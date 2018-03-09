我终于认识了100位创投女神：徐新张泉灵等上榜

来源：投中网

我终于认识了100位创投女神

在创投界，女性投资人早已成为一股不可忽视的力量，她们敏锐、细腻、不服输，又不乏果断、坚决，她们用一个个鲜活的投资案例诠释了“半边天”的含义。她们巾帼不让须眉，可以说，她们让中国创投界变得更有温度。

去年三八妇女节时，投中网曾对一些杰出的女性投资人进行了报道。今年，投中网将具有优秀案例的100位女性投资人进行了汇总，带你认识100位创投女神。同时也借此机会祝女性投资人们节日快乐!以下按姓名拼音字母排序。

艾诚：赛富亚洲基金投资合伙人

艾诚2016年3月加入赛富亚洲基金，现任投资合伙人，专注媒体和数据方向的股权投资。2014年至今艾诚创立了“记录时代人物”的全媒体“艾问iAsk”。2012年至2014年，艾诚曾任世界银行国际金融总公司投资顾问、中央电视台驻纽约财经评论员，热衷公益和传媒、数据研究。

艾迪：联创永宣管理合伙人

艾迪毕业于北京大学光华管理学院，具有丰富的企业管理和投融资经验。艾迪就职的联创永宣成立于2011年，是一家风险投资管理机构，2015年9月在新三板挂牌。联创永宣聚焦于科技、健康、环保、文化、消费等领域。

陈小红：h.capital中国区创始人

陈小红现任h.capital中国区创始人，其曾任职老虎环球基金合伙人、中国总经理。h.capital是一家来自美国的股权投资机构。此前的投资案例包括蜜芽宝贝、闪电购、一起作业网、Blink快看、口袋购物、Nice好赞及美图秀秀等。

陈华：软银中国资本合伙人及首席财务官

陈华在资产管理公司的领域里具有丰富的财务及运作经营，于2010年加盟软银中国，现任软银中国资本合伙人及首席财务官。在加入软银中国之前, 陈华有近20年的金融和财务经验，曾在瑞士信贷银行旗下的分部任总监及首席财务营运执行官。在此之前，曾在安达信和安永会计师事务所的资产管理部门任税务咨询经理。

陈文江：执一资本创始合伙人

陈文江是执一资本的创始合伙人，在创立执一资本前，她曾是鼎晖创投的高级合伙人，二十余年的投资经历使她对TMT、产业互联网化、消费升级、金融等行业领域有着非常深刻的理解及敏锐的判断力，她负责投资和管理过的项目包括奇虎360、九阳小家电、百世物流、途家、金银岛、本来生活、全民财富、七只考拉、行圆汽车等。

陈春柳：华盖资本文化基金主管合伙人

陈春柳，华盖资本文化基金主管合伙人，国家注册会计师，毕业于北京交通大学学士。曾任建银国际文化产业基金负责人，先后参与了建银国际医疗产业基金等多支基金的募集筹建。陈春柳拥有十年以上投资从业经历，历任多家下属控股公司的财务总监、运营总监、总经理等管理工作，并成功完成各公司的二次融资及资本退出，对企业运营及公司财务管理有着丰富的实务经验。主导和参与的项目包括中国智能交通、世纪乐知、视觉中国、中教启星、大千阳光、新榜、北美留学生、电影《 心花路放》、电视剧《黎明决战》、皙悦传媒、果麦文化、开心麻花等。

陈丹：信中利联合执行总裁、高级合伙人

陈丹拥有超过十年的在海外跨国企业及国内私募股权基金的行业研究、商业投资分析和战略咨询的丰富经验，在信中利全面主持多支基金的募集和投资事务，主要负责大健康和TMT领域的投资，主导了美年大健康、何氏眼科、网信理财、易瓦特、本来生活、百度外卖等明星项目。

邓喜红：弘毅投资董事总经理

邓喜红于2004年加入弘毅投资，目前全面负责弘毅的投资者管理平台搭建、投资者关系管理和弘毅投资所有产品的融资工作。在加入弘毅投资早期，她在消费行业和新能源领域主导了多个投资，包括超威动力、联想移动、林洋新能源、科宝博洛尼。

邓喜红曾就职于摩根大通银行总部。邓喜红拥有清华大学计算机组织与系统结构专业硕士、纽约州立大学石溪分校计算机专业硕士、清华大学电子计算机专业学士学位。

段迪：中植资本董事长

段迪毕业于悉尼大学，拥有金融与市场营销学双硕士学位。目前担任中植资本董事长和中植资本国际HK08295董事会主席职务。作为中植资本董事长，五年时间主导超过300亿人民币投资项目，包括中南文化在文化行业十几笔行业细分龙头的并购、天龙集团并购品众互动，金点园林业务扩张及重组等多个经典案例。

段兰春：凯辉基金管理合伙人

段兰春2010年加入凯辉基金公司，那时她已拥有10年的中国审计和交易服务经验。在加入凯辉基金前，她在德勤中国企业融资部任副总监。任职期间，她负责对并购目标进行财务审查和评估，并帮助许多企业和私募股权公司解决了投资项目的监管合规和结构问题。代表性客户包括3i集团、百仕通、凯雷、美林、赛富投资基金、住友、壳牌公司、依维柯、宝钢、华润集团、锦江集团、上汽集团等。

杜枫：将门创投创始合伙人

杜枫从事创业投资、天使投资20年，重点布局医疗、交通、金融、新零售等领域，杜枫创立将门前是微软创投大中华区投资负责人。将门是一家专注于发掘和加速技术创新型创业公司的创投机构，关注领域包括机器智能、物联网、自然人机交互和企业计算。将门创投自创立两年来，共投资近20家人工智能在各个行业中的创新应用项目，投资案例有量化派、禾赛科技、杉数科技等。杜枫的投资理念是在技术创新的前提下，发掘加速及投资通过技术创新激活场景，从而迅速产生巨大商业价值的创新公司。

方爱之：真格基金合伙人兼CEO

方爱之拥有哥伦比亚大学学士学位和斯坦福大学工商管理学硕士学位，于2011年加入真格基金，现任真格基金的合伙人兼CEO，负责真格基金投资组合的管理及基金的整体运营。自加入真格基金以来，方爱之已经投资了多家互联网和教育领域的公司，其中包括小红书、蜜芽、找钢网、车到加油、格灵深瞳等。方爱之的职业生涯开始于纽约摩根大通。

宫蒲玲：西高投董事长兼总经理

宫蒲玲现任西高投董事长兼总经理。截至2017年末，西高投已累计投资项目二百多个，成功退出28个项目，并管理及参股了8支基金。宫蒲玲曾表示，真正具有技术创新能力的企业，不仅需要资本支持，更需要全方位的投入和支撑，这个过程，并不单纯是追逐利润，而是创投机构自我价值的实现，社会责任的担当，以及使命的完成。

高欣欣：将门CEO/将门创投创始合伙人

现任将门CEO的高欣欣毕业于清华大学经管专业，并且在法国INSEAD学院获得EMBA学位。毕业后，高欣欣加入微软效力。2013年，微软任命她为微软创投加速器中国区CEO。将门成立于2015年底，团队成员在投资、技术及产品管理、销售、市场营销等领域，平均拥有超过15年的专业经验。

郭佳：熙金资本创始/执行合伙人

郭佳现任熙金资本创始/执行合伙人。2014年，与江西铜业集团组建“江铜熙金TMT行业基金”。2007年，与欧洲通讯媒体投资基金一起创立“Ventech Capital（银泰资本）”，专注于中国大陆市场的TMT专项基金；负责银泰资本在中国本土的创新及成长企业投资。在郭佳领导下，银泰资本完成了对聚美优品，神州付，中国手游集团，钱袋宝手机支付、寺库等项目的投资。同时，完成了对招商局外币基金的投资，成为与招商科技占股相同的基金最大投资人。郭佳领导熙金第一期人民币基金投资了中彩汇手机彩票、钱袋宝手机支付、和力辰光影视平台、趣玩、N天手机、旗计金融大数据等项目。

郭佳莹：科盛投资董事长/总经理

郭佳莹拥有超过十年的美元基金及人民币基金方面丰富的投资管理及基金运营经验，现任科盛投资董事长兼总经理。同时，郭佳莹还是美国卡贝基金的执行合伙人。2004年郭佳莹加入美国卡贝基金，主要负责管理投资于中国项目的两亿美元基金，投资了超过十家中国公司，其中九家企业成功在美国上市并实现了投资退出，其管理基金投资内部收益率达到35%的成绩。

郭珊：创丰资本合伙人

郭珊担任创丰资本合伙人，负责公司内部管理及基金运营、投资者关系等工作。成功设立由各省市级政府引导资金参与的系列基金，熟悉私募股权基金结构设计，拥有丰富的各类机构资金资源。郭珊长期在金融业从事高级管理工作，对市场化的合伙人体制运营管理、私募基金设立与发行实务、政府引导基金申请与设立及机构募集有深厚经验。

黄荔：同创伟业CEO、创始合伙人

黄荔现任同创伟业创始合伙人、CEO、南海成长系列基金创始合伙人，是南开大学货币银行学硕士、金融学博士。黄荔拥有10年以上私募股权投资经验和投资管理经验，成功投资20余家中小板、创业板上市公司。包括达安基因、双成药业、贝达药业、华大基因、轴研科技、博云新材、格林美、唐人神等。

黄青：高特佳投资主管合伙人

黄青现任高特佳投资主管合伙人兼常务副总经理，曾任职于西门子(中国)公司和亚商资本，上海交大MBA。黄青在企业管理、私募股权投融资、上市资本运作等方面有着丰富的经验，尤其是非常了解IT行业和制药企业。黄青的投资案例有信质电机、贝斯达医疗、深圳飞荣达、安徽广印堂、重庆多普泰制药、合肥平光制药等企业。

2001年高特佳投资集团在深圳成立，专注医疗健康产业投资，以战略性股权投资为主导，投资覆盖并购、PE、VC、天使等阶段。资产管理规模超200亿，医疗健康产业基金24支，先后投资了130多家企业。

黄佩华：启明创投合伙人

黄佩华专注于互联网消费领域的投资，曾在纪源资本和华盈投资任职15年。进入启明后黄佩华投资的企业有摩拜单车，如涵电商，罗辑思维/得到，阿芙精油等。黄佩华是土豆网的早期投资者，也曾经参与阿里巴巴和华友世纪的投资。黄佩华拥有长江商学院，欧洲工商管理学院和牛津大学的多个学位。

黄晓黎：曦域资本创始人

黄晓黎于2015年创立曦域资本，曾任景林股权投资基金创始及管理合伙人、金杜律师事务所证券部合伙人。黄晓黎具有20年证券及投资从业经历，在景林任职期间曾带领创建了一级市场投资业务，管理70余亿人民币。曾投资红蜻蜓、车网互联、颐海国际 、虎扑体育、韩都衣舍、滴滴、达达、迈外迪、大众点评、海底捞供应链等众多明星项目。

洪婧：前高瓴资本合伙人

洪婧曾任高瓴资本集团合伙人，专注于私募股权投资业务。洪婧所领导和参与的私募投资包括美团、滴滴、蘑菇街、孩子王、高鑫零售(大润发/欧尚)、搜房网、阿里巴巴集团、呷哺呷哺等。据投中网消息，高瓴资本合伙人洪婧已经离职。据其内部人士表示：洪婧离职为正常人员流动，下一步自己筹备基金的可能性比较大。

洪婧拥有哈佛商学院工商管理硕士(MBA)学位，清华大学经济管理学院管理工程硕士学位及国际金融学士学位。洪婧曾任美国泛大西洋资本集团董事总经理、全球新兴市场消费与零售行业负责人及北京办公室负责人；在此之前，洪婧还曾分别就职于美国华平投资集团及麦肯锡管理咨询公司。

贺玲：光远资本首席执行官/创始合伙人

贺玲是光远资本首席执行官，创始合伙人之一。贺玲一直从事金融事业，在证券投资和资产管理方面拥有逾二十年的广泛经验及知识。自1993年起曾分别担任光大证券股份有限公司资产管理部总经理和总裁助理、中国光大控股有限公司执行董事和副总经理、首席投资官及管委会成员，并于2001年建立中国光大控股有限公司的私募股权投资团队，即如今的光远资本团队。

季薇：华映资本创始管理合伙人

华映资本创始管理合伙人季薇，在风险投资领域拥有10年经历，主导投资融资总额逾25亿元人民币，带领华映资本发展成为覆盖文化娱乐、消费升级、金融科技、企业服务四大板块，从孵化、天使、VC到重点领域控股与整合并购的全阶段投资机构。目前华映资本在管基金规模超过50亿元人民币，投资企业100余家。曾投资海蝶音乐、51信用卡、界面、时空电动、微盟、聚橙网、锦和商业、童石、元聚网络、开始吧、罐头视频等项目。

金曦：凯旋创投创始合伙人

金曦现任凯旋创投的创始合伙人，是最早在美国硅谷从事创业投资的华人投资人，拥有丰富的跨境投资和企业管理运营经验。在创立凯旋创投之前，金曦曾担任IDG投资合伙人，万通国际投资集团联合创始人和合伙人。在此之前，曾参与创立一个医疗创业公司。

金曦的主要投资项目有硅谷数模，矽立科技，Kolo Medical，生捷科技，Sentieon，亚信, 弘成教育, 易趣网, 北京3721, 展讯通信等。

金炯：源星资本管理合伙人

金炯投身创投行业十余年间，成功投资了消费、医疗健康等领域诸多优秀的企业。金炯曾先后任职于上海万国证券有限公司国际业务部、上海实业控股有限公司的香港总部、新加坡淡马锡旗下祥峰(中国)投资公司。2007年起担任上海科星创业投资基金创始合伙人。2008年起担任纪源资本管理合伙人，2011年起担任上海源星股权投资管理有限公司管理合伙人。

源星资本由中国股权投资市场的领导者纪源资本的人民币基金分拆成立，重点关注智能制造（包括智能+）、大健康、消费升级和泛娱乐等领域。源星资本曾荣获投中2017年中国最具投资潜力投资机构TOP20等。

吉冬梅：金浦健康基金创始管理合伙人、总裁

吉冬梅，拥有超过15年投资银行和私募股权投资经验，曾经任职中比基金董事总经理、金浦投资合伙人，参与募集和管理的基金规模超过100亿元。2015年作为创始管理合伙人创立了金浦健康基金，致力于医疗健康行业的投资。基金成立至今，已投资了安翰、复诺健、天演药业、盟科药业、优瑞科等项目。吉冬梅曾经负责投资的金风科技、海利得、双箭股份、未名医药等项目均在投资后1至2年内成功在国内上市，上市首日投资浮盈分别超过123倍、5倍、13倍和10倍。吉冬梅女士的投资理念是“做价值发现者和价值创造者”，将管理的资金及拥有的资源，注入到有理想和实力的团队，实现更大价值。

贾巍：国中创投合伙人、董事总经理

贾巍，西安交通大学工学硕士，CPA资格，长江商学院EMBA。曾就职于广东电信、21CN.COM、 深圳华为等，具有10年IT行业业务管理经验。2007年加入深创投，任深创投集团TMT行业负责人，对行业趋势和投资方向具有深入理解、带领投资团队取得优秀业绩，主导投资项目多个实现上市并取得高额回报，早期阶段投资跨境通、信维通信等企业，培育企业成为行业龙头。获评福布斯2018年最佳女性创投人。

寇潇潇：通江资本执行总经理

寇潇潇为复旦MBA，拥有十年国内外股权投资和战略并购经验。曾供职于华为战略投资部，东方汇富等知名实业和投资机构，主导参与多个中后期股权投资项目，主导参与半导体领域多个国家级别海外并购项目，国内多家创业公司的股权投资和投后管理工作，主导过多个VC/PE类基金的设立和发行等，主要关注TMT和大消费早期项目。

况斯薇：领沨资本合伙人

现任领沨资本合伙人的况斯薇在基金设立和投融资相关的法律事务、私募基金管理公司运营、投资者关系等方面积累了丰富的管理经验，拥有近十年私募股权投资专业法律事务经验，以及丰富的金融机构管理及运营经验。况斯薇就职的领沨资本是一家专注于金融科技、消费金融、保险及保险科技、大数据、支付、征信和科技等企业投资的私募基金管理机构。

刘俊宏：东方赛富董事长、创始合伙人、执行合伙人

刘俊宏现任东方赛富董事长、创始合伙人、执行合伙人。从事投资业务近10年，在企业战略规划、资本运作、运营管理、实业经营、营销策划、融资、产业投资等方面有丰富的实战经验。主管创业投资基金逾七支，先后主持创业投资项目逾30例。

刘俊宏曾任美国DLS公司中国区总经理、创业投资公司总经理、副总裁及管理合伙人、执行董事等职务，有十多年高层管理经验。她曾在哈工大研究生院、清华大学、北京大学、中国煤炭协会、招商证券、中国电子商会等地方政府及著名机构应邀主讲创业投资实操经验，在创业投资领域有资深的实操经验和丰厚的人脉资源和优质的项目源。

刘嘉：川创投董事长

刘嘉，四川产业振兴发展投资基金有限公司党委副书记、川创投董事长 。西南财经大学法学硕士、新加坡国立大学高级公共行政与管理学硕士。在加入四川产业振兴发展投资基金、执掌川创投之前，她曾先后在共青团四川省委、四川省委办公厅、四川省总工会和巴中市委任领导职务，具有丰富的宏观经济和区域政府管理经验。

在过去短短一年多时间里，她对川创投进行了全方位立体化重塑，带领川创投管理规模突破百亿，并投出了包括安特金、美杰赛尔、易冲无线、云知声在内的一批具备行业独角兽潜质的优质企业，使川创投成为风投界不可忽视的一支正在快速崛起的川军。

她曾说：“总能坦然放下，也不轻言放弃，对所行之事了无遗憾，对将行之事充满信心。或许，一直在路上的心，给予投资，给予自己，更多美好”。

刘明豫：华山资本执行董事

刘明豫在中美拥有九年的投资、创业企业运营和基金管理经验，积累了丰富的中美两地跨境项目的投资和管理经验。刘明豫参与投资美国项目Unity、Twitch等，负责Unity、Twitch项目的投后管理工作，并主导和执行其中国战略规划。在中国，刘明豫主导投资了全球最大平衡车企业Ninebot&Segway，及移动音频平台喜马拉雅。

刘子迪：盈港资本创始合伙人

刘子迪于2015年初创立Green Harbor Investment (盈港资本)，并领导完成了该基金在互联网、医疗、教育和消费品领域所有私募股权项目的投资。主要交易包括链家地产、李氏大药厂、药明康德、三立国际教育、众安保险、Urbaser、腾讯音乐、苏宁金服、三峡新能源等等项目的投资。在此之前，她服务于云锋基金，参与投资并管理了众多知名企业，包括小米科技、优酷土豆、阿里健康、金螳螂等。

刘缨：软银中国合伙人

刘缨现任软银中国合伙人，主要关注医疗领域的投资。在刘缨看来，“投资人应该用平和的心态去看待一个项目本身的投资价值，而不是因为它是不是移动互联网项目，是不是风口”。目前，软银中国同时管理着多支美元和人民币基金，投资领域包括信息技术、清洁技术、医疗健康、消费零售和高端制造等行业。

刘博：启迪之星投资董事总经理

刘博现任启迪之星投资董事总经理，长期关注TMT，节能环保、新经济、新服务等领域。刘博具有丰富的股权管理、战略咨询、资本运营、投融资、以及财务管理的工作经验，拥有从战略投资做到早期投资的全产业链的从业经历及复合背景。先后在Top500外企、民营上市公司，国企担任财务经理、董事长助理、战略投资总监，投资管理公司创始合伙人等职位，刘博投资的代表项目有火河科技、智联安、速感科技等。

刘凡：沙丘资本创始合伙人

刘凡是沙丘资本联合创始人、创业公社（腾讯北京创业基地）创始人，曾主导投资Uhut哟哈、彩球、郁金香运动等近百家企业，其中多家企业已登陆新三板。刘凡聚焦于“宅经济”（泛文化）及“动经济”（体育大健康）领域，坚定看好随着大消费升级时代兴起带来的产业前景。

刘清华：鸿坤亿润投资高级合伙人/副总裁

刘清华现任鸿坤亿润投资高级合伙人/副总裁，具有丰富的私募股权投资、房地产投资、国际品牌运营、企业管理经验。2007年参与发起中国北方第一支有限合伙基金并任基金执行事务合伙人，2010年参与投资中国第一只艺术品投资基金并任中艺达晨雅汇基金咨询委员会委员。鸿坤金服创始合伙人。参与投资的歌尔声学、恒泰艾普、圣农发展、天保重装、三夫户外等多个项目成功上市。

梁颖宇：启明创投主管合伙人

梁颖宇是启明创投领导医疗健康行业投资的主管合伙人。加入启明前，她是生原控股有限公司的合伙创始人、PacRim风险投资公司的投资合伙人，还曾就职于Mobius 风险投资公司。

梁颖宇同时还代表启明投资了成都奥泰医疗、中信医药(被上海医药收购)、中美冠科生物、嘉和科技、珅奥基医药、华亘安邦科技和北京谊安医疗。梁颖宇拥有美国斯坦福大学商学院工商管理硕士学位和美国康奈尔大学管理学学士学位。

龙宇：贝塔斯曼中国总部CEO、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)创始和管理合伙人

龙宇是贝塔斯曼集团全球管理委员会委员，她同时也是贝塔斯曼中国总部CEO和BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)的创始和管理合伙人。2016年1月，龙宇成为Tapestry Inc.的董事会成员。龙宇是斯坦福大学商学院顾问委员会委员。龙宇被评为世界经济论坛全球青年领袖(Young Global Leader, 简称YGL)，是YGL顾问委员会的第一位中国成员。2017年，龙宇被评为投中-胡润“2016年度中国最佳创业投资人TOP10”。

龙宇还担任易车、爱点击、正保远程教育、美丽联合集团（蘑菇街）、Bigo Live、352环保科技、探探和即刻等多家公司的董事，她投资的公司还包括凤凰网、乐信集团、易鑫集团、优信、易酒批、豆瓣网、Keep、摩拜单车等。龙宇拥有斯坦福大学商学院MBA学位，本科就读于中国的电子科技大学，获得电子工程学学士学位。

廖俊霞：宜信财富私募股权母基金管理合伙人

廖俊霞于2002年进入中国创投行业，长期参与早期企业的投融资业务，关注新兴产业发展。过去几年，宜信财富私募股权母基金已经间接投资了包括分众传媒、英雄互娱、巨人网络、优客工场、名医主刀、滴滴出行、Uber、Snapchat、VIPKID等在内的1000多家项目公司，覆盖TMT、医疗健康、消费升级、节能环保、智能制造等在内的多个高成长领域。

陆勤超：红杉资本中国基金合伙人

陆勤超于2005年加入红杉资本中国基金，2013年成为红杉资本中国基金董事总经理，2015年1月升任合伙人。在加入红杉之前，陆勤超一直在医疗领域从事市场营销及项目合作工作，积累了丰富的行业知识和经验。她直接负责投资的许多早、中期公司已发展成为医疗各细分市场的领军企业。

郎春晖：创新工场合伙人

身为创新工场合伙人的郎春晖，有着十多年的TMT产业经验，覆盖领域包括移动互联网、电子商务等。郎春晖带领团队投资并管理同步网络、糗事百科、房产销冠、TheOne智能钢琴、小影、盒子鱼、亲宝宝等50多个早期项目。

郎春晖拥有北京工业大学自动控制学士学位和北京大学MBA学位。加入创新工场前，郎春晖供职于易观国际，历任研究总监、咨询总监、助理总裁，覆盖的领域包括移动互联网、电子商务等；服务过的客户包括摩根斯坦利、MIH、华平、WRH、中国移动、中国电信、Google、Microsoft、Intel、IBM、腾讯、百度等众多投资及TMT领域顶级公司。更早期郎春晖为联合国工发组织(UNIDO,UK)项目专家和复华证券北京代表处经理，现为互联网协会营销分会特聘专家委员。

李黎：嘉程资本创始合伙人

2017年10月，原险峰长青管理合伙人李黎宣布成立嘉程资本（Next Capital），基金规模为4亿元人民币。该基金专注于投资科技互联网的早期创业项目，投资阶段覆盖天使轮到A轮，投资金额在300万元到3000万元之间。嘉程资本的投资方向聚焦在新零售、新金融、互联网创新，已投资有住范儿、换手率、熊猫星厨、多抓鱼、云汉金融等创业公司。

资料显示，李黎在2011年加入险峰长青，一路做到管理合伙人，独立主导投资了包括分期乐、蜜芽、老虎证券、牛股王、团车、辣妈帮、易订货、丁盯智能、Pingcap、懒猫旅行、闪电降价、Krazybee（印度分期乐）、牛气股票、六人游、国槐金融等在内的40余家创业公司，并主导参与了100多家创业公司的投资决策及投后管理；2009年，她成立国内创业者服务平台小饭桌。

李婧：首钢基金管理合伙人

李婧是清华大学五道口金融学院博士后、比利时鲁汶大学经济学博士。李婧创始投资北京创业公社投资发展有限公司（创业公社）估值增长超过40倍。同时过往负责投资的项目包括：瓜子二手车、欧冶云商、找钢网、奇虎360等19个项目，主要负责企业服务、前沿科技、科技金融等投资领域。李婧在投资创新方面注重投资模式创新和国际化合作。发起设立了国内首支与硅谷银行合作的投贷联动创新基金。

李辛：民享投资董事长

李辛现任民享投资董事长，自1996年开始创业之路，从事金融创新工作。李辛曾在“第11届中国投资年会有限合伙人峰会”上发表自己对GP与LP的观点。在她看来， GP和LP的关系面临很多的挑战。但不管是LP还是GP，都是为了把钱给到那些在创业路上的创业者，给到他们去支持改变中国，改变世界。

李一：云月投资合伙人

李一是云月合伙人及投资委员会成员。她拥有超过十一年的私募股权投资公司运营经验和超过十年的跨国企业运营经验。李一于2011年加入云月。在此之前，她担任上海3i集团的亚太区总监。李一毕业于得克萨斯大学阿灵顿分校 （博士学位），南卫理公会大学（工商管理硕士），和浙江大学（学士学位），并于美国和中国的EDS公司开始其职业生涯。

李天燕：国金投资合伙人

李天燕于2014年加入国金投资担任合伙人。此前任职热酷游戏投资副总裁及巨人网络集团人力资源总监。李天燕拥有十年以上的互联网泛娱乐产业从业和投资经验，多年的深耕细作在行业积累了广泛而深入的产业资源及人脉资源，同时在研发团队经营管理、渠道建设、价值提升、业务流程重组、项目投资管理等方面有着丰富的经验。李天燕专注互联网泛娱乐产业链投资，主导投资了古剑奇谭、若森数字、优映文化、白鹭等泛娱乐领域的优秀项目。李天燕拥有英国曼彻斯特大学工商管理硕士。

李宏玮：纪源资本管理合伙人

2005年，李宏玮作为管理合伙人加入纪源资本，全面负责GGV在中国的投资计划。李宏玮曾在集富亚洲担任副总裁职务，服务于国际著名投资银行摩根士丹利投资银行部，参与了中国电信和科技类公司上市的工作。

李宏玮专注于消费级互联网应用、企业服务、移动社交、物联网、金融和教育领域的投资。投资代表案例：海辉软件国际集团、世纪互联、兆日科技、欢聚时代等。

林敏：新程投资合伙人

林敏在亚洲和美国的金融与直投领域都具有超过15年的工作经验，她同时专长于环保业、工业和基础建设领域的投资。加入新程投资前，林敏曾在美银美林（亚洲）私募股权投资部、美林总部的结构融资部门，以及安达信会计师事务所的审计部门工作。

柳娜：达麟投资创始合伙人/总裁

达麟资产创始人柳娜在资本行业已从业10余年。自2014年成立以来，达麟资产已先后发起8支私募股权基金，参与管理或作为投资顾问的产品规模超百亿，其不少项目已经成为行业标杆及业界瞩目的经典案例。

廖梓君：君盛投资董事长

廖梓君从事投资20多年，对资本市场和私募基金业务有深厚理解和丰富经验，拥有敏锐深刻的市场判断力和洞察力。廖梓君带领团队投资了近60家优秀企业，曾荣获“投中胡润2016年度中国最佳创业投资人TOP100”等奖项。

浦晓燕：红杉资本中国基金合伙人

浦晓燕任职红杉资本中国基金合伙人。在加入红杉资本前，浦晓燕已拥有近15年的文化、媒体企业运营和投资经验。浦晓燕曾获得清华五道口金融EMBA学位，美国得克萨斯大学奥斯汀分校工商管理学硕士学位，南开大学经济学学士学位。

潘溶融：黑桃资本管理合伙人

潘溶融现任黑桃资本管理合伙人，其从事投资行业10年，专注于TMT行业，投资覆盖互联网金融、消费、社区、文化娱乐等细分领域，投资代表案例有51信用卡、Blued、探探、豆果网等。黑桃资本是专注TMT和消费领域早期投资的人民币VC基金。

秦佩琪：追梦者基金合伙人

秦佩琪在通信及互联网领域有着丰富的经验。2010年以来，历任深讯信息科技有限公司华南区负责人、中国移动产业联盟协会公关部部长。2013年开始专注于天使投资，先后成立深圳蓝海股权投资基金（任创始合伙人）、追梦者基金（任合伙人），投资了上海广升、腾展科技、画你、易晨VR、美丽策（与国际影星章子怡合投）等多个优秀项目，其中上海广升、腾展科技2个已成功在新三板挂牌。

汝林琪：KPCB凯鹏华盈创业投资基金创始主管合伙人

身为KPCB凯鹏华盈创业投资基金创始主管合伙人的汝林琪，于1999年涉足风险投资行业，专注数字新媒体、消费服务及绿色科技等领域。自踏入VC圈，汝林琪凭借3300万美元“微型基金”的高回报，声名鹊起。她著名的投资案例包括阿里巴巴、分众传媒、百度等。

加入风险投资行业前，汝林琪曾在华盈基金投资的公司Privylink担任CFO/COO。1993年至1998年，她担任美林证券香港副总裁和企业融资部执行组联合负责人。在她早期的投资银行生涯中，曾任职于摩根大通和高盛投资集团。

邵红霞：达晨创投合伙人

现任达晨创投合伙人、高级副总裁的邵红霞是安徽人，个性阳光，喜欢长话短说，办事利索，执行力超强。一直负责达晨的募资、投资人关系和内部运营管理。

邵红霞是英国语言文学学士、人民大学经济法硕士，曾先后就职于政府机关、外企、证券公司。邵红霞是国内最早涉入风险投资的专业人士，有广泛的社会资源和人脉关系，有良好的语言和沟通能力。

孙集平：澳银资本创始合伙人/董事

孙集平现任澳银资本创始合伙人/董事，曾先后任职于中国燃料化学工业部、中国石油化学工业部及中国石油天然气集团公司等大型央企。2000年加入中国风险投资公司，历任中国风险投资有限公司合伙人、高级副总裁。孙集平作为中国最早一批创业投资参与者，成功主导投资东江环保，并获得超过100倍的投资回报。孙集平的经典投资案例包括维尔利、鼎汉技术、皇氏集团、铁汉生态、东江环保等。

田敏：元璟资本合伙人

田敏于2016年加入元璟资本，任职元璟资本合伙人，此前她在纪源资本工作7年，后任职纪源资本副总裁。田敏主要关注数字医疗、消费升级等领域；加入元璟后主导投资项目包括易雍健康、医通健康、药研社、云呼科技、曜立等；此前投资项目包括睿宝儿科、美年大健康、马泷齿科等。

田敏在元璟资本仍然持续关注医疗领域投资，尤其是传统医疗机构的“痛点优化”。此外，在该领域，她认为从事过医疗行业的创业者相对更有优势，尤其是女创始人：医疗行业创业周期相对较长，需要创始人有足够的耐心和专注度，同时又需要有较强的资源整合能力，这些潜质可能在女创业者身上更为凸显。

田江川：初心资本创始管理合伙人

田江川于2015年4月创办初心资本，现任初心资本创始管理合伙人。田江川毕业于英国伦敦大学经济统计系，曾就职于瑞士银行投资银行部任副董事，在职期间参与了多个中概股的香港、纳斯达克、纽交所发行。后加入中信资本并购基金，参与了一系列后期项目的投资。初心资本重点关注科技升级、消费升级、企业服务及泛娱乐四大领域，投资组合包括了美利金融、美窝、翼菲机器人、乐言、石墨文档、Pingcap、一周CP等公司。

王建庆：君联资本董事总经理

王建庆于2001年参与创建君联资本，目前担任君联资本董事总经理、首席管理顾问和君联资本企业发展研究院执行院长。王建庆在投资中负责对CEO、管理团队和企业管理运作进行考察、评估;并在投资后，对已投企业进行投资后管理并提供增值服务。王建庆于1996年加入联想集团，曾任联想集团管理学院常务副院长及联想集团人力资源部副总经理等职，曾参与创建联想之星，兼任联想之星第一期创业CEO特训班教务长。

王雨荍：新龙脉控股集团创始合伙人

王雨荍现任新龙脉控股集团创始合伙人，负责新龙脉控股旗下基金的投资、募集、投后管理、退出等全面管理工作。王雨荍拥有10年以上创业、管理、投资经验，并参与多支人民币基金的成立与发起工作，在TMT、互联网、新能源汽车领域，取得优异的投资业绩。

王梦秋：清流资本创始合伙人

2013年10月，王梦秋加入清流资本，现任创始合伙人。此前，王梦秋曾任百度产品技术副总裁，在百度工作十几年，是百度内部顶礼膜拜的高能技术女神。

清流资本是一家专注于投资初创型企业的投资机构，关注互联网早期创业项目，尤其看中90后消费升级带来的变化。2017年2月6日，清流资本联合新生代现象级优质偶像艺人鹿晗、新希望集团宣布，共同成立清晗基金。清流资本的代表投资项目包括PP租车，爱鲜蜂，Blued，OFashion，豆果网，51信用卡等。

王昕：渤海华美管理合伙人

王昕于2015年加入渤海华美，任职渤海华美管理合伙人。作为境外平行基金的全球协调人，王昕负责境外资金的募集及项目执行等。王昕于美国波士顿大学获得法律博士学位,并于加拿大麦吉尔大学获得商学学士学位，加入渤海华美之前曾任职伟凯律师事务所（White & Case LLP）Counsel。

王琼：海纳亚洲|SIG合伙人

王琼于2006年加入海纳集团，是海纳亚洲创投基金的创始成员及合伙人。在11年的风险投资生涯中， 她凭借敏锐的嗅觉和洞察力在移动互联网，互联网金融，人工智能及消费升级等领域主导投资了35个中早期项目，15家已成功退出，其中2012开始投资的今日头条已成为互联网业界冉冉上升的新星，除此之外还有像拍拍贷、闪银、出门问问、大麦网、穷游、ULSee等诸多优秀企业。

吴海燕：华创资本管理合伙人

吴海燕现任华创资本管理合伙人，全面负责投资业务和平台管理工作，并牵头负责金融领域和企业软件和服务领域的投资。吴海燕2006年加入华创资本，并曾于2008-2009年间加入华创资本投资的敦煌网，担任CEO助理，同时负责两个部门的业务。吴海燕于2010年回到华创资本，主导投资了同盾科技、铜板街、量化派、老虎证券、二维火、PingCAP、七幕人生、什么值得买、下厨房、ONE、Wish、Magmode名堂等公司。

吴静：启明创投合伙人

吴静拥有12年的风险投资和高科技公司的工作经验，曾在中信产业基金担任副总裁，主导TMT和消费领域的投资项目。在加入中信产业基金前，她曾在盛大网络担任投资总监，主要负责盛大在互联网领域的风险投资和收购、兼并业务。吴静曾任美国柏尚风险投资公司驻中国区代表，以及麦肯锡咨询公司咨询顾问。吴静拥有哈佛商学院工商管理硕士，马里兰大学计算机硕士，以及北京大学计算机学士学位。

吴颖：火山石资本管理合伙人

吴颖重点关注互联网、消费等领域的投资。在创立火山石资本之前，吴颖在IDG资本担任合伙人，曾主导了九安医疗、科沃斯机器人、浩艺、百世物流、邻趣、安美途等项目的投资。在加入IDG资本之前，她曾在天津新技术产业园区工业投资公司任投资经理。吴颖毕业于天津大学，获得生物医学工程与仪器工学士学位和硕士学位。

吴蓉晖：同渡资本创始管理合伙人

同渡资本创始管理合伙人吴蓉晖有着十几年TMT领域的风险投资经验，在数字医疗，消费互联网和云计算/大数据等行业里有着深厚的经验及资源积累。曾任英特尔投资中国区的投资总监，负责英特尔公司在中国的风险投资项目。在英特尔投资期间，吴蓉晖为主投资了多个TMT领域项目，包括凤凰网，银江电子，创业软件， 中国视频技术，望海康信，乐拍商城。

吴蓉晖带领下的同渡资本专注于信息技术、人工智能技术以及硬件技术在大健康（医疗和健康）、大消费（家居/旅游等）、工业制造、金融、农业、物流、能源及养老等领域。

吴晓珊：五岳投资总裁、合伙人

吴晓珊现任五岳投资总裁、合伙人，中国人民大学投资经济学学士，清华大学EMBA，首批本土基金管理专业人士。在金融和实业企业从事多年高层管理工作，具备丰富的企业管理、投资运作和资本市场经验。十余年投资行业工作经验；从业期间，与团队一起成功投资了三十余家优质企业。

魏嘉：寅印资本总裁

寅印资本注册成立于中国（福建）自由贸易试验区厦门片区。业务范围覆盖资产管理、股权投资、财富管理等。作为一个新入局者，寅印资本定义了一个很务实的起点。魏嘉曾表示，“我们现在就是一家精品小投行，找准自己的定位，一步一个脚印把基础夯实，不和行业头部竞争者做正面交锋。”

徐新：今日资本创始人、总裁

2005年，素有“风投女王”之称的徐新创办了今日资本集团。徐新曾于1988年进入中国银行总行，成为营业部一名普通职员。1992年，徐新作为首批注册会计师，进入香港普华永道实习工作三年。1995年，徐新进入香港当时最大的本土券商百富勤工作，负责直接投资。1998年，受亚洲金融风暴冲击，百富勤破产，徐新转入霸菱投资集团，担任霸菱投资中国区董事总经理。

今日资本是一家专注于中国市场的国际性投资基金，主要投资零售、消费品、医药、互联网等行业。今日资本的代表项目有京东、美团网、赶集网、土豆网、三只松鼠、贝贝网、唯品会等。

2014年5月22日京东商城登陆美国纳斯达克，让今日资本总体回报过百倍。从百富勤到霸陵资本，再到今日资本，徐新经历了整个中国创投业的萌芽诞生与发展。

徐诗：山行资本创始合伙人

徐诗毕业于南京大学、中欧国际工商学院。徐诗在网易创建了移动互联网事业部，作为网易新闻APP创始人，从0打造出3.6亿用户，同时领导研发了网易公开课等知名APP。2015年徐诗与赶集网及瓜子二手车创始人杨浩涌共同创办山行资本，主要涵盖技术创新、交易型平台、泛娱乐生活领域。目前已经投资瓜子二手车、春雨国际、土著游、宝宝玩英语及石墨等公司。

许萍：盘古创富创始合伙人/董事长兼首席执行官

许萍在中日的二级资本市场和私募股权投资方面拥有超过15年的经验，曾就职于日本私募股权投资公司Ant Capital Partners。许萍在2008年设计并负责组建了与天津泰达集团的人民币基金，2011年帮助中粮集团设立了中粮农业产业基金；2013年又与中信以及益新中国投资公司一起组建了一支国际医疗健康投资基金。

闫怡勝：IDG资本合伙人

闫怡勝现任IDG资本合伙人，主要侧重于消费品及服务、零售和电子商务领域的投资，投资案例包括韩都衣舍、造作、音米、Roseonly、三只松鼠等。

闫怡勝加入IDG资本前曾任职于德意志银行香港投资银行部，参与了多家中国企业的上市前私募、上市及上市后融资项目，并在WestLB纽约投资银行部从事过债券交易业务。闫怡勝拥有美国西北大学工业工程及管理科学硕士学位和北京大学电子学及经济学双学士学位。

杨颖：AB Capital创始人

2015年Angelababy成立了创投基金AB Capital 。在项目的选择上，AB Capital是完全开放式的，但更侧重于关注新女性生活方式的创业公司。

AB Capital首批投资合作项目为跨境电商洋码头和轻断食果蔬汁品牌HeyJuice。2015年8月，AB Captial投资中国本土“分享经济”的代表，境外短租品牌住百家。

叶惠芳：陶石资本创始人

叶蕙芳曾在美国工作、生活十多年，在IBM美国总部负责跨行业多领域的投资项目。叶蕙芳于2011年回国加入盛大资本负责互联网金融领域的投资。在盛大资本任职期间，叶蕙芳亲自操盘了对微贷网、网贷天眼、钱景财富、钱先生、爱钱帮、保保网等十家互联网金融公司的投资。陶石资本专注投资互联网金融企业。

叶庆：熠美投资创始合伙人

熠美投资创始合伙人叶庆拥有多年的跨国投资经验，主要负责熠美包括母基金（人民币和美元）的基金及项目投资和业务拓展。作为熠美投资亚洲地区的负责人，叶庆在10年前回到了中国，并先后参与投资了国内50多家知名的风险投资基金和私募股权投资基金。鼎晖、软银、德同等都有熠美投资的身影，其还间接投资了500多家国内知名企业，如百度、360、携程、蒙牛、百丽等。

熠美投资是一家起源于欧洲的全球性资产配置公司，主要的投资领域是TMT、高科技和医疗方面。熠美投资曾荣获由投中信息颁发的2017年中国最佳外币母基金Top 5以及中国最具社会责任投资机构Top 10奖项。

易丽君：创享投资创始合伙人

易丽君现任创享投资创始合伙人，拥有10余年互联网企业从业经验，6年上市公司战略投资及市值管理经验，先后供职于腾讯及掌趣科技。易丽君对移动互联网，泛娱乐领域内容，以及渠道平台有深刻了解。擅长产品战略方向，商业模式，行业资源整合，以及项目融资策略制定。曾投资欢瑞世纪、谷得游戏、动网先锋、玩蟹科技、摩奇卡卡、嗨团建、红龙娱乐、黑瞳游戏、青籁健康、一天车险、豆腐APP等。

创享投资成立于2014年9月，关注以90后为代表的消费人群，深度聚焦年轻人的喜好。在投资布局时，创享投资重点关注四大核 心要素：“优秀的团队”“好的赛道”“高效的学习和进步能力”及“强大的格局观”。一个好的创业就是能让每个创业关键要素都发挥最大的效能，从而实现共赢。

袁宏伟：松禾资本合伙人

袁宏伟硕士、博士均毕业于中国人民银行研究生部，导师为中国证监会第一任主席刘鸿儒先生，曾在美国纽约城市大学做过为期一年的访问学者。袁宏伟的研究方向为货币银行学，并在信托、证券、投行、投资领域有超过20年的金融实践经验。1998年，袁宏伟参与创立了华夏基金。2012年加盟摩根大通集团，任职实物资产管理（亚洲）公司执行董事，投资业务覆盖中国、新加坡、印度、韩国、东南亚各国等亚洲区域，涉及环保、能源、交通、医疗、养老等领域。

原燕飞：泛海投资助理总裁

原燕飞，北京大学光华管理学院金融学学士、清华大学工商管理硕士，现任泛海股权投资管理有限公司助理总裁。原女士在企业投资运营管理、资产配置、股权投资、财务审计等方面有超过15年工作经验，主要负责过WeWork、京东物流、万达影业、云锋基金、北汽新能源、蔚来汽车、中国电信收购联通CDMA网络、企业年金配置及投资管理、邮储银行等的投资项目，涉及交易金额300亿元以上。

原燕飞于2015年加入泛海投资，此前供职于中国电信集团公司，负责战略改革、企业年金投资、战略股权投资等工作。

易多多于2008年加入BAI，主要投资领域为互联网消费、汽车、企业服务、医疗、教育和新媒体内容。她参与投资过的明星案例包括优信、车语、商派、胡莱游戏、寺库和小步等。2014-2015年易多多担任了新BMG（贝塔斯曼音乐集团）进入中国后第一任大中华区首席投资官，负责BMG在中港台地区的投资并购和日常运营，成功实现集团业绩高速增长。在加入贝塔斯曼之前易多多就职于麦肯锡公司北京分公司。易多多拥有南安普顿大学经济学（理学）硕士学位。在此之前她毕业于北京大学经济学院。

张泉灵：紫牛基金创始管理合伙人

2015年9月9日，张泉灵发长文宣布已从央视离职，进入创投界，她称自己想“重来一次”。与此同时，张泉灵与猎豹移动CEO傅盛宣布正式启动紫牛基金。紫牛基金是一家专注在早期创业的天使投资基金。在紫牛基金所投的项目中，明星项目包括 “年糕妈妈”、 “光和数字”、编程猫等。

张泉灵曾是央视著名记者、主持人，曾主持《东方时空》、《焦点访谈》等栏目，并参与过大量新闻直播现场报道；曾获得金话筒奖、金鹰奖、中国新闻界的最高奖项“范长江奖”，并获评第19届中国十大杰出青年。

张筱燕：梅花天使合伙人

张筱燕现任梅花天使合伙人，是北大学士、清华硕士，其曾在中植集团参与信托、直投等金融业务。张筱燕热爱互联网，相信研究的力量，在坚持选赛手的同时也选赛道，用创业的心态去做投资。投资代表案例有火球网、农分期、无界空间、腰果公考等。

张玮：创业工场管理合伙人

张玮是创业工场管理合伙人、中国青年天使会常务理事兼秘书长，曾参与《卧虎藏龙》《天生我有才》等多个电视节目录制的美女导师！创业工场目前投资的重点是早期创业型企业，张玮的投资项目有Hey juice、微头条、互动作业、企企通、供应室、 Popmart 碰碰、青年菜君、BACODES等。

张艳：双湖资本CEO

张艳现任双湖资本CEO，于2013年组建团队探索中国大陆家族财富管理的专业化机构化之路。双湖资本的投资阶段和方式包括VC/PE基金投资、股票基金投资、直接股权投资及债券投资等，重点关注互联网、医疗健康、酷科技、新金融、场景体验消费、虚拟娱乐和文化体验七大方向。

张琼：亚商资本创始合伙人兼总裁

张琼，美国斯坦福大学商学院EMBA，Sloan Fellow，7天连锁酒店创始人之一。张琼曾作为亚商咨询的总裁，策划主持了中远-众城，上房-嘉丰，统一参股完达山乳业等数十起企业改制、战略性重组和购并、跨国购并以及购并后整合、企业战略规划与管理变革、海外融资与跨国购并等大型项目。现任中国股权投资基金协会副会长、上海市创业投资行业协会理事等重要职务。亚商资本在移动互联网，新消费，大健康和文体娱乐领域有广泛的投资布局。

张琤：光大控股母基金FOF投资团队董事总经理

张琤拥有多年的风险投资及母基金管理经验，亦有丰富的融资能力、财务分析能力和解决复杂金融疑难问题的能力。加入光大控股前，张琤为广东省粤科金融集团资产管理部总经理及粤科母基金管理公司总经理。张琤拥有重庆大学工程硕士学位，亦为中国高级会计师、国际内部审计师及中国财政部评审专家。

张韵：中植资本总裁

张韵目前担任中植资本总裁以及中植资本国际执行董事、行政总裁职务。张韵2012年加入中植资本，历任投资总监、投资团队负责人、合伙人等职务。2015年，担任中植资本总裁，负责公司日常运营及各项战略的统筹执行；同时担任中植资本国际HK08295执行董事。主导了能源环保龙头三聚环保的投资、园林企业金点园林投资退出等多个并购项目，擅长并购交易结构的设计、谈判，具备法律及投资的复合背景。

张璐：Fusion Fund创始合伙人

张璐，Fusion Fund创始合伙人，硅谷知名投资人，毕业于斯坦福大学材料科学工程学院。2017年福布斯美国30under30岁，投资行业年度主题人物，同年4月又入选福布斯亚洲榜单。张璐也是T&C 2017年度全美 top 50现代影响力女性。Fusion Fund 现管理上亿美元资本，投资团队以斯坦福背景为主，汇聚了硅谷杰出企业家、投资人以及美国工程院院士等。创立Fusion Fund之前，张璐曾创立医疗设备公司并担任CEO（2012年被并购）。此后，她作为投资合伙人加入硅谷管理资本为10亿美金的Fenox Venture Capital。

张艳：双湖资本CEO

张艳现任双湖资本CEO，于2013年组建团队探索中国大陆家族财富管理的专业化机构化之路。双湖资本的投资阶段和方式包括VC/PE基金投资、股票基金投资、直接股权投资及债券投资等，重点关注互联网、医疗健康、酷科技、新金融、场景体验消费、虚拟娱乐和文化体验七大方向。

张琼：亚商资本创始合伙人兼总裁

张琼，美国斯坦福大学商学院EMBA，Sloan Fellow，7天连锁酒店创始人之一。张琼曾作为亚商咨询的总裁，策划主持了中远-众城，上房-嘉丰，统一参股完达山乳业等数十起企业改制、战略性重组和购并、跨国购并以及购并后整合、企业战略规划与管理变革、海外融资与跨国购并等大型项目。现任中国股权投资基金协会副会长、上海市创业投资行业协会理事等重要职务。亚商资本在移动互联网，新消费，大健康和文体娱乐领域有广泛的投资布局。

张琤：光大控股母基金FOF投资团队董事总经理

张琤拥有多年的风险投资及母基金管理经验，亦有丰富的融资能力、财务分析能力和解决复杂金融疑难问题的能力。加入光大控股前，张琤为广东省粤科金融集团资产管理部总经理及粤科母基金管理公司总经理。张琤拥有重庆大学工程硕士学位，亦为中国高级会计师、国际内部审计师及中国财政部评审专家。

张韵：中植资本总裁

张韵目前担任中植资本总裁以及中植资本国际执行董事、行政总裁职务。张韵2012年加入中植资本，历任投资总监、投资团队负责人、合伙人等职务。2015年，担任中植资本总裁，负责公司日常运营及各项战略的统筹执行；同时担任中植资本国际HK08295执行董事。主导了能源环保龙头三聚环保的投资、园林企业金点园林投资退出等多个并购项目，擅长并购交易结构的设计、谈判，具备法律及投资的复合背景。

张璐：Fusion Fund创始合伙人

张璐，Fusion Fund创始合伙人，硅谷知名投资人，毕业于斯坦福大学材料科学工程学院。2017年福布斯美国30under30岁，投资行业年度主题人物，同年4月又入选福布斯亚洲榜单。张璐也是T&C 2017年度全美 top 50现代影响力女性。Fusion Fund 现管理上亿美元资本，投资团队以斯坦福背景为主，汇聚了硅谷杰出企业家、投资人以及美国工程院院士等。创立Fusion Fund之前，张璐曾创立医疗设备公司并担任CEO（2012年被并购）。此后，她作为投资合伙人加入硅谷管理资本为10亿美金的Fenox Venture Capital。

张颍：无象资本合伙人

张颍现任无象资本合伙人，曾任《投资家》杂志主编、乐搏资本副总裁、娱乐工场创始合伙人。张颍参与友宝在线、IFG、昆仑决、LUCIEN WANG、PB LAB、花田小憩、洋葱淘、米未传媒、淘梦网、百年影业、唐代品牌等多个项目的投资及投后管理工作。

张晓婷：明嘉资本CEO及合伙人

2014年上半年，合伙人张晓婷和黄晓明共同成立了明嘉资本。明嘉资本先后投资了火辣健身、第一车贷、寿全斋姜茶，芭比辣妈、同道大叔等项目，后又参与了star VC第一期基金的项目投资。对于明嘉资本的投资逻辑，张晓婷直言自己从不追风口，“追风口的时候，那你肯定会投在高点，而高明的投资人，是会自己创造风口”。

张沛：华融天泽首席投资官

张沛有二十多年的金融行业从业经验，在长三角，中部、珠三角等中国市场经济最发达、最活跃的区域深根细作，建立了良好的资源网络；聚焦于医疗大健康和高端智能制造行业，10年来带领团队投资30余单股权项目；其中通过板IPO上市、借壳上市并实现成功退出5单；其中主导投资的医疗大健康企业有哈特瑞姆医生集团、量准（上海）科技公司、禾元生物、滨会生物、摩尔生物等。致力于通过华融天泽全产业链金融服务，锐意进取在医疗大健康、智能制造领域积极探索战略新兴产业的专业化投资管理和综合金融增值服务结合之道。

章泽天：东辰投资董事长

1993年出生的章泽天，在嫁给刘强东并升级做妈妈后，并没有默默的做东哥背后的女人，而是频频以投资人的身份出现。自从清华毕业后，章泽天以投资为主业。公开资料显示，她投资的项目有澳洲婴幼儿奶粉及辅食公司Bubs、茶饮品牌因味茶InWE、互联网出行项目Uber、在线教育“作业盒子”等，刘强东曾盛赞其投资“很优秀”。

周伟丽：安芙兰资本董事长

周伟丽安芙兰资本现任董事长，拥有多年的实业经营及丰富的投资经验。周伟丽创办的安芙兰资本目前共管理30支人民币基金，管理资金总规模超过350亿元人民币。已投资近200家优秀企业，并有数家企业在国内成功上市。周伟丽曾主导东软载波、丹东欣泰、云江科技、真融宝、SOLO等多家优质企业的投资与上市。

周春芳：毅达资本创始合伙人

周春芳对文化产业、消费服务业的行业生态和发展规律有着深入研究，对新技术、新业态、新模式具有独到见解。

全面负责40亿规模的紫金文化基金及15.85亿规模的现代服务业基金的投资管理工作。

累计投资了四十多家文化和服务业项目，培育了江苏有线、中文在线、幸福蓝海、金陵体育等多家上市公司，帮助蓝海彤翔、映霸文化、茄子快传、睿悦科技 、对啊网、汇通达等一批新兴创业企业快速成长。

周澜：复思资本创始合伙人

周澜现任复思资本创始合伙人，主要的投资领域为教育和大健康。复思资本团队创建于2009年，最初着眼于教育和医疗领域的股权投资业务，目前专注投资于教育、大健康、新兴产业、海外地产四个领域。

邹云丽：天图投资管理合伙人、首席运营官

邹云丽现任天图投资管理合伙人、首席运营官。2009年加入天图并主导投资了51信用卡、飞贷、快看漫画、小红书、卷皮、同盾科技、现金卡等项目并出任董事。加入天图前，邹云丽曾担任中科智担保集团财务总监，深圳劲嘉彩印集团总会计师，上海罗顿集团财务总监；邹云丽毕业于中南财经大学和香港中文大学，拥有中国注册会计师、注册税务师资格。

天图投资一直聚焦在大消费行业，关注创新消费、新型零售和消费金融，通过对产业的深度理解、深入研究，不断发掘和构建最优秀的消费企业。

郑玉芬：约印医疗基金CEO/管理合伙人

郑玉芬是私募行业的资深人士，拥有13年医疗创业企业管理经验及医疗行业投资经验，多年来致力于帮助企业家完善内部管理机制，在完成业内多家知名医药企业投资的同时，也协助多家医疗健康企业完成资金募集及并购，曾任职于启明创投医疗行业投资总监。

曾玉：和玉另类投资管理合伙人

曾玉目前担任和玉另类投资管理合伙人，并拥有18年中国VC行业的经验，主要引领人工智能和基因组学领域的投资。和玉另类投资是一家创业投资基金，目前管理着超过10亿美元的资产，主要投资于人工智能、基因组学、智能出行及企业服务。