比特大陆“暴利经”：靠挖矿机年入百亿元

本报记者 陈佳岚 李哲 北京报道

炙手可热的比特币让相关设备制造商赚得“盆满钵满”。

北京比特大陆科技有限公司（以下简称“比特大陆”）是一家初创公司，其主要业务是向全球的“矿工”售卖ASIC（专用集成电路）矿机。近日，据投行伯恩斯坦（Bernstein）的分析师估算，比特大陆正成为比特币“挖矿”行业的领军企业。比特大陆联合CEO詹克团对外透露，该公司2017年的营收约为25亿美元。

比特大陆除了比特币矿机外，还生产莱特币矿机、达世币矿机，这些矿机均以蚂蚁矿机来命名。一位矿机零售商向《中国经营报》记者表示，上述蚂蚁矿机和市场上其他矿机相比，质量好、运行稳定、耗能低，性价比较高。但比特大陆方面未向记者透露相关的业务情况，截至发稿，该公司亦未就记者采访作出回复。

挖矿机“水涨船高”

3月9日，据比特币交易平台Bitfinex报价显示，比特币价格跌破9000美元，刷新今年2月13日以来低位。

而在过去的2017年，以比特币为首的加密货币价格一路飙升（比特币从2017年初的1000美元一度涨至1.9万美元），用来“挖矿”的矿机价格也随之水涨船高，市场对矿机数量的需求也在增加。

加密货币挖矿机，可以简单理解为用于赚取比特币、莱特币的电脑。与普通的电脑不同，其使用的是专门的、定制的挖矿芯片，耗电量较大、价格相对普通显卡矿机也更昂贵。

目前全球最大的比特币矿机制造商为比特大陆，该公司每年能卖10万台矿机，拥有比特币矿机70%以上的市场份额。此外，该公司还开设矿池以及为矿工们提供交易、托管等云端运算服务。多位业内人士认为，这些业务是比特大陆的利润奶牛。

詹克团近期在接受《商业周刊》专访时，对外透露称，比特大陆2017年营收约25亿美元（约合人民币158亿元），从营收上看，其已超越展讯成为仅次于华为海思的大陆第二大IC设计公司。

自2013年成立以来，短短几年间，比特大陆的营收就增至25亿美元，这与比特币的暴涨行情不无关系。

据悉，比特大陆售卖的AICS矿机产品毛利相当可观。某上游半导体厂商的一位市场部总监向记者透露：“出售一台AICS矿机产品毛利蛮高的，产品毛利至少达到50%，但是这个毛利还与币值挂钩，币值高的时候矿场购买矿机意愿强，往往供不应求，矿机价格就会上扬。”

一位挖矿从业者向记者介绍，一台比特大陆蚂蚁矿机S9正常售价1万多元，在市场最火热时可以卖到3万元一台，但矿机成本也就五六千块钱，利润非常可观。

暴利能否持续？

集邦咨询旗下拓璞产业研究院经理林建宏向记者表示，对于传统的芯片和显卡厂商而言，手机、电脑等消费品有自己的换机潮，每年都会有新产品投入市场从中获利。而比特币等数字货币限量供应，币价的波动影响着矿机价格及需求，谁也无法预测这一波数字货币热会持续到什么时候。

“挖矿比拼的是集中运算力，手头有多少矿机，往往旧的机器都还没淘汰，新的又进来，让整体的运算量往上走，价格高时矿机大幅扩产，而加密货币市值价格波动性大、风险性大，且无法预测，这也造成了换机频率不确定。”林建宏表示，“采用专属ASIC的矿机，其运算能力相较采用GPU系统的矿机而言较难直接被拿来作为其他运算用途。若虚拟货币的市场趋冷，将对这类厂商的产品有较显著的负面影响。”

林建宏向记者介绍，相比于英伟达、AMD这种传统IC半导体公司，比特大陆不仅是个设备厂商，还拥有矿场、从事“挖矿”、为矿工交易平台收取手续费，但这种以围绕数字加密货币为中心的企业也存在业务结构单一的风险。

同时，伯恩斯坦的分析师也指出，比特大陆的营收无法保证长期增长，特别是目前在加密货币市值并不稳定的情况下，而且加密货币近期更是受到世界各国监管机构的严密监控。

实际上，2017年下半年，虚拟货币持续暴涨，过量的投机资金流入交易所，币圈黑客盗币、洗钱、外汇监管套利等市场投机问题也被频频曝出。部分国家开始对加密货币避而远之、大力禁止，另有一些国家则依旧大力支持。

目前，国内对加密货币也加强了监管。但考虑到比特币挖矿难度具备自动调节机制，对国内矿池的适度限电并不会影响比特币的根基，原先聚集在内蒙古、四川、贵州的国内矿场逐渐向海外转移。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示，即便国内采矿行为是完全禁止的，也只会在短期内带来影响，届时挖矿难度会自动降低，境外的矿池收益大增，境内的矿池会加速转移至境外。

“技术设备的升级换代更容易对挖矿机企业产生影响。”薛洪言提醒道，一旦别的企业能生产出更快的矿机的话，对其他企业来说就是一个颠覆性的影响。

上述挖矿从业者向记者表示，挖矿设备厂商属于上游厂商、同属币圈生态链中，当政策监管后，加密货币市场价格将冷却，比特币价格的波动直接就体现在矿机投资回报率上了。