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近4000款网游遭公安查处 代表委员呼吁分级势在必行

近4000款网游遭公安查处 代表委员呼吁分级势在必行
2018年03月10日 00:49 华夏时报
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　　近4000款网游遭公安查处 代表委员呼吁分级势在必行

本报记者 刘诗萌 两会报道本报记者 刘诗萌 两会报道

　　春节期间，一大家人围坐在桌前，一边嗑瓜子，一边看电视和聊天，而平时哭啼吵闹的小孩子则安静地坐在一旁，抱着手机或者平板电脑专心致志地打游戏，也不吵着要大人陪他一起玩。这样的场景在生活中经常发生，如果说80后和90后的童年记忆中还有沙包和竹蜻蜓的话，很多00后、10后的孩子从小都是以电子游戏为伴的。

　　然而，在游戏产业蓬勃发展背后，智能手机普及后网络游戏的泛滥与监管的相对缺失，令许多未成年人的家长在享受了片刻“清静”的同时，也逐渐体会到了游戏带来的诸多烦恼。日前，《人民日报》披露，2017年年底以来，全国公安机关依法查处涉嫌网络赌博、血腥暴力、色情低俗的网络游戏应用程序3975款。

　　“许多网游已经变成毒害青少年健康成长的心灵鸦片。”全国政协委员、广州大学副校长于欣伟接受《华夏时报》记者采访时表示。

　　今年两会期间，几位人大代表、政协委员不约而同地谈到了网络游戏对青少年一代的侵蚀，并呼吁强制出台分级制度，对网游的开发和运营加以规范。

　　野蛮生长

　　2017年12月，中国文化娱乐行业协会信息中心发布的《2017年中国游戏行业发展报告》显示，中国游戏行业全年整体营业收入约为2189.6亿元，同比增长23.1%。其中，网络游戏对行业营业收入贡献较大，预计全年营业收入约为2011.0亿元，移动游戏又占了网络游戏市场份额的55.8%，全年营收约为1122.1亿元，同比增长38.5%。

　　大水之中有大鱼。根据市场研究机构Newzoo发布的2017年上半年的全球游戏收入企业榜单，中国企业有三家入围前二十名，腾讯第一，网易第七，完美世界第二十。而在腾讯公司游戏的收入中，《英雄联盟》等客户端游戏和《王者荣耀》等移动游戏占了主要份额。

　　不过，相比76.1亿美元的海外营收，这些企业实现大幅增长主要还是背靠中国广大的用户市场。据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会发布的相关报告，2017年中国游戏用户规模达到5.83亿人，同比增长3.1%。

　　但在行业快速生长的同时，问题也更加明显地浮出水面。部分游戏存在低俗暴力倾向，并含有歪曲历史、恶搞英雄内容；部分网络游戏企业为制造噱头获取利润，利用低俗营销手段进行游戏推广活动，通过装备道具等诱导游戏用户过度消费。

　　不得不指出的是，中国青少年网民（19岁以下）目前约达1.6亿，其中不乏这些热门游戏的黏性用户，造成了许多“网游成瘾”的现象。不同年龄段的学生沉迷《王者荣耀》挂科，与家人争执后甚至跳楼自杀，这样令人咋舌的新闻在最近一年中多次出现在媒体中。近期，更有小学生瞒着家长向《王者荣耀》、《荒野行动》等游戏充值5.5万余元。

　　防沉迷

　　“六年前，我们防学生翻墙出去上网吧。现在，我们防学生沉迷手机游戏。”全国人大代表、广西崇左市高级中学英语老师黄花春从教十八年，对于青少年沉迷网游的现象深有感慨，每天下课，都有学生组队玩《王者荣耀》、《荒野行动》等游戏，还有些学生熬夜玩游戏，白天到了课堂上却昏昏欲睡。

　　长期担任省政协委员的于欣伟一直关注青少年儿童的成长。此前她一直专注留守儿童性侵话题，结合社会服务和参政议政，将调研成果开发成公开课、剧本、书和光碟的形式，教孩子们如何去保护自己。首次成为全国政协委员，她选择了网络游戏分级作为发力点。

　　她对记者表示，2005年以来，中国网络游戏进入了发展的新阶段，不仅有网页游戏、休闲游戏，已经过了作为新生事物和产业的培育期，应该进入一个规范期了；另一方面，网游成瘾已经变成普遍的社会问题，身边只要有小孩和家长，都会发出这样的呼吁。她提出，可以从文化价值导向、限制时间、对抗程度（枪战、血腥）等，根据国家的定位和要求，由行业协会、专家来讨论参与制定这个标准。比如按年龄段（6-12岁，12-18岁和全年龄段）和内容性质（价值导向、健康程度、时间限制、对抗程度等）进行细分，详细定义内容标准，确定不同游戏的适用人群。

　　在二人的建议中，都提到要明确和落实游戏企业主体责任，加强对网游产品上市的审批管理以及事中事后的监管，避免对青少年不当的诱惑。

　　监管是重头

　　不过，不要低估了孩子们的“智慧”，为了玩到心爱的游戏，他们可以想出许多办法来躲避限制。

　　黄花春在与孩子们交流时发现，“限时”“实名制”等手段并不能很好地规范学生玩手机游戏的行为。有学生表示，即使每种游戏只能玩2个小时，每天换5种玩，一样能玩10个小时。更有甚者拿父母的身份证号注册，更是成了“法外之人”。因此，她认为可采用面部识别等技术，切实防止青少年沉迷网游。

　　于欣伟也指出，制定一个分级制度的规则并不是难点，难点在于监管，在于多头管理时没有一个明确的责任方对青少年网游问题负责。因此，她呼吁尽快形成统筹管理网游行业的组织，严格监管游戏开发商、游戏运营方的合规执行情况，像处理酒驾那样严厉监管“过线”的运营商。在国外，行业协会有足够强的约束力可以进行监管，而在中国，可以由政府出台相关措施，约束力更强。

　　在执行过程中，为调动多方积极性，她认为可以将打击盗版，维护正版作为共同的利益点。开发商、软件运营商都有维护正版，打击盗版的意愿，尽快完善国内正版游戏市场也有利于推动他们自觉履行分级规则。

　　“最近我收到很多朋友的消息，他们知道了我的这个提案，都表示极力赞同，希望国家出面干预，预防孩子沉迷网游，”于欣伟说，虽然网游分级制度很难一蹴而就，但现在提出来是一种呼吁，希望大家都来参与和讨论，在学校、家庭和社会各处都形成防游戏沉迷的舆论氛围。

　　责任编辑：李明徽；主编：陈岩鹏

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