菜鸟全资收购落地配公司 直营化对标京东

菜鸟将在“三通一达”之外拥有一张直营的配送网络，直接对标京东配送。

来源：界面新闻 作者：习曼琳

近日，界面记者从多渠道获悉，阿里旗下物流服务公司菜鸟网络将深度整合五家配送合作方（万象、昇邦、东骏、芝麻开门和黄马甲），成立“杭州喵递宅配科技有限公司”，由菜鸟100%控股。这意味着菜鸟将在“三通一达”之外拥有一张直营的配送网络，直接对标京东配送。

“喵递”将由菜鸟全国城市配送物流体系的负责人李武昌担任CEO，其在进入菜鸟网络之前是当当网的物流负责人和副总裁。这次加入菜鸟网络，李武昌身负重责，负责整合菜鸟网络仓配体系，提升菜鸟仓配的竞争力以对标京东。

从2016年开始，菜鸟便对五家公司陆续入股。根据天眼查公开的信息，上海万象文化发展有限公司由菜鸟2016年8月入股，持股11.3%（阿里系共持股41.5%）；成都东骏快捷物流有限公司由菜鸟于2016年1月入股，持股25%；南京晟邦物流有限公司由菜鸟于2016年9月入股，持股10.2%；浙江芝麻开门供应链管理有限公司由菜鸟2017年6月入股，持股36.2%。陕西黄马甲快递有限公司由菜鸟于2016年1月入股，持股40%。

万象物流的股东结构，来源：天眼查

一直以来，菜鸟将天猫超市、天猫生鲜等自营产品的物流服务交给几家落地配企业，天猫超市的业务占其业务量的90%以上。依托于菜鸟全国各地的仓储网络，四家落地配企业负责将电商包裹从城市周边仓库配送到市内C端用户，无须借助“三通一达”等快递公司。仓储+落地配的模式也让菜鸟将猫超的时效做到当日达和次日达。

落地配企业通常为有仓储网络的电商平台提供末端配送。除了天猫超市，上述四家的合作方还有当当网、亚马逊、1号店、聚美优品、苏宁易购等电商平台。

相对于顺丰等快递公司，落地配只承担最后一段的末端配送，只需要本地化的配送团队和车辆，不需要全国性的中转网络。由于竞争门槛低，落地配市场小而分散，每个区域都有本地的优势企业。所以，合并并收购一家落地配企业，比收购一家全网型快递公司成本要低得多。

但现在要合并为一家新公司，未来的整合难度将非常大，一方面，网点、人员、设备等有重叠，各家的优势区域有所不同，万象、晟邦都自称拥有完整的全国网络。另一方面，各家落地配的发展规模并不一致，股东架构也比较复杂，整合的难度陡然上升。例如东骏获得了中青旅物流的投资，万象与阿里巴巴、广东粤传媒成立了合资公司等等。作为平台方，在具体的落地运营上，菜鸟可能还有很长一段路要走。

去年9月，阿里巴巴集团宣布增持并控股菜鸟网络，菜鸟将全面拥抱阿里集团，其新战略是服务阿里集团新零售战略。今年1月24日的菜鸟全球合作伙伴大会上，菜鸟网络CEO万霖宣布，“过去大家觉得物流市场上的211已经很快了，现在新零售下产生了一大批即时物流，都是小时级，分钟级的送达，已经换道超车了。”一年多来，阿里新零售下已经产生了盒马的模式，30分钟可以送达；天猫生鲜的便利店模式，1小时送达；最近菜鸟又打通了天猫旗舰店的门店发货系统，网上下单，附近的门店发货，2小时送达，联想到最近阿里巴巴全资饿了么的传闻，未来菜鸟网络或许也将整合饿了么的末端配送资源，进入即时配送领域。

拥有一张直营的同城配送网络后， 一方面，菜鸟可以更好地控制C端物流时效，另一方面也将拓展其B2B业务。同城内的小B客户具有高频补货、高周转率和多网络布点的需求，可引入品牌商（供货商）的仓储业务和C端业务。

菜鸟以平台起家，曾经“没有一个快递员、没有一辆快递车”的菜鸟也不可避免地变重了。从菜鸟的发展路径来看，这也是必然的。可以预见的是，这家新公司首先要考虑的是，圆通、百世等阿里系加盟快递面对菜鸟网络末端配送直营化趋势将作出如何举动。

2013年，阿里巴巴联合复星集团、富春控股、以及顺丰和“三通一达”共同组建菜鸟，定位为物流行业开放平台，主流快递公司、仓储运营公司、干线运输、落地配公司纷纷加入。

2013年-2014年，菜鸟搭建电子面单平台等数据化设施，并陆续与快递公司连接，即各快递公司需通过菜鸟接口与商家对接。

2015年5月，阿里巴巴集团旗下云峰基金宣布入股圆通速递，持股20%，是菜鸟第一次对外投资。

同时，菜鸟采购仓储用地，服务于天猫超市和天猫生鲜等自营产品，采用前置仓+落地配的模式提高产品时效。

菜鸟拥有接近前端销售的优势，菜鸟以联盟的名义向电商客户开放仓配一体服务：鼓励商家的货物入菜鸟仓并提供补贴，指定合作伙伴提供仓配服务。

但相较于京东的直营模式，菜鸟的平台模式对于物流时效控制力较弱。菜鸟通过入股合作伙伴的方式来保证时效，目前菜鸟已入股圆通快递、百世物流（仓配一体）、万象物流/晟邦物流（落地配）、卡行天下（干线）、心怡科技（仓储管理）、速递易/日日顺乐家（快递柜）等上下游企业。