妇女节商家推共享男友遇冷：男陪购太奔放吓走女顾客

原标题：三八妇女节商家推男陪购遇冷，女顾客羞涩不买账；专家指出此类活动不尊重妇女节原本意义

李佳 北京青年报

北京青年报3月9日报道，昨天是“三八妇女节”，除了线上线下“女人节”“女神节”的噱头，几家京城的商场还推出了“共享男友陪购”的活动来吸引眼球。然而，男陪购并没有被追捧，现场多数女性都非常羞涩不敢主动上前，男模们则会示意跟顾客一起合影，他们奔放的举止甚至还吓到一些胆小的女生，令顾客落荒而逃。

专家指出，商场借妇女节推出这种活动其实是不尊重这个节日的原本意义，作为营销推广手段也是不够尊重女性的一种表现。

多家商场推出共享男友陪购物

骑过共享单车，开过共享汽车，用过共享充电宝，可你听说过“共享男友”陪购吗？昨天上午，北京青年报记者在某百货商场一期化妆品区看到，4名平均身高1.85米、外形酷帅、西装革履的“共享男友”手拿鲜花，前后间隔两米，列成一队，分别站在四个独立的“T”台上。

活动背板上介绍，“共享男神陪你逛”，三八节当天，女性顾客可通过扫码支付1元的形式参与抢“男友”，最先扫码付款的人可领走“男友”，享受15分钟陪逛、陪吃、陪溜冰、陪健身等贴心服务。

无独有偶，位于城东部地区最大的购物中心昨天下午三点也开始推出一场两名外籍男模充当专属一分钟男友的活动，力求在女神节期间博眼球。只见这两位外籍男模同样是身穿深色西装，派头十足，性格外向的他们拿着“我的专属男友”纸牌，主动给过往女性顾客送上鲜花。

多数女性通常都非常羞涩不敢主动上前，男模们则会示意跟顾客一起合影，他们奔放的举止甚至还吓到一些胆小的女生。

女生尴尬不买账 一天只服务一名单身女性

不过，商家为搏出位搞的这些噱头顾客却并不买账。

昨天一上午时间，这家百货商场的这四位“共享男友”都没能被顾客邀请陪逛，只有少数顾客“勇于”上前询问活动规则，还有两位中老年顾客向男模问了路。主办方只好多准备一些鲜花让男模派发，活跃气氛。

北青报记者注意到，“共享男友”所站的位置可谓商场进门处的黄金区域，这里各种大牌护肤品专柜林立，过往的顾客很多。上午10点半至12点期间，这几位高帅“共享男友”面前两米远的地方多次引起女性顾客的围观，也有不少男士看见后悄声议论。看到“共享男神”的介绍后，大部分消费者首先会露出新奇的表情，在了解活动规则后，她们会纷纷拿出手机给“男神”拍照，即便有的女士被几个同伴互相怂恿半天，也没人上去扫码领人。消费者张女士掏出手机连连拍照，却不好意思上前一步。

昨天晚上八点活动结束后，一名“共享男友”介绍称，他和几位同伴都是在校大学生，平时兼职一些模特工作。女神节活动期间他一共陪了4拨顾客，其中只有一位单身女生，剩下3拨顾客还是作伴而来，“主要是陪逛街、拎包、拍合照等，活动范围也只能在商场内。”而位于城东的那家购物中心聘请的外籍男陪购也遇到了尴尬，他们的举止让多数女性顾客感觉唐突尴尬，个别人甚至落荒而逃。

有消费者表示，跟个陌生男人（而且还是租来的）逛街限制时间，还不如跟小姐妹逛街来得痛快，他们除了拎包毫无其他意义，令人尴尬。

商家

推共享男导购 为给顾客带来新鲜感

该商场市场部相关负责人表示，之所以推出15分钟“共享男神”的活动，作为商场每逢节假日总是推出各种打折促销活动，也希望给顾客带来不一样的体验感。“共享男神”会令顾客感觉很新鲜。

“现在网络热词小狼狗，以及对于物化的男性都是有些社会趋势，作为女性的节日，女性为主导，我们的出发点希望给女性一些尊享的地位，当然这也是一些噱头性的活动。”相关负责人表示。

专家

三八节推男陪购 对女性缺乏尊重

然而，专家对于在三八节推出这样的活动表示反对。北京商业经济学会秘书长赖阳指出，从消费者的角度来看，共享男友的需求并不多，只是一种概念带动媒体传播效果。“共享男友”以往是逢年过节期间的娱乐话题，但在妇女节这一特殊节日期间通过限定条件推出的活动，带来的传播效果并不严肃。中国品牌研究院高级研究员朱丹蓬指出，现在整个商场竞争进入白热化阶段，如何让自己的商场、企业有吸金吸粉能力，很多商家可谓绞尽脑汁。时至三八国际劳动妇女节，是尊重女性、弘扬女性的非常有意义的节日。我认为商场借妇女节推出这种活动，作为营销推广的工具是非常不尊重女性的一种表现，从产业端到营销端也触犯了道德底线，属于比较低俗的推广、吸金模式。