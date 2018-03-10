巨头纷纷布局区块链 风口之上谁将领跑？

■朱丹丹

“区块链技术革命真的来了吗？”2018年开年至今，各行各业最关注的话题莫过于区块链。

近日，本报记者注意到，全国人大代表、苏宁控股集团董事长张近东建言，要推动大数据与人工智能、区块链等新技术的融合。

全国人大代表、58集团CEO姚劲波也称“长远看好区块链发展”。

与此同时，华夏财富君注意到，国内的科技巨头，包括阿里、腾讯到百度、苏宁等在内的互联网巨头都已争先“上链”，在这一领域早有布局。

巨头上“链”

风潮之下，目前出现一大批区块链跃跃欲试者、大力进军者。

华夏财富君注意到，今年来，从小米、暴风、迅雷到人人、美图等等，都相继先后涉足区块链。

比如美图今年正式涉足区块链领域之后，亦是动作频频，先是发布了区块链方案白皮书，后又上线了基于区块链技术的Bec钱包；小米近期在招揽区块链技术的人才等等。

对此，不少人士坦言，大家都怕错过这趟“快车”。

事实上，阿里、百度、腾讯和苏宁等巨头早就在探索布局区块链。

从2016年开始，阿里及蚂蚁金服就开始推出区块链应用，包括爱心捐助平台、邮箱存证、食品可追溯、医疗等方面的应用。2017年11月，阿里巴巴、蚂蚁金服与雄安新区签署了战略合作协议，将承建数字雄安区块链实施平台。目前，蚂蚁金服已经在雄安提供了在租房领域的区块链落地应用技术。

另一大巨头百度在区块链布局上也动作频频。2016年6月，百度投资美国区块链技术支付公司Circle；2017年5月，百度金融联合多方发行区块链技术支持的ABS项目；同年7月，推出区块链开放平台“BaaS”；2017年9月，“百度-长安新生-天风2017年第一期资产支持专项计划”发行，是国内首单应用区块链技术的交易所ABS。

而腾讯自然不会落后一步。2016年5月，由腾讯等多家企业发起设立的微众银行在深圳参与发起了金融区块链合作联盟——金联盟。一个月后，微众银行开发出国内第一个面向金融业的联盟链云服务BaaS，并在腾讯云上发布。2017年4月，腾讯发布《腾讯区块链方案白皮书》，向外界公布了其区块链整体架构等等。

至于苏宁在区块链布局上，主要是在金融应用领域。早在2017年，旗下苏宁金融研究院成立了区块链实验室，对区块链技术进行深入研究，相继在苏宁银行和苏宁金融得到实际落地：2017年9月29日，苏宁银行成功上线区块链国内信用证信息传输系统，是国内第三家开展区块链国内信用证业务的银行；2018年2月28日，苏宁金融宣布上线区块链黑名单共享平台系统，是目前国内金融行业首个基于区块链技术打造的黑名单共享平台。

“今年正在进一步探索区块链更多的应用场景，并着手进行系统开发，将推出更多的落地应用。”苏宁金融方面透露。

光大证券日前的报告也分析指出，区块链的应用场景丰富，市场空间广阔。区块链技术将影响各行各业，其中金融为最先落地应用场景，其次供应链、文娱方向为目前最主要的落地场景。一是，区块链+金融：区块链正在重塑金融业的格局；二是，区块链+文娱：区块链发展生态初具雏形，文娱行业或成为主要受益对象；三是，区块链+供应链：区块链可提高供应链透明度建立新的供应链体系。

上述报告亦认为，当前区块链技术处于1.5 阶段，应用开始扩散至金融领域外，2018年呈爆发之势，其中技术服务商是该阶段最先受益的，其次为金融、供应链和文娱领域应用场景较为成熟的公司。

谁将领跑？

事实上，早在2016年12月，区块链首次被作为战略性前沿技术、颠覆性技术，写入国务院发布的《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》；2017年5月，工信部也发布了国内首个区块链标准——《区块链 参考架构》，描述了区块链的生态系统等等。

正是在国家政策的大力加持下，区块链开始处于风口浪尖。虽然概念生涩让人难以理解，但却不能阻挡大家对其前途远大的期望。

接着2017年各类相关新兴应用已集中体现，因此，这一年被称作区块链落地“元年”。

“全球正跑步进入‘区块链经济时代’，尤其是中国，随着资本的热捧、巨头的入场、行业的高呼、媒体的关注，让现在的区块链经济处于爆发前夜。”有人士指出。

公开数据显示，仅在今年1月，至少就有16个区块链投资项目完成融资，2月，就有55家带有“区块链”字眼的公司名称获预先核准。

有行业分析人士亦坦言，区块链被誉为继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最具潜力触发第五轮颠覆性革命浪潮的技术。在投资人和企业的眼中，区块链是一个先发制人、先入局为王的行业，所以才吸引了大批企业前赴后继地进入该领域。

与此同时，随着各类行业巨头等纷纷入局区块链，因此，未来他们之间“争夺战”的激烈程度也可想而知。

对此，有业内人士分析指出，对于巨头公司们而言，拥有雄厚的技术团队，拥有海量的应用场景，在区块链上还往往亲自上阵，组建联盟、测试场景，围绕用户需求，通过这一新技术，整合上下游产业链，让原有的交易场景变得更为透明、安全、可靠，金融生态和场景得到进一步丰富和拓展。

他还进一步坦言，未来，先入局的巨头毫无疑问已经有了先发制人的优势。不过，要想撬动区块链这一新兴市场，尚需一些时日，发展态势更值得期待。

此外，从幕后走到台前的区块链在爆红的同时，也引发了一些争议。

有专家认为，区块链是下一个重大技术趋势，其价值有可能比互联网还要大，但在目前，区块链仍处于前商业期，投机属性是其发展的最大障碍。