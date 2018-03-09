花椒直播或将于2018年赴港IPO

新浪科技讯 3月9日晚间消息，新浪科技获悉，花椒直播或将于2018年底在香港IPO，花椒方面对此回应称，相关信息以官方平台公布的信息为准。

花椒直播于2015年6月上线，为360旗下的移动直播平台。2016年10月，花椒直播宣布获得3亿元A轮融资，估值15亿，其中包括首建投投资1亿元，360投资6000万元。2017年5月，天鸽互动公告称，战略投资花椒直播所属北京密境和风有限公司，以1亿人民币现金认购其若干股份。

近两日，直播平台密集有融资和上市的消息传出。昨日，游戏直播平台斗鱼直播宣布获得新一轮6.3亿美金融资，腾讯独家投资。此前的1月，路透社旗下IFR报道称，斗鱼计划2018年赴港上市，募资额为3亿至4亿美元。

3月8日，欢聚时代公布旗下虎牙直播新一轮融资情况，腾讯以4.6亿美元战略投资虎牙直播。3月6日，欢聚时代公告旗下的虎牙宣布近期已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了注册上市申请书草案文件，可能会在美国IPO上市。

昨日下午，据路透社旗下IFR报道，视频直播平台映客筹划3亿美元香港IPO。(宵寒)