35%。

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