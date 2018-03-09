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王峰透露做区块链媒体背后:初衷是学习 最初没想融资

王峰透露做区块链媒体背后:初衷是学习 最初没想融资
2018年03月09日 19:41 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月9日晚间消息，火星财经发起人、蓝港互动集团创始人王峰与北大校友围绕区块链进行对话。

　　在对话中，王峰表示，自己关注区块链，创办火星财经。第一是学习。好奇心是第一位的，这和财富欲望无关，只是怕掉队后不好玩。

　　王峰透露，最初火星财经并没想融资。“IDG来找我要报价，本来没有计划融资，我随口一说，他们立刻答应，我也傻了，我对媒体外行。”

　　对于如何请来重磅嘉宾，王峰说，“大部分嘉宾都是靠软磨硬泡。李笑来的微信，我发过20条才回复我。徐小平老师现在还在磨。”

　　谈到火星财经未来，王峰认为，“要做的是下沉，社区化和业务化，资讯不是我们的强项。合适的时候，我会推出火星游戏频道。”

　　谈到大家的状态，王峰说：“好像回到了2000年甚至更早，一下子变得这么年轻。我们那时候在中关村，金山在翠宫饭店，一层有夜猫酒吧。今天的很多大咖都在那里喝酒，雷军、丁磊、冯鑫，还有很多人。那时候大家都穷，傻开心。（现在）陈伟星半夜四点给我打电话是常事，薛蛮子、蔡文胜都晚睡。3点钟（睡觉）是及格线，5点才是优秀，每天睡四个五小时。”

　　以下是本次对话的主要内容：

　　第一问：你的十问都是提前准备好的吗？一个人还是一个团队？有没有网友参与？有多少是临场发挥？

　　王峰：我自己写和润色，同事帮我找材料。接下来会更开放，基于热点判断，抓点问话，但不想失去个人化的东西。

　　更多不是对错是非，而是历史和人性，有我的私货在，夹叙夹问。问题本身是交待，亦是半个答案，给回答当辩驳，然后再追问，做意想不到。

　　我功课做足，问之前一夜不睡，思考清楚下笔，第二天又改动，突发问题是即兴的。

　　第二问：有人说可能两周以后就做不下去了，毕竟大佬有限。你有没有想下一步拓展对话的人选？

　　王峰：十问的关键不是大佬而是热点，陈伟星和朱啸虎就是例子。群众追问也很好看，像弹幕。

　　第三问：王峰十问的初衷和出发点是什么？为了给火星财经站台拉新？如此火爆是否超出预期？

　　王峰：第一是学习。3点钟社群开始做的时候，玉红动员我参加，薛蛮子、蔡文胜、陈伟星他们都很积极，3点钟效应给了我很多启发。玉红建议做分叉，加上我们蓝港投资部和总裁办的几个笔头做了火星财经，我也就顺便做到一块了。

　　更多是个人行为、兴趣和朋友圈，我和很多写文章的人熟悉。2000年开始，我和当时新浪的陈彤就在一起玩。

　　没有意想到会怎样，现在也没有感觉有多红，有人说红我半信半疑，不过有人看是真的。

　　第四问：这当中有什么遗憾？没有问答不够“真诚”的？

　　王峰：问题只有十个，内容化产品设计局限是必然的。很多问题不能进一步追下去，这也是为什么李笑来的十问我写了“上”还留了“下”的余地。嘉宾肯定有更多顾虑，给他们的准备时间太少，很多突发性问题，一定会有顾虑，毕竟有一线媒体在跟进。

　　约问人、写作技巧、发问人自身的故事，都是其中的血液。我会提前和他们沟通大逻辑。这其中，约到当事人最难。

　　第五问：你觉得除了深厚的个人关系之外，这些大佬为什么会愿意被问？接下来还有哪些大佬你最想提问？

　　王峰：这个确实比较多，不方便透露。但是我想说，不是关系决定论，而是态度决定论。关系只能让对方信任你是真实的，但很难保证他相信你能做好这件事情。我认真做了，心里就会想，人家会接受我，无他。

　　大部分嘉宾都是靠软磨硬泡。李笑来的微信，我发过20条才回复我。徐小平老师我现在还在磨，我总说我爱徐老师，他最透明、性情，也是更睿智大度。

　　罗永浩和罗振宇，也休想躲掉，早晚十发“子弹”。有人说，你这哪里是十问，明明是十梭子……

　　第六问：区块链新媒体一夜间冒出上千家，你的火星财经想在当中扮演什么角色？如何平衡商业与媒体关系？

　　王峰：火星财经未来要做的是下沉，社区化和业务化，资讯不是我们的强项。合适的时候，我会推出火星游戏频道，合作共赢。

　　区块链时代，求共识，分享POW，彼此渗透很重要。王峰十问开放给了很多一线媒体，不局限于火星财经。我们鼓励共享，未来会规范。

　　我更欣赏巴比特那样的态度。历史是不断轮回的。一个新的维度，矢量不同，但逻辑惊人的相似。

　　我们已经在招募人才。技术、社群、记者，我很快也会启动共识实验室，一个面向区块链和加密货币市场研究和投资机构。已经有很多业界精英做LP了，我在组织团队。

　　第七问：作为冲在第一线的访谈者、创业者，与之前经历的时代相比起来，这40多天区块链的经历，对你的价值观有哪些影响？

　　王峰：大家的状态，好像回到了2000年甚至更早，一下子变得这么年轻。我们那时候在中关村，金山在翠宫饭店，一层有夜猫酒吧。今天的很多大咖都在那里喝酒，雷军、丁磊、冯鑫，还有很多人。那时候大家都穷，傻开心。

　　（现在）陈伟星半夜四点给我打电话是常事，薛蛮子、蔡文胜都晚睡。3点钟（睡觉）是及格线，5点才是优秀，每天睡四个五小时。

　　快速学习不是一种能力，是态度。好奇心是第一位的，这和财富欲望无关，真心怕掉队后不好玩。

　　IDG来找我要报价，本来没有计划融资，我随口一说，他们立刻答应，我也傻了，我对媒体外行。

　　第八问：业务上来说，火星已经有token层面的考虑了吗？资讯和游戏上链的技术路径和社群基础有何不同，如果有差异，是计划打通还是分别做？

　　王峰：火星不会在国内做Tokenize，会在日本做海外合资公司。蓝港旗下的休闲游戏和竞技游戏会在海外做区块链化，我们去年年底就启动了。

　　游戏和社区结合，就是美餐。先是网易，后是腾讯，都是社区结合游戏，一浪比一浪强。区块链时代，这个法则还在。

　　第九问：对于现在还没有入局想入局的朋友，有什么建议？

　　王峰：不要炒币，卖了看着就好。想想自己怎么切入，最好找到业务场景，但很多人拿了钱也是空气创业。

　　去中心化和中心化交替运动，答案在历史中，最终不是技术，是组织哲学。

　　第十问：区块链从诞生的那一天开始被赋予了过多的社会层面的期许，也会带来与现存社会法律、制度等的冲突。这些事有没有让你有过恐惧？十问后续是否可以带来与体制的对话与沟通？搭建起沟通的桥梁？

　　王峰：中心化的交易所，肯定面临这样的安全问题，特洛伊事件不会是历史，会继续。

　　唯去中心论主义者们说，你看你看，问题来了。但这世界的矛盾一直会继续下去，无论什么时代，开源还是封闭，中心化还是去中心化。

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