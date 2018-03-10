场景应用探索频现先锋军 区块链对金融监管提出挑战

■冯樱子

“币圈一天，互联网十年”，言必称区块链的火热气候里，是利用区块链颠覆世界，还是避免进入骗局，被颠覆。

或许，正如梅花天使创投创始合伙人吴世春对区块链的看法一样，“任何神话和妖魔化区块链都是不可取的。”

事实上，看到区块链的应用价值和技术本身的无限可能，不少人已经开始探讨其在一些场景，特别是金融场景中的应用价值。一场用区块链颠覆传统金融业的大胆尝试拉开序幕。

金融场景频现先锋军

在这场热潮中，BATJ等巨头也罕见地发声。两会期间，全国人大代表马化腾、浪潮集团孙丕恕、苏宁控股集团张近东、58集团姚劲波，政协委员李彦宏、网易丁磊、新东方俞敏洪等对区块链均谈及了自己的看法，并基本对区块链技术表示肯定。

此外，吴世春提出，区块链不仅是一种技术，更是一种思维，区块链可以建设“去中心化经济生态体系”，在他看来：科技金融、文化娱乐、物联网、供应链、医疗服务五个领域充满区块链改造的机会。

对于科技金融，吴世春认为，“是一个特别好的改造场景。”其中适合被区块链改造的项目具备四个标准：第一，项目需要具备大量的C端用户。第二，项目属于模式创新而非技术创新。第三，项目业务需发生在线上。第四，行业已经被传统巨头所垄断或相对垄断。

实际上，从2016年开始，国内多家金融机构开始探索区块链技术在金融场景下的应用。在近两年金融机构对于区块链的探索中，华夏财富君主要梳理出四个应用场景：支付清算、数字票据、资产证券化、保险管理。

举例来说，在支付清算领域，2017年底，招商银行联手永隆银行、永隆深圳分行，实现三方间使用区块链技术的跨境人民币汇款。公开资料显示，这是全球首笔基于区块链技术的同业间跨境人民币清算业务。

2016年8月，微众银行与华瑞银行共同开发并上线试运行了基于联盟链的联合贷款备付金管理及对账平台。2017年，洛阳银行、长沙银行等也相继接入该平台。

数字票据领域，中国人民银行积极推动基于区块链技术的数字票据交易平台建设相关工作，数字票据交易平台实验性生产系统于2018年1月25日已成功上线试运行。2016年底，浙商银行搭建了基于区块链技术的移动数字汇票平台。

此外，资产证券化、保险等也是金融机构探索的重点领域。2017年3月，京东金融宣布推出了基于区块链技术的资产云工厂底层资产管理系统。2016年，阳光保险推出基于区块链作为底层技术架构的“阳光贝”积分。

目前而言，由于区块链的去中心化、信息不可篡改、公开透明等特点，业内认为区块链创造了信用，而信用是金融业的基础，因此普遍观点是区块链在金融领域的应用会较为广泛。

甚至有观点认为，区块链将颠覆传统金融行业。简单说，目前的金融体系经历了100多年才建立起来，其最大的特点就是中心化，例如只有一个货币发行单位就是央行。同时，一些中心化的机构拥有丰富的金融资源，可以提供更多样的金融服务。而区块链的特点正是去中心化、去机构化，未来将对传统金融体系形成挑战。

火币网区块链资产研究中心首席研究员郭大治曾对记者表示，区块链在金融领域应用的空间非常广，但也还不敢说它就最先在金融领域实现落地。此外，金融领域门类划分比较多，各个领域现在都有实验，但进度会有些不一样。

一般来讲，业务逻辑比较简单的项目可能应用更快一些。比如支付，在确定时间、对象、金额的前提下，支付只是一个交换动作就可以完成，郭大治介绍说。

金融监管面临挑战

而就在区块链应用实验热情高涨之时，也有专家提醒，区块链在金融领域的应用蕴含着很大风险。

在监管方面，当前监管框架是集中化的，主要思路是以机构为主体，但区块链特点是分布式、去中心化、平台式运行。就会造成区块链金融与监管之间的不匹配，中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任伊振涛介绍道。

同时，区块链在金融领域具有跨界属性。“目前我们的监管框架是分行业的，它对跨界很难统一监管，这就是为什么存在监管模糊、真空的原因。”伊振涛表示。

因此伊振涛建议，在更加融合、协调的监管框架下，将进一步加强穿透式、协调配合统一监管；技术与金融融合的同时，监管部门必须要加强自身的技术建设，加强金融监管科技建设。

此外，全国政协委员、360董事长周鸿祎也对区块链提出了技术上的担忧，他表示，比特币有账本不可篡改的特点，但也有遭受网络攻击的隐患，比如当有人掌握了51%的算力，或者未来量子计算破解了“挖矿”的哈希算法，对区块链技术是一个挑战。

有专家认为，金融防风险不是杜绝风险，金融就是具有风险性，但要守住不发生系统性风险，加强对投资者的保护。而对于区块链公有链而言，如果它发生风险就可能是系统性的。

实际上，区块链技术应用的确还不成熟。百度CEO李彦宏就表示，区块链技术非常具有革命性，但现在还处在非常早期的阶段。

因此业内人士表示，还需要给区块链更多的时间，正如互联网刚兴起时，大家对互联网这种技术也存在很大争论，有人认为它会颠覆世界，大量资金、风险投资涌入，造成巨大的泡沫，因此很多专家认为互联网不是什么颠覆性的技术。就区块链而言，在泡沫中可能会死掉一批公司，但也会有更优质的区块链公司出现。